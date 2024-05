"Mazs uzņēmums spēj elastīgi mainīties."

Zvārdes pagasta kooperatīvā sabiedrība "Zvārde" un SIA "Gasteiz Baltija" ir kokapstrādes uzņēmumi. Pirmais pieredzējis un tīri latvisks, otrs - jauns Latvijas un Spānijas kopuzņēmums. Abu vadītājs VISVALDIS VĪNŠTEINS, stāstot par kopuzņēmuma ražotnes atvēršanu, uzsvēra, ka izmaiņas noteikuši ekonomiski apsvērumi.

- "Zvārdes" specifika - apaļkoku virpošana no papīrmalkas, bet jaunajā ražotnē Saldū - zāģmateriālu sagatavošana. Apaļkoka produkcijas tirgū ir sezonas raksturs. To pieprasa no agra pavasara līdz rudenim. Bet ziema ir tāds tukšs periods. Jaunajā zāģētavā spraigākais darbs paredzams tieši ziemā. Tā kā spāņiem interesē arī apaļkoka produkcija, veidojas tāda laba ražošanas ķēde. Spāņu uzņēmēji ir ne tikai līdzīpašnieki, bet viņiem arī bez starpniekiem piegādājam savu produkciju. Ja man jādod starpniekam, tad dažkārt neatmaksājas ražot. Piemēram, es no darījuma nopelnu 5 dolārus vai latus par kubikmetru, bet starpnieks bieži vēlas nopelnīt trīstik. Apaļkoku produkcijas realizācija gandrīz bija jāpārtrauc šī iemesla dēļ. Nedrīkst strādāt pa nullēm, īpaši, ja jāatmaksā kredīts.

Mans ieguldījums kopuzņēmumā ir telpas, kurās iekārtota ražotne. Spāņi investējuši līdzekļus iekārtu iegādei. Tās pasūtītas un gatavotas tepat Latvijā, dažas lietotas esam pirkuši no citiem kokapstrādes uzņēmumiem. Jaunā kokzāģētava strādā tikai apmēram divus mēnešus, un gatavojam tādu produkciju, kādu pieprasa mūsu partneri. Drīkstam piedāvāt arī citu veidu sortimentu, jo spāņi arī tiem apņemas atrast tirgu. Viņiem pieder savs vairumtirdzniecības tīkls, tā ka varam diezgan brīvi variēt.

Saldū darbu uzsāks jaudīgs koksnes pārstrādes uzņēmums. Vai nav bail, ka pietrūks koku?

- Pamatā zāśējam skuju koku - egli, priedi, arī sīkkoksni. Mums jau ir daudzu gadu iestrādes Krievijā, kokus iepērkam tur, sadarbojamies arī ar Saldus rajona uzņēmumiem, kas mums pārdod to sortimentu, kāds pašiem nav vajadzīgs, piemēram, priedes koksne.

Izejmateriāla iegāde varētu aizķerties uz dažām dienām, bet, ja visi posmi darbojas, kā nākas, problēmām nebūtu jārodas. Mūsu mērķis ir sagatavot 500 kubikmetrus gatavās produkcijas mēnesī, jau tuvākajā laikā sasniegsim 300. Tas nozīmē, ka mums būs vajadzīgs tūkstoš kubikmetru koksnes mēnesī. Ja mums nebūtu iestrādes izejvielas piegādē, uzsākt darbu jaunajā ražotnē būtu liels risks.

Cik cilvēkiem te būs darbs?

- Paredzētas 30 darbavietas, gribam organizēt divas maiņas. Patlaban strādā desmit cilvēki. Man paveicās, ka citā Saldus kokapstrādes uzņēmumā samazināja darbinieku skaitu. Pieņēmu darbā jau zinošus strādniekus. Bet ir arī cita kategorija - staigātāji. Ar dažiem nepatikšanas vien. Man neērti mācīt vīram ar sirmu galvu, kā jāstrādā. Nakts maiņa saražo brāķi - izzāģē plānāku materiālu. Man jādomā, ko es ar šo brāķi darīšu. Lai no tā sagatavotu citu sortimentu, būs koksnes atlikumi. Apaļkoks ir ļoti dārgs, un dārgs ir kubikmetrs gatavās produkcijas. Katrs brāķa kubikmetrs rada lielus zaudējumus.

Vai plānojat ražotni pilnveidot?

- Nākamsezon plānojam celt kalti, kā arī uzsākt sagatavoto materiālu ēvelēšanu, lai nav jāpārdod tikai izzāģēts. Spāņu partneri kaltes iegādei investēs savus līdzekļus. Tādam apjomam, kāds mums vajadzīgs - ap 100 kubikmetriem materiāla - kalte izmaksā ap 100 tūkstošiem eiro. Nauda jāpaņem, kad vien tas iespējams. Zvārdē bijām tikai divi uzņēmumi, viens no tiem "Zvārde", kuri izmantojām īpaši atbalstāmā reģiona priekšrocības, bet tas ir ļoti maz. Gatavosim arī projektu SAPARD līdzekļu piesaistei, lai šķeldu, skaidas presētu briketēs. Šogad nevarēju pretendēt uz SAPARD, jo vajadzīgs noteikt uzņēmuma dzīvotspējas līmeni. Man 2001. gads nebija veiksmīgs, bet šogad būs sasniegts prasītais dzīvotspējas līmenis.

Vai ražojat kaut ko vietējam tirgum?

- Visu produkciju eksportējam, izņemot atlikumus - nomaļus pārdodam vietējam uzņēmējam šķeldai. Nākamgad, kad būs sava kalte, tos izmantosim tepat, ražojot siltumu kaltes vajadzībām. Skaidas atdodam uzņēmumam Druvā, patlaban atlikumu uzkrājumu nav.

Kā vērtējat neliela uzņēmuma iespējas iegūt kredītu?

- Šajos vairāk nekā 10 gados, kopš esmu uzņēmējs, esmu novērtējis vairākas bankas, tādēļ varu salīdzināt. Vienubrīd par Pareks banku domāju, ka tā paredzēta tikai lieliem uzņēmējiem, biezajiem. Nu jau vairāk nekā 5 gadus izmantoju tās izsniegtus kredītus, un šī banka arī mazam un vidējam uzņēmējam ir ļoti pretimnākoša. Piemēram, "Zvārdē" apaļkoku produkcijas ražošanā bija trīs mēnešu pārtraukums, bet kredītprocenti šajā laikā jāmaksā. Valsts man tos atmaksā kā atbalstāmā reģiona uzņēmējam, bet tikai tad, kad esmu samaksājis. Bankai nežēlīgs mehānisms sodīt par kredītprocentu nemaksāšanu. Bet Pareks bankā novērtēja, ka pēc laika ražošana atsāksies. procentus nomaksāšu, tādēļ sodu nepiemēroja.

Ja bankā turētos tikai pie likuma burta, ar sodiem vien uzņēmēju var nogremdēt īsā laikā. Jebkurai bankai būtu jābūt ieinteresētai, lai ražošana turpinās, lai uzņēmējs atdod kredītu, ņem nākamo. Tai izdevīgāks ražojošs uzņēmums, nevis tā bankrots. Daudzi nelieli uzņēmumi pastāv neilgu laiku tikai tādēļ, ka tos izputina soda sankcijas. Es te domāju arī Valsts ieņēmuma dienesta sankcijas. Pārkāpumi ne viemēr ir tik rupji, lai uzņēmējs neizlabotu savu kļūdu. Bet ierēdnis paskatās, ka soda sankcijas piemērojamas, jo ir tāds pants. Nelielam uzņēmējam simts vai divi simti latu ir nozīmīga nauda. Ne visas institūcijas, ko ar saviem nodokļiem uztur uzņēmēji, ir pietiekami elastīgas, un ne visi ierēdņi tādi, kas izprot reālo situāciju un spēj to saprātīgi novērtēt.

Kāda uzņēmuma - maza vai vidēja - vadītājs esat jūs?

- Bijis dažādi, bet šobrīd, domāju, esam tuvāk vidēja uzņēmuma statusam. Mazs un vidējs uzņēmums ir elastīgāks par lielu. Tas varbūt neražo daudz, bet spēj ātrāk un elastīgāk sekot izmaiņām pieprasījumā, mazais vai vidējais var būt piegādātājs lielam uzņēmumam. Mazais jau var būt tikpat kā iznīcis, bet viņš atradīs iespēju izķepuroties.