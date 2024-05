Ziņas lauksaimniekiem

Augu aizsardzības dienesta prognožu daļas speciālisti informē, ka ziemas kviešu sējumos, kur ir pēdējās lapas stadija, turpina attīstīties miltrasa. Miežiem ir 2 mezglu stadija, arī tur sākusies miltrasa. Sākušas dēt biešu un kāpostu mušas. Piemājas dārziņu kopējiem der pārbaudīt agro burkānu sējumus - tajos ir burkānu lapu blusiņa (burkānu lapas sačokurojušās). Augļu dārzos sākuši izlidot ābolu tinēji. Siltos vakaros (virs +16oC) tie sāks dēt.

Saldus lauksaimniecības konsultāciju biroja vadītāja Ieva Krakopa sniedz "Pļaušanas servisa" ziņas. 19. maijā no stiebrzāļu zelmeņa (tas mēslots tikai ar slāpekļa mēslojumu) ņemtajam paraugam ir šādi analīžu rezultāti: sausna - 26,07%, koppropteīns - 15,36%, kokšķiedra - 20,87%. Ar katru dienu stiebrzāļu zelmenī samazinās kopproteīna saturs. Tas īpaši raksturīgs nemēslotiem vai tikai ar slāpekļa mēslojumu mēslotiem zelmeņiem. Paraugam no zelmeņa ar lucernu bija šādi analīžu rezultāti: sausna - 20,84%, kopproteīns - 18,66%, kokšķiedra - 19,18%. Ziņojumi par zālāju kvalitāti dzirdami arī Latvijas radio I programmā no plkst. 6.55 rītā otrdienās un sestdienās, informācija ir arī internetā www.llkc.lv - Pļaušanas serviss.

Vēl tikai līdz 1. jūnijam sēklu kontroles daļā var pieteikties sēklu lauku apskatēm. Pieteikumi aizpildāmi uz īpašām veidlapām Saldū, Skolas ielā 2c. Sīkāka informācija par sēklu lauku apskatēm pa telefonu 22679.

Informāciju publicēšanai sagatavoja Tamāra Kļaviņa