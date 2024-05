Paplašināšanos veicina veiksmīgs mārketings

IMPROVIZĒTAJĀ BĒRNISTABĀ sēž Renē Stenvangs (no kreisās) un Vilis Meženieks. FOTO - ULDIS PŪCE

SIA Habulons ievietotais sludinājums par jaunu darbinieku pieņemšanu nozīmē divas labas ziņas - ka tiek radītas jaunas darba vietas un ka uzņēmums Saldus pievārtē ražo labi pirktu, iecienītu produkciju.

Habulona direktors un īpašnieks Renē Stenvangs, par veiksmes formulu taujāts, atzīst, ka uzņēmumā ražoto mēbeļu pārdošanas rezultātu uzlabošanās Eiropas valstīs pārsteidz arī viņu, jo ir it kā pretrunā ar tendenci mēbeļu tirgum sašaurināties. Renē dzimtenē Dānijā ik mēnesi bankrotējot vairāki mēbeļu ražošanas uzņēmumi, kurpretim pieprasījums pēc Habulona izstrādājumiem palielinās. Būtisks rādītājs, saprotams, ir ražojumu cenas, jo Eiropas zemēs mēbeļu pašizmaksa ir augstāka nekā Latvijā, taču ne mazums darba arī ieguldīts, lai prognozētu tirgus tendences, veidojot mēbeļu dizainu, kā arī, lai veiksmīgāk pārdotu.

Iepatīkas pircējam

"Daļā veikalu, kur pārdod Habulona mēbeles, strādā mūsu uzņēmuma speciālists un pats iekārto Habulona stendu. Tā kā tradicionāli ražojam galvenokārt bērnu mēbeles, tiek izveidots bērnistabas stūrītis ar gultām, dīvāniem, galdiem, krēsliņiem... Taču ar citādu attieksmi, nekā to darītu veikala darbinieki, kuriem visi preču piegādātāji ir vienādi. Te tiek domāts gan par stūrīša kopskatu, gan par to, lai spilveni būtu uzbužināti, aizkari izgludināti... Efekts ir acīmredzams - pircējiem vieglāk iztēloties, kā šīs mēbeles izskatīsies viņu mājās. Šajos veikalos Habulona produkcijas noiets ir ievērojami palielinājies," stāsta R. Stenvangs.

Otrs iemesls, kāpēc Habulona mēbeles varētu ieinteresēt pircēju, ir to uzbūves princips - pēc "lego" spēles parauga, proti, no atsevišķām detaļām, konstrukcijām pircējs pats var "konstruēt" sev vēlamu un interjerā iederīgu gultu, plauktu, sekciju... Ražotājs reklāmas brošūriņās piedāvā daudz dažādu variantu, ko var izveidot, - vienkāršu dīvānu var papildināt ar atbilstošām konstrukcijām un pārveidot par divstāvu gultu vai arī guļamvietu "uzcelt" augšā, atstājot zem tās vietu rotaļu stūrītim vai rakstāmgaldam; var pieskaņot šai mēbelei atbilstošus sienas plauktus vai gultasveļas kastes; var piekārt aizkarus, žalūzijas, maisus, izvēlēties sev tīkamas formas spilventiņus, pierīkot gultai nošļūcamo dēli vai īpašas kāpnītes. Turpat veikalā pirkums tiek arī komplektēts.

Izdevies uzminēt modes kaprīzes

Eiropiešu mājās, šķiet, beigusies mode uzsvērt dabisku materiālu, tāpēc aizvien vairāk veikalos "ieguļoties" nekrāsota koka priekšmeti ar koksnes zīmējumu. Habulonā šī tendence jau savlaicīgi paredzēta, un kopš gada sākuma tiek ražotas mēbeles no krāsotas priedes - galvenokārt baltas, kas savienojumā ar košiem, rakstainiem matračiem, aizkariem un spilveniem nekādā veidā neuzsver pamatmateriālu. Renē piebilst, ka šoreiz tā bijusi intuīcija, kas palīdzējusi pārorientēties un mainīt dizainu. Taču spēja uztvert izmaiņas, nojaust to virzienus un ātri reaģēt ir viena no svarīgākajām, lai noturētos tirgū. Par radikālu izejmateriālu maiņu šeit nedomā, jo priede ir pietiekami ērts, ekonomisks materiāls, turklāt Habulonā tās apstrādei ir gan liela pieredze, gan arī atbilstošs tehniskais aprīkojums.

Vai Rietumeiropā pārciestie plūdi, kas izpostīja neskaitāmas mājas, neizraisīs jaunu mēbeļu pirkšanas "bumu"? Pagaidām nekādas tendences par to neliecinot. Varbūt, ka cilvēki par mājokļu apmēbelēšanu domās pēc dažiem mēnešiem, kad plūdos cietušās mājas būs izremontētas?

Galdniekus vajadzēs vēl

Kokapstrāde Saldus rajonā ir samērā attīstīta nozare, un jaunus meistarus tūlīt dabūt nav iespējams. "Arī darba tirgū parādās tendences - cilvēki vēlas pastāvīgu darbavietu, nevis meklē laimi no viena uzņēmuma otrā," saka Habulona ražošanas direktors Vilis Meženieks. "Tāpēc mums jārēķinās, ka jaunajiem strādniekiem būs vajadzīgs laiks, lai iepazītos ar darbu šeit, lai izvērtētu, vai viņiem tas pa spēkam un pa prātam. Pieredze rāda - no desmit atnācējiem apmēram 2 vai 3 paliek un strādā." Viņš uzskaita, ar ko šis uzņēmums var interesēt darba meklētāju, - pastāvīgs, stabils darbs, regulāra alga un nomaksāti nodokļi, strādniekus uz darbu un uz mājām ved firmas autobuss, uz uzņēmumu ved siltas pusdienas, kas nemaksā dārgi...

Tomēr, par nākotni domājot, galdnieka profesija šķiet perspektīva. Kaut gan konkrēti termiņi vēl nav noteikti, Renē Stenvangs apsver iespēju būvēt vēl vienu kokapstrādes cehu un turpināt ražošanas paplašināšanu Habulonā. Iespējams, ka jau nākamgad tiks uzsākta šī projekta realizācija.

Vai Saldus rajonā ražotās interesantās mēbeles var nopirkt arī Latvijā? Habulons uzsācis sadarbību ar dažiem Rīgas, Liepājas, Ventspils mēbeļu tirdzniecības uzņēmumiem, tomēr pārdošanas apjomi ir nelieli, tāpēc īpašu uzmanību vietējam tirgum pievērst vēl nav iecerēts. "Mums, protams, patiktu šeit pārdot ievērojamu daļu saražotā," piebilst Renē Stenvangs. "Varbūt, ka kādreiz to piedzīvosim."