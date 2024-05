Nelauksaimnieciskajai darbībai laukos sola dot 7 miljonus

Zemkopības ministrija izstrādājusi, un valdība apstiprinājusi nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības programmu.

Tā tapusi, Zemkopības ministrijai sadarbojoties ar Latvijas Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomi, Pašvaldību savienību un citām institūcijām. Tā kā programmas tapšanā iesaistījušās daudzas ieinteresētās puses, tā tapusi gandrīz gadu. Šīs programmas īstenošanā paredzēts ieguldīt 7 miljonus latu valsts budžeta naudas. Programmas galvenie mērķi - veicināt nelauksaimniecisko uzņēmējdarbību laukos, uzlabot ekonomisko situāciju, radīt jaunas darbavietas, uzlabot lauku infrastruktūru.

Programmas gatavotāji uzsvēruši, ka patlaban laukos valda liels bezdarbs un ne visas ģimenes spēj nodrošināt iztiku ar lauksaimniecisko ražošanu. Vairums saimniecību uzskatāmas par naturālām un nodrošina ģimenes vajadzībām tikai pārtiku, bet nedod naudas ienākumus. Jaunajai programmai būtu jāveicina alternatīvu saimniekošanas veidu attīstība. Jaunās alternatīvas varētu būt gan amatniecība, gan lauku tūrisms, gan sadzīves pakalpojumu sniegšana, gan rūpnieciskā ražošana, un tie nav vienīgie iespējamie veidi. Īstenojot šo programmu, paredzēts bezdarbu laukos mazināt par 15%.

Atbalstu šīs programmas projektos varēs saņemt fiziskas un juridiskas personas Latvijas lauku pagastos. Uz to nevarēs pretendēt personas, kuras vēlas izvērst vai uzsākt uzņēmējdarbību Rīgā, Daugavpilī, Liepājā, Jelgavā, Jūrmalā, Ventspilī, Rēzeknē, kā arī Rīgas rajonā un to rajonu centra pilsētās, kurām nav īpaši atbalstāmā reģiona statuss. Palīdzība orientēta uz lauku pagastu attīstību.

Valsts atbalstu varēs saņemt kredītgarantiju veidā, atbalsta maksājumos pēc projektu realizācijas, kā arī to projektu finansēšanai, kuru realizācijā tiks izmantots Hipotēku un zemes bankas izsniegts kredīts.

Programma paredz piešķirt kredītgarantijas 70% apmērā no projekta īstenošanai nepieciešamā finansiālā nodrošinājuma. Valsts atbalsta apmērs noteikts līdz 50% no projekta finansējuma, taču, nepārsniedzot 10 tūkstošus latu. Pieļauts viena projekta īstenošanai vienlaikus izmantot gan kredītgarantijas, gan valsts atbalstu projekta izdevumu finansēšanā.

Vai lauku bezdarbnieks reāli varēs iegūt šīs programmas atbalstu un vai bezdarba līmenis laukos tādēļ tiešām samazināsies pa vismaz 15%, kā to plāno Zemkopības ministrija un uzskata valdība, rādīs laiks. Iznākums ne vienmēr atkarīgs no piešķirtā finansējuma, un to apliecinājušas citas palīdzības programmas laukos. Daudz ko nosaka ekonomiskā situācija valstī kopumā - vai būs amatnieka izstrādājumu pircēji, vai būs sadzīves pakalpojumu izmantotāji, lauku tūrisma cienītāji. Nelauksaimnieciskā ražošana, tāpat kā lauksaimnieciskā, atkarīga no iedzīvotāju maksātspējas un situācijas preču un pakalpojumu tirgū. Arī no tā, vai jauno uzņēmēju jau pirmajos gados pie zemes nenospiedīs nodokļi un nodevas.