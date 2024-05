Saimnieki cīnās ar ūdensdzirnavām

Zaņas pagasta "Kraulīšu" saimnieks AIVARS MEIJA redakcijā ienāca, sacīdams, ka visas iespējamās instances jau izstaigājis un skaidrību neesot guvis. Viņa galvenā pretenzija - pret Zaņas ūdensdzirnavu īpašnieku, valmierieti Uģi Rēķi un HES būvētājiem, kuru dēļ ūdens līmenis tiek uzturēts neatbilstoši augsts, un ūdens apdraudēti vairāku saimnieku meži.

Barons rēķinājies ar zemniekiem, bet HES saimnieks - nē

"Kad 1889. gadā barons būvēja Zaņas dzirnavas, ņēma vērā to saimnieku intereses, kuru pļavas un druvas atrodas pie dzirnavu dīķa. Padomju laikos dzirnavas atjaunoja. Tolaik projekts tapa ar aprēķinu, ka ūdens līmenis būs tāds pats, kā bija agrāk, kad dzirnavas darbojušās. Tagad tas ir pacelts ne tikai virs šī, bet pat virs projektētā līmeņa un sāk appludināt saimnieku pļavas, ganības un mežus. Tikai ar vienu saimnieku ir saskaņota HES būvēšana, pārējo piekrišana netika prasīta.

Manā īpašumā priedes stāv ūdenī, mitruma dēļ nonīkst, ir apdraudēti 0,8 hektāri meža, citiem saimniekiem - pat 1,4 hektāri. Šopavasar mēs, vairāki zemes saimnieki, savu iesniegumu iesniedzām pašvaldībā, lūdzot nokārtot jautājumu par ūdens līmeņa pazemināšanu tā, ka tas atbilst projektētajam. Bet atbildi nesaņēmu. Meklēju palīdzību arī vides aizsardzības nodaļā, pie speciālistiem meliorācijas daļā. Tik vien uzzināju, ka viss atbilst projektam. Tas pats sacīts arī Mārtiņam Ailtam, "Kupšeļu" pārvaldniekam, adresētajā paskaidrojumā, kas saņemts no vides aizsardzības reģionālās nodaļas. Bet tā taču nav taisnība! Brīvslūžu mala atrodas 8 centimetrus virs maksimāli pieļaujamā līmeņa, betona mala uzbūvēta patvaļīgi un paaugstina ūdens līmeni dīķī."

"Kupšeļu" pārvaldniekam Mārtiņam Ailtam pagasta pašvaldība jūnijā atbildējusi, ka par patvarīgu ūdens līmeņa paaugstināšanu brīdināts gan ūdensdzirnavu pārvaldnieks, gan īpašnieks, un par HES darbību atbild to īpašnieks. Taču šī atbilde saimniekus neapmierina, un trīs no viņiem rakstījuši iesniegumu Vides un reģionālās attīstības ministrijai, uzsverot, ka neviena instance par sūdzības būtību nav pārliecinājusies dabā. Maijā pēc trīs zemes īpašnieku lūguma Pampāļu mežniecības speciālisti Inta Meļķe un Andris Čukna pārbaudīja mežus, ko ietekmē HES darbība, un apsekošanas aktā konstatēts, ka tiešām ūdens līmenis pārsniedz maksimāli pieļaujamo par 12 - 15 centimetriem, ka appludināts aptuveni 0,3 hektāru "Kraulīšu" meža un aptuveni 0,8 hektāri "Kupšeļu" meža, kur pārliekā mitruma dēļ sākuši kalst baltalkšņi. Pēdējā atbilde no instancēm sūtīta jūlija sākumā. Liepājas reģionālā vides pārvalde ziņo: konstatēts, ka ūdenslīmenis pārbaudes dienā bijis 25 centimetrus virs normālam HES darbības režīmam pieļaujamā.

Mēra un pēta būves un aizvarus

Pagājušo trešdien pie Zaņas ūdensdzirnavu HES vesela automašīnu virtene - zemes īpašnieku sūdzības pārbaudīt atbraukuši gan vietējās pašvaldības deputāti, gan vides aizsardzības speciālisti no Vides valsts inspekcijas un reģionālās vides pārvaldes, gan hidrobūvju sertificēts eksperts, inženierzinātņu doktors Jānis Miesnieks, Saldus virsmežniecības speciālisti. Atvesti arī mērinstrumenti, lai precīzi pārbaudītu ūdens līmeni un to, vai būvju patvaļīgas celtniecības dēļ netiek uzturēts līmenis, kas pārsniedz pat maksimālo, tikai pavasara plūdos pieļaujamo. Eksperts vēl pārbaudes laikā sazinās ar HES projekta autoru Elferu, un tas apstiprina, ka patlaban normālai ūdenslīmeņa atzīmei jābūt 55,30 metri virs jūras līmeņa. Trešdien tas turas uz 55,60, ko eksperts fiksē pārbaudes aktā. Dzirnavu pārvaldnieks Viktors Groskaufmanis gan iebilst, ka vainojams Pampāļu HES īpašnieks. Zaņas dzirnavu dīķa līmenis jāregulē sinhroni ar Pampāļu HES darbību, jo tās abas atrodas uz Zaņas upes. Tomēr Pampāļu HES saimnieks nekad neziņojot, kad strādās. Tādēļ gadoties ūdens līmeņa paaugstināšanās līdz maksimālajai atzīmei. Bet pārbaudītāji atsaucas uz šīs būves ekspluatācijas noteikumiem - pārvaldnieka pienākums ievērot katru šo noteikumu punktu un dzirnavu slūžu darbību regulēt tā, kā attiecīgajā laikā paredz noteikumi, nevis filozofēt - ka kāds cits vainīgs un ka maksimālā robeža nav pārsniegta. Vides valsts inspekcijas ūdeņu kontroles daļas vadītāja Maruta Bērziņa vēl un vēlreiz skaidro - noteikumi jāievēro. HES pārvaldnieks nevar uzrādīt viņai HES darba reģistrācijas žurnālu. Kaut kur esot.

Vēl pirms daudzo pārbaudītāju ierašanās ūdens uz krasta un aizvariem iezīmējis citu - vēl centimetrus piecus augstāku atzīmi, nekā maksimāli pieļauts. Tātad virs normālā režīma tas bijis pacelts vismaz par 35 centimetriem, un zemes īpašniekiem taisnība. Ik pa laikam atskan iekarsušas "Krauliņu" saimnieka, "Kupšeļu" pārvaldnieka un HES pārvaldnieka balsis. Saimnieki pārmet, ka dzirnavu HES pārvaldnieks vienkārši pavirši pilda savus pienākumus, bet HES īstais īpašnieks viņu nekontrolē, jo parasti atrodas ārpus Latvijas. Arī trešdien viņš nav ieradies Zaņā, lai sniegtu paskaidrojumus. Eksperti konstatē patvaļīgu betona apmales uzbūvēšanu, kura projektā nav bijusi paredzēta.

Velns nav tik melns, kā mālē

Komisija, visu izmērījusi un aplūkojusi, dodas uz "Kraulīšu" mežu, kuru saimnieks uzskata par appludinātu. Skats patiesi nav diez ko pievilcīgs - mežā ūdens veido lielas lāmas, redzams, ka te īpaši labi jūtas bebri, kas sabojājuši vairākus lielus kokus kokus. Tomēr mitruma dēļ nokaltušas tikai divas priedes. Vēlāk ziņojumā par mežu stāvokli sacīts, ka "Kraulīšu" īpašumā tikai šīs priedes gājušas bojā pārlieka mitruma dēļ, arī "Kreiju" un "Kupšeļu" mežā gar ūdenstilpni - atsevišķi koki. Meža dienesta speciālisti arī konstatējuši, ka ūdensdzirnavu HES darbības dēļ meži nav iznīcināti un mežaudžu sanitārā stāvokļa pasliktināšanās nav paredzama.

Kad vēlāk vaicāju hidrobūvju ekspertam Jānim Miesniekam, vai šis ir vienīgais īpašnieku konflikts, kas saistīts ar mazo HES darbību, viņš atsmej: nepavisam! Ik nedēļu viņam esot jādodas uz kādu Latvijas vietu, lai šādus konfliktus novērtētu no neitrālās - skaitļu, mērījumu puses. Arī Kurzemē ir ne mazums gadījumu, kad sūdzas mazo HES ūdenstilpnēm piegulošo platību saimnieki. Tikai fakti apstiprina, kuram konfliktā ir taisnība un kurš situācijas nopietnību pārspīlē. Esot ne mazums gadījumu, kad zemes īpašnieku prasības pret HES īpašniekiem tiek skatītas tiesā. Šoreiz sūdzības iesniedzējiem bijis pamats uztraukumam par pieļaujamā ūdenslīmeņa pārsniegšanu, bet par mitruma dēļ radītiem zaudējumiem gan nē.

Zemtekstus neesot jāmeklē

Nākamajā dienā pēc kontrolētāju vizītes, kad gatavi secinājumi, "Kraulīšu" saimniekam vaicāju, vai viņš apmierināts ar ekspertu vērtējumu. Tomēr saimnieks vispirms skaidro, kādēļ viņa lauki turpat dīķmalā ir tik aizauguši, lai nedomāju, ka viņš ir paviršs saimnieks. Citi tieši šo grēku - zemes nekopšanu - viņam pārmet. Dažs meklējot viņa sūdzībai zemtekstus, piemēram, ka īstais iemesls esot viņa vēlme dabūt atļauju simtgadīgo, it kā ūdens bojāto, priežu nociršanai. Vēl kāds domājot, ka nevis bebri, bet viņš pats sabojājis priedēm mizu. Bet viņa īpašumā esot arī cits meža nogabals, kur vajadzības gadījumā varētu cirst kailcirti un veikt jaunaudzes tīrīšanu. Tā ka slēptu nolūku neesot. Ja HES pārvaldnieks strādās tā, kā eksperti norādījuši un kā noteikumos rakstīts, ūdenstilpnei piegulošo zemju saimniekiem pretenziju nebūšot.

Bet Liepājas reģionālās vides pārvaldes Saldus nodaļas vadītājs Modris Mauliņš savukārt sacīja: "Sūdzības dēļ Zaņā darbdiena pagāja lielam cilvēku skaitam, ieradās ietekmīgi speciālisti, un izrādījās, ka sūdzība ir patiesa tikai daļēji. Toties, kad runājam par Mažeiķu ietekmi uz dabu un daudzu simtu cilvēku veselību pierobežā, speciālistu atsaucība un interese ir minimāla vai tās nav nemaz."