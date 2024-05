"Pavasaros" aug Mārtiņdienas zosis

Blīdenes "Pavasaros", kur agrāk kūts lielāko daļu aizņēma krietns govju skaits, tagad uzturas zosis, tītari un pīles. Saimniece LONIJA PIRKTIŅA cer, ka tās izdosies veiksmīgi realizēt Rīgā.

Pavasarī bijuši 60 zoslēni, vēlāk pa kādam zaudēts, bet vienalga zosu barā vairāki desmiti putnu. Zoslēni izperināti turpat, "Pavasaros". Saimniece smejas, ka vislabākais inkubators ir tītarienes. Tās teicami izvadā un uzmana gan tītaru, gan zosu, gan vistu cāļus.

Putni izaug vienā vasarā

"Kā izlēmu audzēt putnus? Meita strādā Rīgā, un viņas priekšnieks lūdza, vai mēs laukos nevarētu viņam nobarot vienu zosi. Kālab nē? Bet vienu zoslēnu taču nepirkšu. Nopirku desmit, tad vēl divus, bet no tiem dzīvi palika tikai četri. Tagad zinu, ka pīlēnus un zoslēnus tik mazus nedrīkst laist dīķī. Aukstā ūdenī tos sarāva krampji. Pūkas, atšķirībā no īstām spalvām, ātri piemirkst, cāļiem salst. Arī lietus tos samērcē. Šogad no pērnā gada kļūdām mācījos, un neviens nenobeidzās."

"Pavasaros" putni staigā pa visu pagalmu, un saimniece saka - nedrīkst nomētāt neko tādu, ko putns var uzknābāt un nobeigties. Tītarieni nācies nokaut tikai tādēļ, ka tā bija norijusi kaut kur atrastu nolauztas zobu birstītes kātu. Bet pīlēm pievilcīgas šķiet preses auklas.

Putnus audzēt ir izdevīgi, ja vien atrasta iespēja pārdot. Labi barota zoss sver aptuveni četrus kilogramus, pīle - divarpus līdz trīs kilogramus. Pērn saimniecei esot bijušas Pekinas pīles. Nepilnu trīs mēnešu vecumā bija jau nobarotas, tomēr pārlieku trekna gaļa. Toties zosīm un tītariem gaļa teicama. Zosis daudz barības patērējot tikai sākumā. Kad laukā izaug zāle, tā ir pamatbarība. Tomēr jādod arī graudi, vārīti kartupeļi, kas sajaukti ar miltiem. Ziemā, kad nav citas zaļbarības, putniem dodot kāpostus veselām galviņām, lai paši knābā. Patlaban liels kārums ir āboli.

Kā veiksies pārdot izaudzētos putnus - grūti sacīt. Sarunāts, ka noteiktu skaitu septembra vidū varētu vest uz Centrāltirgu. Ja labi pirks, varbūt ņems realizācijai arī turpmāk.

Iegūst trīs "ražas" vienlaikus

"Pagaidām putni ir vairāk priekam, nevis biznesam. Zinu, ka ne tikai gaļa, bet arī zosu dūnas ir ļoti vērtīgas. Viena zosu dūnu spilvena cena ir 45 lati. Bet jāzina, kur pārdot, tāpat kā zoss gaļu. Es gan dūnas nepārdošu, gribu visiem četriem mazbērniem uztaisīt zosu dūnu spilvenus." Kāds vēl no zosīm labums? Protams, zosu olas. "Pavasaros" zosis sākušas dēt jau janvāra beigās. Olas ir lieliskas tortu, smalkmaizīšu, plātsmaižu, pankūku cepšanai. Ļoti labi var saputot, mīkla iznāk čaugana. Pērn viena zoss izdējusi 57 olas.

Saimniece stāsta, ka lieli palīgi putnu bara uzmanīšanā un barošanā bijuši mazbērni. Zosis augušas trijos baros, un kūtī katrs bars turas savrup. Pat ja dienas vidū visas kopā plunčājas dīķītī, krastā izkāpušas, atkal nodalās savā pulciņā, no kurienes citam baram piederīga zoss nekavējoties tiek aizdzīta prom. Mazbērni pazinuši katru zosi un piederību baram. Kad brīvlaika beigās aizbraukuši atpakaļ uz Rīgu, vecaimātei nācies grūti ieviest lielajā barā kārtību, lai viena zoss neknābj otrai, ja tā netīšām iedzīta kūtī kopā ar citu baru.

Katrā barā ir sava kārtība, ko cilvēks ne vienmēr var izprast un loģiski izskaidrot. Viens pīlēns, kurš izaudzis zosu barā kā tāds mazs circenis, nosaukts par Cirčuku, un viņa vārds ticis arī šim zosu baram. Cirčuks ir visu mīlulis - staigā saimniekiem pakaļ, lai viņu paglauda un parunājas. Interesanti vērot arī tītaru dzīvi. Reiz lietainā dienā tītarmāte staigājusi pa pagalmu, bet mazos cālēnus uzņēmies sildīt ļoti apzinīgais tītarpaps.

Lonija Pirktiņa atzīst, ka putnu audzēšanā ir arī daži mīnusi - netīrība pagalmā un troksnis. Ja zosu skaits liels, tās labāk turēt iežogojumā. Bet tītariem un pīlēm žogs nelīdz - tās tiek pāri un notīra sakņu dārzu. Šovasar tītari nošķina agros kāpostus. Lielais bars uzvedas samērā mierīgi, bet, kad bijušas pirmās četras zosis, svešs nevarēja pietuvoties pagalmam, jo atskanēja skaļas zosu klaigas.

Govis nācās likvidēt smagu sirdi

Kad pirms vairāk nekā 10 gadiem saimniece nolēmusi atstāt darbu un dzīvokli Rīgā un pārcelties uz gandrīz tukšu vietu laukos, "lai ģimene būtu vismaz paēdusi", bijuši lieli sapņi par jaunu māju, lielu kūti, kas pilna pienīgām govīm. Nu daļa sapņu izgaisusi - gan par māju, gan plašo saimniecību. Pirms dažiem gadiem "Pavasaros" bijušas deviņas govis un nodomāts palielināt ganāmpulku. Nu ir tikai divas. Par govju likvidēšanu izlēmuši, kad piena litra cena pazeminājās līdz 5,6 santīmiem (patlaban - 7,5 santīmi plus 12% piemaksa). "Bija žēl no govīm šķirties. Gaļā nācās realizēt arī brangas teles. Kad tās aizvedām uz gaļas kombinātu, tur mums vaicāja, kādēļ tik labas teles likvidējam. Bet ko lai dara, ja izdevumi lopkopībai pārsniedza ieņēmumus par pienu?"

Kad vairs nevarēšot strādāt, tad droši vien nāksies doties pie bērniem uz Rīgu. Un tas būs ļoti smags brīdis. Bērni uz laukiem nenāks - katrs savā dzīvē, Rīgā labs darbs. Vienubrīd par laukiem sapņojis vecākais mazdēls, bet viņa aizraušanās ir sports, un viņš atzinis, ka laukos nevarēs strādāt, jo bieži nākas braukt uz sacensībām, arī ārzemēs. Nu jaunākais mazdēls, kurš mācās 7. klasē, nopietni izvaicājis, kas laukos ir izdevīgi un ar ko nopelnīt. Varbūt viņš būs "Pavasaru" saimnieks.