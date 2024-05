Kuļ "Andulaišu" griķu laukus

JURIS KREICBERGS atzīst, ka viņam griķu iepirkuma cenas pazemināšanās nav traģēdija, jo platība šogad nav liela, un griķi jau divus darbus paveikuši - to ziedos ganījušās bites un tie atpūtinājuši lauku pirms labības sējas. FOTO - ULDIS PŪCE

"Griķi manā saimniecībā nav tik svarīga kultūra, lai būtu ļoti jāuztraucas par iepirkuma cenu krišanos šogad," saka Zvārdes pagasta "Andulaišu" saimnieks JURIS KREICBERGS.

Viņš piebilst, ka agronoms saimniecībā ir dēls, bet viņš pats esot plānotājs, stratēģis, bankas darījumu kārtotājs, mežu iepircējs... Un, lai gan atzīst, ka salīdzinājumā ar koksnes, taras materiālu realizāciju lauksaimniecība nav peļnu sološa nozare, tomēr labi sakopti sējumi ļauj atveldzēt sirdi.

Audzē griķus, labību un rapsi

Pagājušajā nedēļā viņa griķu laukā Jaunzvārdē dūca kombains, un bunkurā bira tumšbrūnie griķu graudi. Kamēr vēl nav nosvērts ievākums, saimnieks nemin, kāda raža. Vizuāli apskatot - vidēja, jo arī šo siltummīlošo kultūru tomēr ietekmējusi pārlieku sausā vasara.

"Tiem, kam lielas griķu platības, šogad prognozes bēdīgas. Tā jau runā, ka iepirkuma cena varētu paaugstināties, bet droši vien būs, kā līdz šim - caur Lietuvu bez ievedmuitas ievedīs lētos no citurienes - Ukrainas, Baltkrievijas. Manā saimniecībā griķi ir viena no medusaugu kultūrām. Dēlam ir apmēram 90 saimes, un griķu laukos bitēm ir ganības. Vēl griķi ir kā starpkultūra graudaugiem, lai gadu no gada labība nav jāsēj vienā laukā. Protams, būtu priecīgs, ja ar griķiem varētu nopelnīt."

Pērn griķi audzēti lielākā platībā nekā šogad, bet arī krietni augstāka iepirkuma cena - 95 lati par tonnu - nosedza tikai tiešos griķu audzēšanas izdevumus. Pērn gan ražība bijusi pieticīgāka, un, pētot iemeslus, saimnieks uzzinājis, ka griķiem nepatīk svaigi kaļķota augsne. Griķu izdevīgums atkarīgs arī no ražības. Ja no hektāra var nokult pusotras tonnas un par katru dzirnavnieki samaksā ap 100 latiem, tad izdevumi nosegti. Ja no hektāra nokuļ divas tonnas, tad neliela peļņa paliek audzētāja makā. Pagaidām saimnieks ražu iztīrīs un uzglabās uz ventilatoriem. Mazliet pagaidīs, vai iepirkuma cena nepaaugstināsies.

Labība iesēta 180 hektāros, bet 40 hektārus aizņem rapsis. Par rapsi saimnieks diezgan nobēdājies, jo sausuma dēļ neizdevās laikus sastrādāt augsni, tādēļ rapsi iesēja ļoti vēlu, un tas sadīdzis nevienmērīgi. Arī rapsis sēts galvenokārt kā starpaugs labībai. Tas prasa ne tikai lielus izdevumus, bet arī ļoti rūpīgu kopšanu. Tomēr Juris Kreicbergs piebilst - rapša ražas pārdošanā Latvijā neesot problēmu. Vismaz tā apgalvo saimnieki, kas šo kultūru audzē jau vairākus gadus. "Andulaišu" saimnieks rapsi iesējis tikai pirmo reizi.

Ar labību šogad gājis visādi. Daļa realizēta valsts intervencē. Nododot firmai "Kesko", atklājies, ka graudos ir ērcītes. Bija jābrauc ar kravu atpakaļ. Bet Dobelē par katras graudu kravas kvalitāti bija jāstrīdas un šķitis, ka intervences labība, kas daļēji izjauc uzņēmuma iepirkuma cenu politiku, tur nav īpaši gaidīta. Tomēr graudu lielākā daļa jau pārdota. Kura no trim laukaugu kultūrām izdevīgākā? Saimnieks cer, ka tas varētu būt rapsis, bet laiks rādīs. No labībām saimnieks par izdevīgāko atzīst tritikāli, jo tā ir ļoti ražīga, arī lētāk izaudzējama. Lai iegūtu ļoti labus pārtikas kviešus, salīdzinājumā ar tritikāli, jāiegulda lielāki līdzekļi.

Nebaidās ņemt kredītus

Saimnieks priecājas, ka nopirkta ļoti laba precīzas izsējas sējmašīna, ar kuru var sēt ne tikai labību, bet arī griķus, rapsi, facēliju. Turklāt vienlaikus ar sēju augsnē ļoti precīzi tiek iestrādāti minerālmēsli. Sēkla un mēslojums iegulst augsnē optimālā dziļumā, tādēļ sējums sadīgst ļoti vienmērīgi. Šī sējmašīna izmantojama arī graudaugu sējai tieši rugainē, bet ar noteikumu, ka rugaine nav pārāk piesārņota ar nezālēm. Šogad kuļ ar kombainu "Sampo", kas tiek nomāts ar izpirkšanas tiesībām. Juris Kreicbergs apgalvo, ka nebaidās būt parādā. Pirmais aizdevums paņemts, ieķīlājot "Andulaišus", bet nu jau bankā viņš ir regulārs kredītu ņēmējs. Uzskata, ka tikai tā var attīstīties.

"Es pat nevaru sagaidīt, kad beigsies viens kredīta nomaksas termiņš, lai varētu ņemt nākamo. Uz kredītiem un līzinga dzīvoju, un tas ir pavisam normāli. Ja laikus kārto nomaksas, ar banku nekādu domstarpību nav. Protams, var jau baidīties aizņemties, krāt un krāt gadiem. Tikmēr vajadzīgā manta palikusi dārgāka, iekrātā naudiņa tērējas kaut kam ļoti vajadzīgam, un nekas no pirkuma neiznāk. Kad es aizņemos, varu tehniku vai ko citu nopirkt uzreiz. Tā tiek likta lietā un sāk atpelnīt ieguldījumus. Jo lielāka saimniecība, jo drošāk strādāt. Man drošību dod lielās mežu platības, ko esmu iegādājies."

"Andulaišu" saimnieks kopumā iepircis zemi no aptuveni 30 zemes īpašniekiem - gan Zvārdē, gan Dobeles rajona Lielauces pagastā. Pārsvarā īpašumā ir mežu platības, kas reiz bijusi auglīga aramzeme. Zvārdē no kādreizējiem lielajiem laukiem un pļavām vietumis palikuši tikai dažus hektārus nelieli gabali mežu vidū. Neatmaksājas šajos pleķīšos sēt labību, toties lieliski aug bišu kultūras - facēlija, bišu amoliņš. Tur var izvietot bišu saimes, un tās ievāc ne tikai facēlijas un amoliņa nektāru, bet arī ganās mežos, pļavās un izcirtumos.

Izmantojot valsts subsīdijas, uzsākta lauku sakārtošana. Piemēram, Jaunzvārdē lauki nav bijuši drenēti, tādēļ tur ierīko vaļējos grāvjus. Var redzēt kaudzēs sastumtus krūmus. Bet laukos Zvārdē, Lauknamiķos, ir Ulmaņlaikos un pat pirms tiem meliorēti lauki. Kur sistēmas nav sabojājusi bumbošana poligona laikos un izbraukājusi armijnieku tehnika, Ulmaņlaiku drenāža kalpo ļoti labi.

Dara paši, negaidot no citiem

Juris Kreicbergs uzskata, ka vispirms jāpaļaujas uz savu spēku un prātu, tikai tad var ko gaidīt no valdības vai Eiropas Savienības. Salīdzinājumā ar dēlu, viņš esot piesardzīgāks eirooptimists.

"Ko labu man Eiropa var iedot?" vaicā "Andulaišu" saimnieks. "Kvotas būs mazas, ražošana sašaurināsies, subsīdijas būs mazas -, kāds man no Eiropas labums, ja nevarēšu strādāt! Var jau būt, ka Eiropa dos naudu ceļu būvēšanai, infrastruktūrai, bet tikmēr jau mēs paši par savu naudu būsim ceļus uzbūvējuši, salabojuši, elektrību ievilkuši."

Ka Kreicbergi dara paši, nav šaubu. Jaunzvārdē mūsu ciemu dienā varējām vērot mašīnu un cilvēku lielu rosību, darbojas jaudīgs gateris, iekārtota jauka ūdenskrātuve ar pirtiņu un tiek būvēti ceļi. Jau šodien šī vieta ir rosīgāka nekā dažs daudz apdzīvotāka pagasta centrs. Tādēļ neticams, ka tur reiz bijuši krūmi, pamestība, un zem liepas saimnieks dzīvošanai uzslējis telti. Kad saimniekam vaicāju, vai tikai tā nav kaimiņrajona teritorija, viņš atsmej: nē, tas patiešām ir Zvārdes pagasts.