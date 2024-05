Jāņos cep kabaču karbonādi

Saldenieces SKAIDRĪTES TENES dārziņš nav liels - tikpat, cik pārējiem dārzkopības kooperatīvā "Aronija". Tajā tik daudz augu, ka jūtos kā kolekciju dārzā. Patiesībā ar saimnieces atļauju esmu nākusi savām acīm palūkoties uz kabačiem, kuri atklātā laukā jau ieriesuši zaļos augļus.

Arī dārzā ir sava grāmatvedība

Jā, Skaidrīte Tene atzīst, - vasaras kabacis ‘Sqash\' viņai patiešām sagādājis pārsteigumu. Iesēts 23. aprīlī, tas jau Jāņos bija izaudzējis tik lielus kabacēnus, ka saimniece varēja cept kabaču karbonādi. Nu jau tam vācami nākamie augļi. Turpat līdzās - dzeltenaugļu kabacis ar it kā sadzeltējušām lapām. Tas nenīkuļojot - šāda ir šķirnes ‘Athema\' īpatnība. Šogad pirmo gadu aug zilais ķirbis, kas jau ieriesis augļus. Visus augu dēstus saimniece izaudzējusi pati.

Skaidrīti Teni esmu redzējusi kluba "Tomāts\' nodarbībās cītīgi pierakstām visu uzzināto. Dažas pierakstu klades, dārzkopības žurnāli, Marijas Tūnas sējas kalendārs un cita tamlīdzīga literatūra glabājas turpat dārza mājiņā. No dzirdētā, izlasītā rodas arvien jaunas idejas un zināšanas. Dārza saimniece smejas, ka esot tāda pusprofesionāle - skolā esot mācījusies dārzkopības novirziena klasē, lai gan vēlāk strādājusi par grāmatvedi. Izstaigājam viņas nelielo, tomēr akurāti kopto valstību. Kā tik visa tajā nav - sākot no sīka zieda, beidzot ar ļoti ražīgu bumbieri, pašas potētu ābeli, kuplu vīnogu, kukurūzu. Kur vēl daudzo šķirņu tomāti plēves siltumnīcā un paprikas 11 šķirnes! Vēl fizāļi, kuriem svaigas un marinētas izmantojamas to ogas. Kuplo spinātzemenes. Pēc zemenēm tās izskatās tikai mazliet, bet garša ir pavisam citāda. Toties šīs zemenes esot īsta vitamīnu krātuve, tās atjauno un nostiprina imūnsistēmu, uzlabo pašsajūtu. Tiesa, ar vienu ogu nepietiek, derot apēst uzreiz sauju. Varot sakaltēt visu zariņu ar ogām vitamīntējai. Protams, dārzā ir lielogu aronija.

Dālijas kādreiz audzētas pat 178 šķirnes, nu palikušas 30. Kladēs viss rūpīgi pierakstīts - par gurķiem, kabačiem, tomātiem, paprikām, zirņiem, pupiņām...

"Man ir tāda ērkšķoga, kam nekad nav miltrasas. Stādus dodu visiem, kas tik grib. Ļoti ražīga. Kur vēl ogu krūmi - upene, kam ogas ir nevis apaļas, bet garenas. Pirmo gadu aug kazenīte. Vēl rabarbers ar rokas resnuma kātiem.

Mazmeitai ļoti garšo baziliks. To liekam uz sviestmaizēm, lieliska piedeva kopā ar lokiem, dillītēm. Kartupeļu desmit vadziņās ir piecas šķirnes, un tad var salīdzināt, kā kura aug, kādu ražu dod. No pērnās ražas pietika līdz pavasarim. Vīrs smejas: te jau smalkāk eksperimentē nekā "Tiruļos".

Katrs augs prasa zināšanas

No 11 paprikas šķirnēm daudzām aizmetušās pākstis. Ar laiku te būs raiba raža - balti, rozā, dzelteni, zaļi, daudzu nokrāsu sarkani, oranži augļi. Audzējot paprikai esot jāizkniebj pirmais zieds un pirmais auglis, kas aizmeties, tad raža izaugot bagātīga. Tas esot pārbaudīts praksē. Pērn no 30 stādiem izauguši ap 30 kilogramiem paprikas.

Papriku varot pagatavot ziemai ļoti vienkārši: ņem trīs kilogramus daivās sagrieztas paprikas, katlā ber glāzi cukura, lej glāzi eļļas un glāzi galda etiķa un ēdamkaroti sāls. Katlā ieber sagriezto papriku, trīs minūtes vāra, tad pārtrauc uz trim minūtēm. Tad vāra 5 minūtes un uz piecām pārtrauc. Masa sāk plakt, to sedz paprikas sula. Tad vāra 10 minūtes un šajā laikā pievieno saspiestu ķiploku. Pēc 10 minūtēm karstu pilda burkās. Ļoti garšīgi salāti.

Ar katru augu vajadzīgas zināšanas. Piemēram, sīksīpoliņus labāk stādīt ne pa vienam rindā, bet piecus vienā bariņā, tad tie izaugot ļoti labi.

Skaidrīte Tene savā dārzā ķīmiju nelietojot, arī kūtsmēslus pirkt nevar atļauties. Te liek lietā kompostu, kur nezāļu un citu dārza atlieku masu ļoti ātri trūdzemē spēj pārvērst biokompostētājs.

Staigājot pa dārzu, liekas, ka esmu kādā dārzkopības kolekciju stādījumā. Par visiem augiem nemaz nevar izstāstīt, bet saimniece saka: neesot jau te nekā īpaša, ko redzēt. Bet jau pēc brīža stāsta, kā mēģinājusi marinēt kukurūzas graudus, un izdevies vēl garšīgāks marinējums nekā veikalā bundžās nopērkamā kukurūza.