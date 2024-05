Silaiņos strādā kūlēji

Trešdien 31 hektāru lielajā ziemas kviešu laukā Zaņas pagasta Silaiņos sāka dūkt kombaini, un "Rubuļu" saimnieks SERGEJS VIRTS sacīja: "Tas laiks ir klāt".

Viņš viens no pirmajiem (varbūt pats pirmais) rajonā sāka graudu vākšanas sezonu. Zemnieks stāsta, ka visagrāk ienācies ‘Donas puspunduris\', un graudi jau ir samērā sausi. Kaut gan - tikai vidēji ņemot. Zemākās un līdz ar to mitrākās vietās labība ir līdz 16 procentiem mitra, sausākās vietās - pat 12 %. Vienu gadu ‘Donas puspunduri\' neesot audzējis, jo nu jau ir ražīgākas un labākas šķirnes. Bet šogad Dobeles dzirnavnieks to atkal pieprasa, un, ja pieprasa, jāaudzē. Tomēr šī izvēle šogad nedaudz pievīlusi, jo smilšainākajās vietās ir daudz tukšu un pustukšu vārpu. 31 hektāra laukā tādi ir aptuveni 2 - 3 hektāri. Nākamā varētu būt vācama šķirne ‘Kobra\'. "Rubuļu" saimnieks to audzē pirmo gadu un atzīst: bija vērts to izvēlēties, lai gan pavasarī ‘Kobras\' lauki izskatījušies krietni sliktāki par ‘Donas puspunduri".

Kopā šogad novācami 300 hektāru labības lauku, un, ja laiks pieturēsies labs, varbūt palīdzēs arī citiem saimniekiem. "Tāpēc jau pirmo lauku sākām kult pie Silaiņu baznīcas, lai mums Dieviņš stāv klāt un ir labs laiks," saka saimnieks.

Citus gadus saimnieks pats sēdies pie kombaina stūres, nu kļuvis par graudu vedēju. Kūlēji ir dēls Andrejs, kurš labību pļauj nu jau ceturto sezonu, un palīgs Roberts, arī pieredzējis kombainieris. Tādēļ jau ar pirmo dienu uz lauka izlaisti abi kombaini ‘Sampo\'.

Sergejs Virts atzīst, ka graudu vedēja pienākums ļauj pārredzēt gan to, kas notiek uz lauka, gan graudu glabātavā "Priedēs". Nupat saņemtas un uzstādītas jaunas iekārtas kaltē - labības pūtēji, uzsūcēji, priekštīrītājs, un pirmās kulšanas dienās notiks jaunā aprīkojuma piestrāde. Sergejs Virts saka: beidzot piepildījies viņa sapnis būt neatkarīgam no apstākļiem. Tā kā ir sava kalte un graudu uzglabāšanas apcirkņi, kur var sabērt 1600 tonnu labības, var pagaidīt visizdevīgāko realizācijas laiku. Ne ar vienu uzņēmumu nav noslēgts līgums par ražas pārdošanu, izņemot saistības ar "Saldus labību", no kuras iegādāti resursi apmaiņā pret ražu.

"Kamēr man nebija iespējas graudus uzglabāt, noskaņojums bija ne īpaši labs. Vienmēr bija jānervozē, kam pārdošu. Neesmu bagāts, bet nu varu atļauties nokult, izžāvēt un uzglabāt, kamēr atrodu labāko variantu, kam pārdot."