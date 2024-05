Brūža ļaudis atceras sendienas

Daudzi šo Rubas pagasta vietu joprojām dēvē par brūzi un tiem, kuri dzīvo bijušās stērķeļu rūpnīcas apkaimē, mēdz vaicāt: "Nu kā tad jums tur, brūzī, iet?"

Šāds jautājums skanēja arī aizvadītās nedēļas nogalē, kad pēc kādreiz te strādājušo ļaužu ierosmes salidojumā brūzī pulcējās cilvēki, kam darbavieta bijusi Rubas stērķeļu rūpnīcā, spirta brūzī, konfekšu cehā, ģipša plākšņu, apavu ražotnē, galdniecībā un ābolu sulas ražošanas cehā. Viena no ļaužu kopāaicinātājām, bijusī"Pirmā Maija" palīgražošanas nozares vadītāja vietas izpildītāja Pārsla Sliede sacīja, ka ideja par salidojumu radusies jau sen, bet realizēta tikai tagad, ar paziņu, draugu un bijušo kolēģu palīdzību cenšoties uzmeklēt tos, kam te reiz bijusi darbavieta. Daudzi aizbraukuši ne tikai no Rubas, bet arī no rajona.

Rosība kopš baronu laikiem

Spirta brūzis te bijis jau baronu laikos, par ko liecina 1797. gadā uzslietais brūža sarkanais skurstenis. Turpat bija arī Rubas baronu buļļu kūtis, un buļļiem izēdinātas spirta ražošanas atliekas. Pat vēl ap 1950. gadu te spirts ražots no graudiem, un uz ceļa līdz pat brūzim savu rindu gaidījuši daudzi vezumnieki ar graudu maisiem ratos. Ap 60. gadiem spirta ražošanu pārtrauca un sāka gatavot kartupeļu cieti. Tad jau ar mašīnām šurp pārstrādei no malu malām vesti kartupeļi.

Kartupeļi esot arī šķērēti plānās šķēlītēs un žāvēti. Līdzīgi žāvēti arī sīpoli. Pagalmā stāvējušas lielas sīpolu kaudzes, bet, kad tie tīrīti un žāvēti, apkārtnē dzīvojošiem cirtušies acīs. Šādi žāvēti dārzeņi tika pildīti maisos un vesti uz armijas daļām. Kādu laiku tepat bijis gan limonādes, gan ābolu sulas cehs, un atkal lielās kaudzēs savesti āboli. Tomēr ar laiku palika vairs tikai kartupeļu cietes ražotne.

Darbavieta simtiem cilvēku

Dažādi mainījusies pakļautība. Kādu laiku ražotne darbojusies kā Saldus spirta - cietes uzņēmuma filiāle ar centru Bērzos, tad - Talsu spirta - cietes ceha filiāle, "Latvijas balzama" Reņģes filiāle, bet ap 1980. gadu ražotne kļuva par kolhoza "Pirmais Maijs" palīgražošanas nozari. Kas tik viss te netika izmēģināts- gatavotas kurpes ar korķa zolēm, pēc tam galdniecībā praktiskas lietas - logi, durvis, cūku siles. Ražoja ģipša apdares plāksnes, arī vāzes, podus, bļodas. Īsu laiku pirms likvidācijas stērķeļu ceha telpās vārīja arī konfektes "Gotiņa".

Lejā aiz spirta brūža joprojām ir garš un šaurs dīķis. Tur vietējie peldas, mazgājas un makšķerē. Savulaik kartupeļu mazgāšanai stērķeļu rūpnīca no šī dīķa ņēma ūdeni. Tā krastā vienā no kādreizējām muižas ēkām, kur tagad dzīvojamā māja, bijis stērķeļu rūpnīcas kantoris un klubs. Tur notikuši saviesīgi vakari, rādīts kino.

Tagad stērķeļu rūpnīcas telpas ir tukšas, pamestas, ar izsistiem logiem, izlauztām durvīm, nezālēm apaugušas. Par kādreizējo vērienu liecina vairs tikai lielais kartupeļu pagrabs un barona laiku brūža skurstenis. Tomēr gluži klusa šī vieta vis neesot, saka Pārsla Sliede. Turpat netālu strādā gateris, divreiz nedēļā ar visnepieciešamākajām precēm atbrauc autoveikals.

Laika gaitā te bijusi darbavieta ne vienam simtam cilvēku. Sezona ilgusi augu gadu, neapstājās pat toreiz svinētajos oktobra svētkos. Salidojums pēc daudziem gadiem bija aizkustinošs - tikās arī cilvēki, kuri strādājuši plecu pie pleca, bet izrādās, nu grūti vienam otru pazīt.

Pasākumā daudzi kavējās atmiņās, bet visās bija doma - tolaik bijusi liela un laba kolektīva izjūta, te kūsājusi dzīvība, lai gan bijis grūts darbs - daudzi atceras, visu sezonu bija jāauj gumijnieki, rokas bija aukstā ūdenī izmirkušas. Bijušais palīgražošanas nozares vadītājs Vladimirs Kušners atcerējās, kā vīri zaguši spirtu, to iepildīdami gumijas šļūtenēs. Tomēr ar šo vietu daudziem saistās skaistākās jaunības un spēka gadu atmiņas. Skumjās noskaņas kliedēja Rubas pašdarbnieku uzstāšanās, mūzika un sarunas pie klātiem galdiem.