Arī šogad valsts kā regulējošs mehānisms piedalīsies labības iepirkšanā, nosakot labības tirgus intervences noteikumus.

Vairums graudu audzētāju uzskata intervenci par līdzekli, kas piespiež arī labības pārstrādes uzņēmumus izstrādāt zemniekiem kaut cik pieņemamus labības iepirkuma noteikumus, tostarp arī graudu iepirkuma cenas. Otrdien Ministru kabinetā apstiprināti labības intervences noteikumi. Tie paredz, ka valsts labības tirgū piedalīsies no 1. augusta līdz nākamā gada 30. aprīlim. Nosacītās graudu cenas no 1. augusta līdz 30. septembrim - 64 lati par tonnu, no 1. oktobra līdz 31. oktobrim - 67 lati par tonnu, no 1. novembra līdz nākamā gada 30. aprīlim - 70 latu par tonnu. Minimālajam viendabīgas graudu partijas piedāvājumam jābūt 40 tonnu, un graudu kvalitātei jāatbilst visām intervences noteikumu prasībām. Par valsts intervencē pārdoto labību samaksās mēneša laikā no stingrās uzskates pavadzīmes-rēķina iesniegšanas dienas Lauksaimniecības tirgus intervences aģentūrā.

Nīgrandes pagasta kooperatīvās sabiedrības "Meldzere" vadītāja Valda Bišmane kā pozitīvu min intervences termiņu - no 1. augusta, taču atzīst, ka labības audzētājiem arvien grūtāk izpildīt ar katru gadu paaugstinātās labības kvalitātes prasības, īpaši - nodrošināt minimālo lipekļa saturu graudos. Spēcīgi saimnieki, kas var iegādāties un labības laukos izlietot tik mēslojuma, cik vajadzīgs augsta lipekļa satura iegūšanai, šīs prasības izpildīs. Bet tie, kuri pastāvīgi sitas ar naudas trūkumu un spiesti taupīt, intervencē labību pārdot nevarēs. "Meldzere" valstij labību pārdot negrasās.

Paju sabiedrības "Lutriņi" vadītājs Ilmārs Konrāds atzīst, ka labības pārdošana valsts intervencē paju sabiedrībai nav aktuāla - labību audzē tikai saimniecības ganāmpulka pabarošanai un atber sēklu.