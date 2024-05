Svētdien paredz beigt cukurbiešu sezonu

Līdz ar pēdējiem pilnajiem biešu vagoniem, kurus svētdien no Saldus nosūtīs uz Liepājas cukurfabriku, beigsies cukurbiešu sezona.

Šogad Saldus cukurbiešu punktā tā bijusi neparasti ilga - jau kopš septembra sākuma - un arī saspringta. Cukurbiešu pieņemšanas laukums vairākkārt bijis piepildīts lieliem sakņu krāvumiem, un uz Liepāju aizvesto vietā atkal jaunas kravas šurp vestas no laukiem un pārtīrīšanas laukumiem. Saldū šoruden pieņemts vairāk nekā 25 tūkstoši tonnu biešu - pēdējos 10 gados neredzēts daudzums, lai gan sākumā bija plānotas tikai 22 775 tonnas. (Dobeles cukurbiešu punktā, no kurienes ražu arī ved uz Liepāju, šogad pieņemts pat 100 tūkstoši tonnu). Pēc Liepājas cukurfabrikas ziņām, iecerētais kopumā tomēr nav izpildīts, un no zemnieku solītā pietrūks aptuveni 5 - 6 tūkstoši tonnu biešu. Raža nav arī tik salda, kā gribētos, tādēļ galarezultāts - cukurs - netiks saražots tik daudz, cik gada sākumā uzņēmums bija plānojis.

Mūsu rajona cukurbiešu audzētājiem veicies dažādi, kopumā līgumi izpildīti tikai 98% apmērā - pietrūkst 216 tonnu biešu. Citkārtējam šīs kultūras audzēšanas līderim - paju sabiedrībai "Pampāļi" - dažādu apstākļu dēļ šogad neveicās izaudzēt un pārdot solītās 7 tūkstoši tonnas biešu. Ieskaites svarā piegādātas 6569 tonnas. Toties veicies salīdzinoši nelielām, bet perspektīvām zemnieksaimniecībām. Rubas pagasta "Apenīšu" saimnieks Aivars Čaročinskis nolīgto pārsniedzis par 75 tonnām, turklāt viņa audzētās bietes bijušas vissaldākās rajonā - vidējais cukura saturs 15,8%. Par ļoti smago sezonu var būt gandarīts arī Jaunlutriņu "Jēču" saimnieks Guntis Rēfelds, viņš virs līgumā noteiktā piegādājis 138 tonnas, turklāt ar savu biešu novākšanas kombainu viņš devies talkā citiem biešu audzētājiem. Rubas pagasta "Jāņenieku" saimnieks Jānis Stauģis nolīgto pārsniedzis par 50 tonnām, arī Blīdenes pagasta zemnieku Maagu ģimene krietni pārsniegusi līgumu. Saldū pieņemta raža arī no Dobeles (4400 tonnas), Jelgavas (4600), Tukuma (6400) un Bauskas (800) rajona cukurbiešu audzētājiem.

Patlaban Liepājas uzņēmums norēķinās par piegādātajām bietēm, jo līgumos bija noteikts, ka 60% samaksas biešu audzētājiem tiks izmaksāts līdz gada beigām. Cukurfabrikā paskaidroja, ka šo nosacījumu izpildīs. Daudzu biešu audzētāju kontos jau ieskaitīta visa šī pirmā iemaksa.