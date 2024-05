Augļkopjiem nāksies kooperēties

"Saldus rajona augļkopjiem ir liela priekšrocība - pēc padoma nav jābrauc ļoti tālu, jo tepat strādā reģionālā konsultante Ligita Rezgale, kura var dot padomus un informēt par visjaunākajām tendencēm augļu dārzu ierīkošanā un kopšanā," saka Novadnieku pagasta pieredzējušais dārznieks ANDRIS DEKLAVS.

Savi āboli - līdz pavasarim un ilgāk

Kad realizācijai sašķirotas siltumnīcu greznās rozes, to vietu uz galda ieņem daudzu šķirņu āboli no Deklavu ābeļdārza. Vienādi, lieli, sulīgi - tā ka gandrīz jau izsprūk nelāgais salīdzinājums "tikpat skaisti kā imports". Gan vietējo selekcionāru, gan lietuviešu un krievu izveidotās šķirnes - \'Berženinku ananasas\', \'Stars\', \'Kovaļenkovskoje\', \'Antre\', \'Olga\', \'Zaiļijskoje\', \'Auksis\', \'Rāja\'...

"Strautkalnos" ābeļdārzs aizņem aptuveni hektāru, un dārzkopis atzīst - brīvas zemes vēl gana un dārzu varētu paplašināt, bet - vai vajag? Tam piekrīt arī saimniece Alda - viņu ģimenei darba pietiek gan siltumnīcās, gan jau augošajā dārzā. Ja ābeļdārzu paplašinātu, ar laiku rastos jaunas grūtības - vajadzīga lielāka ābolu glabātava, jādomā, kur vēl atrast realizācijas vietas. Pamatšķirnes ir apmēram 10 - pārsvarā ziemas āboli. Dažas saglabājamas līdz jaungadam, citas, visgardākās, ir tikai uz pavasara pusi. Visilgāk glabājas \'Spartan\', \'Belorusskoe maļinovoje\', \'Bogatirj\'\'.

Šis gads esot vidēji ražīgs. Ir šķirnes, kurām ļoti laba raža, citām - mazāka, bet kopumā daudzās šķirnes garantē stabilitāti - ja augļus nedod viena, cita ražo labi.

"Pirms sešiem gadiem dabūjām īpašumā zemi un spriedām, ko tajā varētu stādīt. Tā kā abi esam dārznieki, nolēmām stādīt ābeļdārzu," atceras Andris Deklavs. "Vecās ābeles, kas tur jau auga, likvidējām. Paši sapotējām ar starppoti un dabūjām puspundura ābeles. Lai izvēlētos potzarus, konsultējos ar lielu speciālisti šajos jautājumos Māru Skrīveli. Pēc Māras ieteikuma ar viņas dotiem potzariem tapa dārzs. Tā jau liekas - šķirne laba. Bet tikai strādājot ar to, redzi arī trūkumus. Vienai āboli glabājas ne īpaši labi, cita stipri slimo ar zemmizas korķplankumainību. Protams, tā ir novēršama, miglojot ābeles, bet tas ir papildu darbs un izdevumi, kādu varētu nebūt, ja izvēlētos citu šķirni."

Lai gan "Strautkalnu" ābeļdārzs šķiet liels, saimnieki spriež, ka tā vēl nav nekāda lielražošana. "Šodien nopietni var pastāvēt tikai tāds augļkopis, kurš ar iespējami mazām izmaksām iegūst maksimālo ražu. Nevar atļauties gar vienu ābeli stundām čubināties. Es esmu pilnīgi par intensīvo dārzu stādīšanu. Un jāstāda hektāriem liels dārzs, lai atmaksātos jaudīgas tehnikas, miglotāju iegāde. Jaunos dārzos jābūt pundurābelēm - lai var visus zarus aizsniegt, veidot, retināt vainagu, precīzi nomiglot, akurāti novākt - tad būs āboli ar labas preces izskatu. Liela auguma ābeles sagādā dārzniekam lielas rūpes un prasa lielu fizisku piepūli kopšanā un ražas vākšanā."

Pieprasījumam būtu jāpalielinās

Ja kāds apstāda ar ābelēm, bumbierēm piecus, sešus hektārus, vai būs laimīgs, kad dārzs sāks ražot un izrādīsies, ka nav, kur realizēt?

"Ja nav skaidrs, kur liks izaudzēto, varbūt labāk nestādīt. Ja mans dārzs atrastos Vācijā, varētu strādāt pēc vācu dārzkopju parauga - ka pilsētnieks ierodas manā dārzā, salasa ābolus, samaksā, un līdz ar to esmu ražu pārdevis, neizbraucot no pagalma. Bet mums jau tas nedarbojas. Kur pilsētnieks uzglabās ābolus? Viņš ziemā izvēlas veikalā importa augļus. Es jau ceru, ka pienāks laiks, kad no alerģijām kasīsies ne tikai daži, bet daudzi, un nepirks importu, bet izvēlēsies vietējos ābolus.

Ārzemēs neēd nemizotus ābolus, nomizo ļoti biezu mizu, kurā uzkrājušās ābeļu apstrādes ķimikālijas. Mēs bez bailēm paceļam dārzā ābolu, paberzējam gar piedurkni un ēdam. Nesen lasīju, ka Beļģijā ābolu ražu saber tvertnēs, kurās ir siltā ūdenī izšķīdināta kodne. Tā iesūcas dziļi ābolā, bet augļi tāpēc ilgi nebojājas, tiem ir garš realizācijas laiks. Ko mēs varētu pārņemt no ārzemnieku pieredzes? Speciālisti uzskata, ka vienīgi ābolu vaskošanu, lai tie veikalā nevīst, un vasks nav kaitīgs cilvēkam. Ja cilvēks zinās un ja vēl mediķi skaidros, kas veselīgāks, domāju - vietējiem āboliem noiets palielināsies.

Realizācijas vietas meklēju pats, bet brauc arī uzpircēji. Ir jārēķinās, ka tad, kad tirgū labu ābolu cena ir 30 santīmu kilogramā, no uzpircēja vairāk par 10 - 15 santīmiem nevar saņemt. Ar rozēm ir tieši tāpat - tirgotājam arī sava daļa no cenas jādabū. Tādēļ jācenšas ražot pēc iespējas lēti. Esmu lasījis, ka Francijā skolēniem dod ābolus par brīvu, to iegādi sedz valsts. Mūsu skolās āboli nav populāri. Arī tirgotājiem vietējie āboli laikam neizraisa lielu interesi. Esmu piedāvājis savus ābolus RIMI, bet atbildi nesagaidīju."

Kad bilstu, ka vietējiem āboliem ne vienmēr ir labas preces izskats, Andris Deklavs tam piekrīt, taču piebilst, ka arī ārzemēs vienai ābelei visi augļi nemēdz būt perfekti vienādi. "Ir aprakstīta beļģu pieredze, ka tur ir šķirošanas līnijas, kur katru ābolu šķirni sašķiro kādās 20 šķirās - pēc augļu lieluma un pat krāsas. Tad, fasējot vienas šķiras ābolus, labas preces izskats arī sīkiem augļiem, ja tie fasēti atsevišķi no lieliem."

Glabātava jābūvē, apvienojot līdzekļus

"Uzglabāšana ir nopietns jautājums. Pat ja dārzniekam ir līdzekļi dārza ierīkošanai un žoga apvilkšanai, labas glabātavas iekārtošana ir ļoti dārgs ieguldījums. Būtu labs risinājums, ja tuvākās apkaimes augļudārzu saimnieki kooperētos un būvētu glabātavu kopīgi. Mūsu rajonā pilnīgi pietiktu ar vienu labu pagrabu, kurā būtu uzglabāšanas kameras, klimata kontroles iespējas. Bet pie mums kooperācija nesekmējas. Cilvēki neuzticas viens otram. Pašlaik izmanto vecas kūtis, dažādas pielāgotas telpas, katrs meklē izeju, kā var un prot. Bet, ja grib strādāt nopietni, būs nepieciešams arī nopietns risinājums. Ja kooperēsies ražotāji un paši ko būvēs, tas būs labāk, nekā, ja glabātavu uzcels kāds ābolu uzpircējs un diktēs savas cenas un savus noteikumus. Man ir pagrabs kādām 10 tonnām ābolu, un patlaban pietiek."

Andris Deklavs uzskata, ka dārzkopība atmaksājas, ja saimnieks strādā ne tikai ar rokām, bet arī ar galvu. "Mums nav jābaidās no Eiropas valstu konkurences, bet no kaimiņiem lietuviešiem gan, jo Lietuvā ir pat 300 hektāru dārzi, kas tapuši ar lielu valsts atbalstu. Mūsu viena hektāra stādījumi ir salīdzinoši mazi. Šādas nelielas saimniecības var glābt tikai kooperēšanās uzglabāšanā un ražas realizācijā."