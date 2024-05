Visaugstākais izslaukums - Ezerē

Valsts ciltsdarba informācijas datu apstrādes centrs rezumējis lopu pārraudzības pērnā gada rezultātus un izdevis informatīvo biļetenu.

Latvijā lopu pārraudzības dati pirmoreiz apkopoti 1904. gadā, bet 1994. gadā Latvija kļuva par starptautiskās dzīvnieku pārraudzības komitejas kandidātvalsti. Šajā organizācijā ir 38 dalībvalstis, kurās tiek veikta dzīvnieku pārraudzība. No šīm dalībvalstīm pērn vislielākais govju skaits ganāmpulkā bija Jaunzēlandei - vidēji 207,9, Slovākijai - 175,5 un Zimbabvei - 162,7. Mūsu kaimiņi igauņi ziņas par govju skaitu ganāmpulkā nav snieguši, Lietuvā vidēji ganāmpulkā pērn bija 6 govis, bet Polijā - 2,7. s

Visaugstākais izslaukums no govs pērn bijis Izraēlā - 10 199 kilogrami, Kanādā - 8738 kilogrami, Zviedrijā - 7200. Starp citu, Indija, kur govis ir svēts dzīvnieks, vidējais izslaukums gadā bijis 442 kilogrami.

Igaunijā pērn izslaukums vidēji no govs bija 4429 kilogrami, Lietuvā - 4125 kilogrami.

Latvijā vieni no lielākajiem mājlopu ganāmpulkiem ir diviem mūsu rajona uzņēmumiem. SIA "Druvas Unguri" minēts lielāko cūku audzētāju skaitā (cūku skaits virs 6 tūkstošiem), bet paju sabiedrībā "Pampāļi" ir vislielākais liellopu skaits Latvijā un arī vislielākais slaucamo govju ganāmpulks - 945. Latvijā aizvadītajā gadā, salīdzinājumā ar 2000. gadu, govju skaits pieaudzis par 2%, bet vidējais izslaukums no govs palielinājies par 355 kilogramiem un ir 4763 kilogrami. Ceturtā daļa pārraudzībā esošo govju Latvijā ir melnraibās, to vidējais izslaukums pērn bija 5052 kilogrami. Latvijā ir arī neliels zilo govju skaits. Šī šķirne iekļauta ģenētisko resursu saglabāšanas programmā. Pērn vidēji no zilās govs izslaukti 4552 kilogrami piena.

Mūsu rajonā pērn pārraudzībā bijušas 43199 govis un vidēji no gada govs izslaukti 4908 kilogrami piena jeb par 381 kilogramu vairāk nekā 2000. gadā. Visaugstākais izslaukums no vidējās gada govs ir Limbažu rajonā - 5104 kilogrami, Preiļu - 5067, Dobeles - 5021 un Balvu rajonā - 5016 kilogrami.

Ar ganāmpulku īpašnieku atļauju izveidots arī pārskats par valsts augstražīgākajiem ganāmpulkiem, grupējot tos atkarībā no govju skaita. Vislielākais izslaukums Latvijā ir ezernieka Eduarda Vinceviča ganāmpulkā - 8233 kilogrami vidēji no govs. Ganāmpulkā ir 7 govis. Jaunlutriņu saimnieka Imanta Langes ganāmpulkā ir 9 govis, un pērn izslaukums vidēji bijis 6940 kilogrami. Jaunlutriņnieka Mareka Osovska ganāmpulkā pērn bija 52 slaucamās govis un vidēji no katras izslaukti 5758 kilogrami piena. Ganāmpulku grupā ar vidējo govju skaitu no 101 līdz 200 ražīgāko vidū minēti trīs SIA "Saldus Druva" ganāmpulki, bet ar govju skaitu virs 200 - paju sabiedrības "Pampāļi" ganāmpulks ar vidējo izslaukumu 5028 kilogrami no gada govs.

Informācija un tabulas publicēšanai sagatavotas ar Valsts ciltsdarba informācijas datu apstrādes centra atļauju.