Augļkopji iepazīst Poliju, kontrastu zemi

Pateicoties Saldus Uzņēmējdarbības un tūrisma informācijas centra vadītājas Aijas Žideņas aktīvam darbam, mēs, Kurzemes dārzkopji un lauku tūrisma objektu īpašnieki, četras dienas ciemojāmies Saldus sadraudzības pilsētā Stargardā un iepazinām Polijas ziemeļu daļas Rietumpomerānijas lauku attīstību.

Atpakaļ ... sociālismā

Īpaši bijām cerējuši ieraudzīt, kā aug izdaudzinātie skaistie, ļoti lētie importa āboli Polijas komercdārzos, un pamācīties no poļu augļkopjiem. Polijas dienviddaļas augļu dārzos ciemojāmies pagājušajā vasarā. Vairāk nekā tūkstoti kilometru kā nemanot nobraucām zemnieku saimniecības "Liepas" ērtajā divstāvu autobusā, kas pat poļiem lika apstāties un atskatīties. Tā kā nedaudz nokavējām ierašanos, izpalika Stargardas pilsētas mēra oficiālā apsveikuma runa, toties mūs īsti slāviskā viesmīlībā sagaidīja pilsētas saimnieciskās nodaļas vadītājs Amadejs Sju, domes kontaktpersona ar partnerpilsētām Kataržina Boroviča un krievu valodas tulce Marijas kundze. Visās uzturēšanās dienās Stargardā par Stargardas domes līdzekļiem tikām labi paēdināti un izguldināti, mums tika piedāvāta plaša programma, kas iepriekš bija saskaņota ar mūsu vēlmēm. Pacilātā noskaņojumā un gaidu pilni degustējām poļu veikalos nopērkamas un līdzi paņemtas dažādās alus šķirnes. Labā noskaņojumā vēl ilgi pēc pusnakts skandējām latviešu viesību dziesmas, bet no rīta pilni apņēmības mācīties devāmies uz mūsu pirmo apskates vietu - agrofirmas "Witkowo" dārziem un nokļuvām atpakaļ ... sociālisma laikos.

Atšķirībā no Polijas dienviddaļas, kur ilgu laiku bijis privātīpašums uz zemi un to apstrādājušas vairākas īpašnieku paaudzes (tas dārzkopībā ir ļoti svarīgs nosacījums), ziemeļu daļā, līdzīgi, kā pie mums, zemi lietoja kolektīvi. Dārzkopībā komerckultūra bija galvenokārt āboli, kurus pārstrādes vajadzībām audzēja liela auguma kokos. "Labākajos laikos" augļu dārzi šajā saimniecībā aizņēmuši 300 hektārus, ievāktas 4 tūkstoši tonnas augļu. Pēc sociālisma sabrukšanas un kolhozu likvidācijas, par ko vēl tagad daudzi skumstot, ābolu pārstrādi pārņēmuši vācieši, to realizācijas cena nokritusies līdz 1,5 - 2 santīmi par kilogramu. Ar to audzētāji nav apmierināti, tāpēc dārzus vairs nekopj un ābeles masveidā likvidē. Pēc agrofirmas vadītāja īsas uzrunas, kas pārliecināja par viņa pilnīgu nekompetenci dārzkopības jautājumos, pēc gaušanās, ka neko neatmaksājas audzēt, mūs desmit minūšu laikā ar autobusu apvizināja apkārt nezāļainam, kraupja apsēstam dārzam, un pieredzes apmaiņa komercaugļkopībā bija beigusies...

Vēl labu laiku pēc tam apmainījāmies neizpratnes pilniem skatieniem. Tā arī netikām gudri, vai tā bija sociālisma laiku lielas firmas vadītāja augstprātība, vai arī šajā reģionā vispār nav intensīvu dārzu uz maza auguma klona potcelmiem, vai varbūt mums tos nevēlas rādīt.

Kad vizītes noslēgumā vietējās televīzijas žurnālists jautāja, ko vērtīgu pārņemsim izmantošanai savos komercdārzos, jautājums likās drīzāk kā izsmiekls. Neko pietiekami pieklājīgu neizdevās izdomāt, tādēļ nācās atbildēt, ka saskatu abu valstu dārzkopjiem vienādas problēmas - pārāk zemas produkcijas cenas un realizācijas grūtības.

Audzē trīs un vairāk ražu gadā

Fronczaka kunga viena hektāra segtajās platībās - vieglas konstrukcijas plēves seguma siltumnīcās - pēc Latvijā visai izplatītas tehnoloģijas aug gurķi. Tie iestādīti tieši gruntī, kuras sagatavošanā izmanto salmu ķīpas, virs tām uzbērta kūdra un augsne. Plēvju mājā sezonā ir trīs ražas aprites - salāti, gurķi vai tomāti un krizantēmas ziediem. Jau 11. jūlijā atklātā laukā uz melna agrotīkla glītās rindās izvietoti krizantēmu podi ar laistīšanas un barošanas "ūsu" katrā, un rudens pusē uzziedināšanai tie tiks ievietoti siltumnīcās. Krizantēmām jābūt pašā plaukumā tieši 1. novembrī - mirušo piemiņas dienā, kad pēc šiem ziediem tradicionāli ir īpaši liels pieprasījums. Saimnieks uzsvēra, ka katra produkcijas veida audzēšana orientēta uz konkrētu klientu, tāpat vien uz labu laimi neko neaudzē. Saimniecībā ir produkcijas noliktava ar dzesēšanas iespējām. Interesi izraisīja strādātājam nekaitīgs un lietošanā ērts Polijā ražots pesticīdu miglotājs. To ienes siltumnīcā un atstāj, dārzkopis iziet ārā, aizverot aiz sevis durvis, un tikai tad iedarbina miglotāju.

Jans Lapinskis savā saimniecībā pievērsies šampinjonu audzēšanai. Atšķirībā no iepriekš redzētajām vietām, visās trijās 190 kvadrātmetrus lielajās sēņu audzēšanas kamerās nepieciešamo mikroklimatu uztur dators.

Sēņu audzēšanas substrātu, kas sastāv no salmiem, putnu mēsliem un ģipša, saimnieks iegādājas maisos no substrāta ražošanas firmas. Atliek tikai to izvietot rāmjos vairākos stāvos, samitrināt, uzrušināt, iesēt micēliju, uzstādīt katrai sēņu attīstības stadijai nepieciešamo miroklimatu un pēc trīs nedēļām var sākt vākt ražu. Ja vien pareizi sapratām, viens audzēšanas cikls no sagatavošanas līdz ražas novākšanai ilgst divus mēnešus. Iegūst 25 kilogramus sēņu no kvadrātmetra, kopējā raža visās trijās audzēšanas kamerās - 4,5 tonnas, ko pārdod par 5 zlotiem (aptuveni 75 santīmiem) kilogramā.

Vēlāk lauksaimnieku centrā mūs informēja, ka jaunie zemnieki var saņemt kredītu ar 2,5% likmi, kredītprocentu starpību sedz valsts. Tā kā sēņu audzētavas īpašnieks bija jauns, nospriedām, ka šī modernā ražotne tapusi, vien pateicoties šādam valsts atbalstam.

Puķes ir pieprasīta prece

Makareviču ģimene sākumā audzējusi dārzeņus, bet, samazinoties pieprasījumam, atradusi jaunu iespēju - puķu audzēšanu podos.

Pilsētā patiešām redzami daudzi puķēm krāšņi rotāti balkoni, tajā skaitā arī daudzdzīvokļu mājās. Acīmredzot šis bizness ir izdevīgs, jo saimnieki pērn uzcēluši jaunu, no puķkopju Mekas - Holandes - saņemtu, stikla siltumnīcu, kā mēdz teikt, ar visām ekstrām - automātisku laistīšanu un augu barošanu atkarībā no auga prasībām, automātisku klimata kontroli un ar augu ēnošanas klājumiem. Tie mūsu acu priekšā virzījās šurpu turpu atkarībā no saules gaismas intensitātes. Šādas siltumnīcas lielākajai daļai Latvijas dārzkopju ir tikai tāls sapnis. Pie audzētavas, protams, neiztrūkstoša ir brīnumskaista puķu tirgotava.

Visai interesants bija lauku tūrisma objekts - Vojcehovskas kundzes strausu audzētava, kurā kopā ar visiem mazuļiem ir 100 putnu. Strausi pagaidām netiek pārdoti, jo, lai strausu audzēšana kļūtu par biznesu, pēc saimnieces domām, ganāmpulkā jābūt vismaz trijiem simtiem putnu. Strausi vairojas samērā lēni, gadā tie dēj tikai trīs mēnešus un izdēj ap trīsdesmit olām.

Diemžēl Polijā ogu ražas novākšana šogad bija sākusies un arī beigusies agrāk, nekā parasti, tāpēc mūs interesējošo upeņu novākšanas kombainu darbojamies tā arī neredzējām. Sarunā ar upeņu stādījuma saimnieku pārliecinājāmies, ka upeņu audzēšanas tehnoloģija, šķirnes, slimību apkarošana un pat ogu cena ir tāda pati, kā Latvijā. Saimniekam pieder 14 hektāru upeņu stādījuma, no hektāra vidēji novāc 6 - 10 tonnas ogu, tomēr šis "lauciņš" ir tikai neliela piedeva 200 hektāriem graudaugu un citu kultūru sējumu.

Kad jums būs SAPARD...

Rietumpomerānijas lauksaimniecības apskats beidzās Barkovicas reģionālajā lauksaimniecības informatīvajā centrā, kurš sniedz zemniekiem jaunāko informāciju, organizē tikšanās, lekcijas, izdod lauksaimnieku avīzi un citus informatīvos izdevumus, zināniskās brošūras, vienreiz gadā rīko plašas reģionālas lauksaimniecības izstādes, sagatavo kredītpieteikumus.

Pieklājīgi centāmies noklausīties poļu kolēģu labos skaidrojumus, cik lielu SAPARD programmas atbalstu varēsim saņemt no Eiropas, kad šī programma sāks darboties, un kādas grūtības mūs sagaidīs, lai Eiropas naudai tiktu klāt (mūsu valstī šī programma darbojas jau pilnā sparā, un mūsu grupas dalībniece Sandra ne tikai sapņo par SAPARD naudu, bet to jau ir saņēmusi). Šī lauksaimnieku centra dārzeņu izmēģinājumu lauciņi stipri atpaliek no Talsos, Pūrē vai Bulduros iekārtotajiem.

Poļi lepojas ar lielveikalu

To, ka poļi mūs uztver kā no desmit gadu pagātnes atbraukušus, kad uz ārzemēm devāmies tikai ar mērķi iepirkties, sapratām pēdējā dienā. Tad mūs aizveda uz Ščecinu, kur ar lielu lepnumu rādīja lielveikalu (līdzīgu, kā pie mums "Rimi", "Maxima", "Sky"). Tajā preces izvietotas līdzīgi, kā lielveikalos pie mums, nopērkami to pašu firmu ražojumi, un arī cenas tādas pašas, kā pie mums. Veikalu apmeklējumam tika plānota puse dienas, lai varam visu kārtīgi aplūkot un iepirkties. Ar neizpratni tika uzklausīta mūsu iebilde, ka veikalam pilnīgi pietiks ar stundu.

Vēlējāmies iepirkties profesionālā dārzkopju veikalā, kur varētu iegādāties ābeļu pārsienamos materiālus, speciālus ābolu vākšanas groziņus, acošanas lentītes, salīdzināt minerālmēslu un ķimikāliju cenas un tamlīdzīgi. Bet mums parādīja parastu "zaļo tirdziņu", kādi Latvijā ir pie katra lielveikala. Pavisam maz laika atlika Stargardas brīnišķīgajiem vēstures pieminekļiem - aizsardzības mūriem ar torņiem un majestātiskajai Doma baznīcai.

Kaut arī dārzkopji atgriezās mājās ar diezgan lielu vilšanās izjūtu, bija arī ieguvumi. Ja neskaita iespēju izkustēties no mājas un paplašināt redzesloku, par mūsu galveno ieguvumu uzskatu Kurzemes ābolu audzētāju vēl ciešāku sadraudzēšanos, kontaktu nodibināšanu. Tas ir svarīgi, nākotnē veidojot ražotāju organizācijas.

Šis raksts tapis, apkopojot brauciena dalībnieku viedokļus.