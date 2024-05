"Sējēja" konkursa reģiona kārta noslēgusies

Novērtētas konkursa "Sējējs" dalībnieku saimniecības Dienvidkurzemes reģionā. Vērtēšanas rezultāti vakar nodoti konkursa rīkotāju - Zemkopības ministrijas - un Vides un reģionālās attīstības ministrijas izveidotai vērtēšanas komisijai.

Vides un reģionālās attīstības ministrija pārzina videi draudzīgas saimniekošanas un lauku tūrisma konkursa sadaļu. Reģionālajā kārtā no mūsu rajona piedalījās atpūtas bāzes "Zvejnieki" saimnieki - Andersonu ģimene. No reģiona konkursa uzvarētājiem - Kuldīgas rajona "Kažokiem" - "Zvejniekus" šķīra tikai 5 punkti, bet uz Latvijas kārtu tiek izvirzīts tikai viens katra reģiona labākais konkursa dalībnieks.

Ka tāda kārtība nav taisnīga, spiesti atzīst arī paši vērtētāji. Taisnīgāk būtu izvirzīt labāko no katra rajona, nevis vienu no visa reģiona. Starp citu, "Kažokos" un to apkārtnē uzņemta filma "Ezera sonāte".

Lauksaimnieciskās ražošanas grupā no mūsu rajona Latvijas konkursā piedalās Novadnieku pagasta "Brīviņu" saimnieks Ivars Vasiļjevs, kura graudaugu sējumus reģionālā vērtēšanas komisija atzina par izciliem. Vēl no Dienvidkurzemes reģiona Latvijas konkursā piedalīsies Kuldīgas rajona Laidu pagasta zemnieka Aivara Zalcmaņa "Burtnieki" - graudkopībā, Vārmes pagasta saimnieka Ilmāra Pilenieka zemnieksaimniecība "Bētas" - piena lopkopības nozarē, kā arī Liepājas rajona Lažas pagasta "Birzītes - 1" (īpašnieks Andris Silenieks) - piena lopkopības un šķirnes lopu audzēšanas nozarē. Netradicionālās lauksaimniecības grupā Latvijas konkursā Dienvidkurzemes reģionu pārstāvēs SIA "Grobiņas zieds" (vadītāja Valija Rudenko).

Konkursa "Sējējs" Latvijas kārta notiks augusta sākumā, bet noslēguma pasākums un uzvarētāju godināšana plānota decembra beigās.