Ziņas lauksaimniekiem

Augu aizsardzības dienesta diagnostikas daļa informē, ka ziemas kviešiem sākusies miltrasa un plankumainības jau uz 3. lapas, skaitot no augšas. Vasarāju sējumos ir laputis, kas īpaši daudz varētu būt auzu laukos. Vasarājiem sākušās sakņu puves. Miežiem parādījusies sietveidīgā plankumainība. Ja rudzu un tritikāles sējumos vārpā, kas ir makstī, atrodas vidēji 2 - 3 tripši, nepieciešama sējumu miglošana ar sistēmas insekticīdiem. Pēc noziedēšanas ķiršus un plūmes vēlams miglot ar kādu no fungicīdiem pret ogu puvi.

2002. gadā "Pļaušanas serviss" veidots ar mērķi informēt par attiecīgā botāniskā sastāva zelmeņu gatavību pļaujai atkarībā no aktīvo temperatūru summas.

Saldus lauksaimniecības konsultāciju biroja vadītāja Ieva Krakopa informē, ka šogad analīžu paraugi tiek ņemti Saldus rajonā. 12. maijā no stiebrzāļu zelmeņa (mēslots tikai ar slāpekļa mēslojumu) ņemtajam paraugam analīžu rādītāji ir šādi:

sausna - 27,2%, kopproteīns- 17, kokšķiedra - 20,7%.

Zālājs, no kura tika ņemts paraugs, 12. maijā (galvenokārt timotiņš) bija stiebrošanas stadijā. Kamolzāle un lapsaste, kas ir agrākas zāles, jau vārpo. Zāles raža no hektāra ir salīdzinoši zema - to ietekmē sausais laiks. Stiebrzāles jāsāk pļaut jau nākamnedēļ . Tas attiecas uz stiebrzāļu laukiem, kuri šogad nav mēsloti vai arī saņēmuši tikai slāpekļa mēslojumu.

Pilnvērtīgi mēsloti zālāji šobrīd ir ar augstāku ražu un arī barības vielām bagātāki (augstāks proteīna līmenis). Tie vēl var pagaidīt.

Zāles sausnas saturs ir salīdzinoši augsts, un, šādos laika apstākļos gatavojot skābbarību, jābūt uzmanīgiem ar apvītināšanu, jo zāle var pārkalst.

Vēlāk tiks ņemti arī zālāju paraugi no vēlā āboliņa un lucernas zelmeņiem. Ziņojumi par zālāju kvalitāti ir dzirdami arī Latvijas Radio I programmā no rīta plkst. 6 55.