Analīzēm ņem pirmos cukurbiešu paraugus

Šonedēļ Liepājas cukurfabrikas speciālisti apmeklēja savus līgumpartnerus - cukurbiešu audzētājus Zemgales un Kurzemes rajonos.

Bietes augušas divreiz ātrāk

Viņi vēroja sējumu stāvokli un ņēma paraugus analīzēm, lai noskaidrotu sakņu un lapu vidējo svaru. Liepājas cukurfabrikas agronome Anita Žodziņa sacīja, ka pagaidām nevar spriest par būtiskāko rādītāju - cukura saturu, jo bietes vēl samērā sīkas. Cukura satura noteikšanai biešu paraugus ņems pēc 15. jūlija, kad speciālisti apmeklēs visus lielākos cukurbiešu audzētājus (par tādiem uzņēmumā uzskata gandrīz 90% cukurbiešu audzētāju), bet arī jūlija vidū ņemtajiem biešu paraugiem noteiks sakņu un lapu masu. Tas ļaus jau aptuveni orientēties, kāda varētu būt kopraža rudenī. Nākamreiz ņemot sakņu paraugus, noskaidros, vai cukurbiešu audzētājam nepieciešami jaudīgā cukurbiešu novākšanas kombaina Holmer un ražas transportēšanas pakalpojumi. Tad arī vērtēs sējumu biezību. Šie aprēķini īpaši svarīgi tiem saimniekiem, kuriem šoruden jānokārto kredītsaistības un ar ražu jānorēķinās par pavasarī saņemtajiem resursiem.

"Pēc šī pirmā saimniecību apmeklējuma var secināt, ka vidēji saknes šogad ir divreiz smagākas nekā pērn šajā laikā, arī lapas vairumā saimniecību ir lielākas nekā pērn. Taču situācija rajonos mēdz būt atšķirīga. Piemēram, Bauskas rajonā cukurbietes patlaban ir lielākas nekā Liepājas saimniecībās. Bauskas rajonā cukurbiešu lapas jau sakļāvušās pāri rindstarpām. Ir arī individuālas īpatnības, piemēram, novēlota sēja un arī kopšanas kļūdas, kā dēļ sējums ir izretots un bietes - salīdzinoši mazas. Tas viss ietekmē ražu. Jāņem vērā arī šīs vasaras sākuma ieilgušais sausums, un visvairāk cieta sējumi vieglās, smilšainās augsnēs. Pašreizējais lietus situāciju varētu krietni uzlabot. Cerams, ka šogad ražu tik ļoti neietekmēs dažādas cukurbiešu slimības, kā tas bija pērn."

Vai cukurfabrika salīdzinoši agrāk šogad sāks pieņemt cukurbietes, ja augu veģetācija noris par nedēļām divām agrāk nekā citos gados?

Ražu pārrēķinās cukurā

Agronome sacīja, ka pirmais darbu šogad uzsāks Dobeles cukurbiešu pieņemšanas punkts, no kura ražu ved pārstrādei uz Liepāju. Tur plāno pirmās kravas pieņemt jau 9. septembrī, bet cukurfabrika varētu tikt iedarbināta 14. septembrī. Atkarībā no situācijas septembra otrajā pusē varētu sākties biešu pieņemšana arī Saldus punktā. Aina Žodziņa atgādināja arī, ka šogad cukurbiešu audzētājiem būs jāsaņem atpakaļ noteikts graizījumu apjoms, tāpat, kā tas bija pērn. Arī šoruden paredzētas subsīdijas par graizījumu transportēšanu, tiesa gan - tikai pusotrs santīms par tonnkilometru, nevis trīs santīmi, kā pērn, ņemot vērā attālumu no cukurfabrikas līdz pagasta ģeogrāfiskajam centram.

Agronome arī uzsvēra, ka šoruden lauksaimnieku raža tiks pārrēķināta cukurā - cik daudz salduma iespējams saražot no šī saimnieka piegādātajām bietēm. Tā ka vislielākie ieguvēji būs tie, kuru bietes būs saldākas un arī tīrākas.

Patlaban Liepājas cukurfabrikā gatavojas jaunajai biešu pārstrādes sezonai. Nomaina daļu novecojušu un salīdzinoši mazjaudīgu līniju ar jaudīgākām. Plānots pirkt jaunas laboratorijas iekārtas, un tiek pētīts izdevīgākais firmu piedāvājums. Uzņēmuma modernizācija uzsākta jau pērn, un šogad darāmais ir turpinājums. Tā mērķis - pēc iespējas ātrāk un ar mazākiem zudumiem pārstrādāt cukurā lauksaimnieku piegādātās bietes.

"Ikviens uzņēmums, kurš nopietni plāno savu nākotni, domās saista to ar Eiropu. Ja šajā kontekstā uzņēmums saskata iespējas saimniekot un pelnīt, jau šodien iegulda līdzekļus jaunās un jaudīgās iekārtās, tādēļ to darām arī mēs," sacīja agronome.