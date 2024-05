Piena lopkopībā ieviesīs kvotas

"Veca lauku tantiņa nemaz nespēs aizpildīt visus dokumentus, lai iegūtu tiesības izmantot piena kvotu un pārdotu savu preci piena kombinātam vai tirgū," sacīja zemnieki, kad bija uzzinājuši, kā mainīsies situācija, kad Latvijas piena ražotājiem tiks noteiktas individuālās piena ražošanas kvotas.

ES veicina, tad ierobežo ražošanu

Saldus lauksaimniecības konsultāciju biroja rīkotais seminārs par Eiropas Savienību un iespējamo Latvijas lauksaimnieku vietu tajā, par piena kvotu ieviešanu Latvijā bija pulcējis gandrīz visus lielākos rajona piena ražotājus, kā arī dažu labu vidēju saimnieku. Ir daudz vairāk jautājumu nekā atbilžu, kā Eiropas Savienība izmainīs katra dzīvi.

Tādēļ ļoti noderīgs bija Valsts agrārās ekonomikas institūta lektores Evijas Leokes skaidrojums, kā ražošanas ierobežojumi ieviesti Eiropā un kas sagaida Latvijas piensaimniekus. Bet Valsts ciltsdarba datu informācijas apstrādes centra piena reģistra speciāliste Inese Bernere skaidroja, kā tiek veidots piena ražotāju reģistrs un kā aprēķinās piena kvotas katrai saimniecībai.

Evija Leoke, stāstot par lauksaimniecības attīstību Eiropā, minēja, ka tur sākumā mērķis bija veicināt ražošanu, lai apgādātu iedzīvotājus ar pārtiku un lai lauksaimnieki būtu vismaz tikpat iztikuši, kā citās nozarēs strādājošie. Tādēļ uzturēja augstu piena iepirkuma cenu, zemnieki ražoja arvien vairāk. Bet radās nerealizētas piena produkcijas uzkrājumi. Šos liekos krājumus uzpirka valsts, lai par samazinātu cenu pārdotu gan iekšzemē, gan ārzemēs. Ilgi tā turpināties nevarēja.

Eiropā piena ražošanu ierobežojošas kvotas ieviestas pirms 20 gadiem. Lai gan arī Eiropā ir tendence samazināt piena iepirkuma cenu, tā joprojām ir daudz augstāka nekā vidēji pasaulē. Eiropas Savienībā kā optimālo zemniekiem izrēķināja piena iepirkuma cenu - 18 latus par 100 litriem. Tomēr ES birokrāti plāno to samazināt jau laikā līdz 2005. gadam. Ja Latvija iekļausies Eiropas Savienības tirgū, arī mums nāksies ievērot ierobežojošos pasākumus, vēlamies mēs to vai nē, jo mērķis ES paliek tāds pats - nepieļaut pārprodukciju, liekus uzkrājumus, kuri jāuzpērk valstij. ES patlaban uzpērk intervencē lieko sauso vājpienu un sviestu.

Var cerēt uz 13 santīmiem par litru

Latvija gadā ražo 733 tūkstošus tonnu piena, tikai par 4 tūkstošiem tonnu mazāka ir ES patlaban solītā piena kvota Latvijai, bet sarunās Latvija bija pieprasījusi 1,2 miljonu tonnu kvotu.

Uz kādu piena iepirkuma cenu Latvijas zemnieki var cerēt iestāšanās gadā Eiropas Savienībā? Evija Leoke minēja, ka par augstākā labuma piena litru mūsu zemnieki saņemtu 13 santīmus. Tomēr kopumā, ieskaitot arī tiešos maksājumus, mūsu piensaimnieku ienākumi būs lielāki nekā patlaban.

Latvijā un Lietuvā ir viena no zemākajām piena iepirkuma cenām pasaulē, vēl zemāka ir Čīlē - 6 santīmi par kilogramu. ES valstīs tā ir 18 santīmi, Amerikā - 21.

Piensaimnieki gan bija sašutuši par to, ka uz viņu rēķina pelna visi - pārstrādātāji, tirgotāji. Taču Evija Leoke sacīja - ja pārstrādes uzņēmumi neieguldīs līdzekļus modernizācijai, lai tie atbilstu ES prasībām, tie nevarēs savu produkciju eksportēt, bet vietējais tirgus ir ļoti ierobežots. Patlaban neviens piena pārstrādes uzņēmums pilnībā neatbilst ES prasībām, tām atbilst tikai dažas pārstrādes līnijas. "Kamēr zemnieks, pārstrādātājs un piena tirgotājs saskatīs viens otrā ienaidnieku vai kaitnieku, uzlabojuma nebūs. Lietuvā šie visi posmi un valdība ir jau vienā ierakumu pusē, " sacīja E. Leoke.

Eiropas Savienībā piena pārdošanas kvotas gan valstīm, gan individuāli stingri noteiktas un par to pārsniegšanu zemniekam jāmaksā tik liels sods, ka to nevar nosegt ieņēmumi par pienu. Tomēr vairākas ES valstis vēlas atcelt kvotu sistēmu, bet tā ES valstīs ir spēkā līdz 2008. gadam.

Top Latvijas piena reģistrs

Inese Bernere skaidroja, ka Latvijai iedalītās kvotas robežās tiks aprēķinātas kvotas katrai piena ražošanas saimniecībai. Ar šo gadu Valsts ciltsdarba datu informācijas apstrādes centrā tiek veidots piena piegādātāju reģistrs. Tas top pēc ziņām, ko centram regulāri iesniedz piena pārstrādes uzņēmumi. Reģistrā ir ne tikai ziņas par šī saimnieka pārdotā piena daudzumu, bet arī cita informācija par saimniecību. 2003. gadā piegādātā piena daudzums būs pamats kvotu aprēķināšanai. Piena kvotas varēs iegūt tikai piena lopu ganāmpulka īpašnieks vai viņa pilnvarota persona (ko apliecina notariāli apstiprināta pilnvara). Kvota noteiks, cik daudz piena šī persona drīkst pārdot ārpus saimniecības kvotas gada laikā (šis gads nesakrīt ar kalendāro, tas ilgst no kārtējā gada 1. aprīļa līdz nākamā gada 31. martam). Katram piena ražotājam būs divas kvotas - piegādes kvota (pārstrādes uzņēmumā pārdodamā piena daudzums) un tiešās tirdzniecības kvota (pārdotais piens tirgū, kaimiņam, radiem). Valsts piena kvotu piešķirs piena ražotājam vienreiz mūžā par brīvu, bet saimnieks pats to varēs papildināt nopērkot, pārdot, dāvināt, pēc īpašnieka nāves kvotu mantos mantinieki. Īpašnieku maiņas gadījumā par to pieteikumā jāinformē datu centrs, citādi par kvotas izmantošanu joprojām būs atbildīgs iepriekšējais īpašnieks.

Ja kvota būs nopirkta līdz 15. februārim, to varēs izmantot jau tajā pašā kvotas gadā, bet vēlāk nopirktās kvotas būs derīgas tikai ar nākamo gadu (iespējams, ka robeždatums būs cits). Kvotas gadā kvotu drīkstēs arī nomāt, bet tikai tādai personai, kurai pieder reģistrēts ganāmpulks, un tajā ir slaucamas govis. Nomu apliecinās nomas līgums, kuru jānosūta datu centram vismaz 8 dienu laikā, lai darījumu uzskatītu par spēkā esošu.

Vispirms kvotas piešķirs tiem, par kuriem ir ziņas piena reģistrā. Katrs piena piegādātājs nākamā gada 1. pusgadā saņems no centra informāciju par realizētā piena daudzumu un varēs salīdzināt, vai šīs ziņas sakrīt ar tām, kas ir viņa rīcībā. Ja konstatēs atšķirības, ziņu patiesumu varēs apstrīdēt tikai dokumentāli. Tie saimnieki, kuri pienu realizē tirgū vai citur un par kuriem nav ziņu piena reģistrā, varēs pieteikties kvotu piešķiršanai datu centrā līdz 2004. gada 10. janvārim, bet ar pavadzīmēm būs jāpierāda, cik daudz piena realizēts 2003. gadā (pieteikumu veidlapas būšot lauksaimniecības pārvaldēs, pie datu centra reģionālajiem speciālistiem un varbūt arī pagastos). Par piešķirto piena kvotu datu centrs rakstiski paziņos līdz 2004. gada 20. februārim, piena piegādātājs to drīkstēs apstrīdēt līdz 20.martam.

Kvota ir arī valstiski svarīgs instruments. Ja Latvija iestāsies ES un pārpildīs tai noteikto apjomu, valstij nāksies maksāt Eiropas Savienībai ļoti lielu soda naudu. Tādēļ valsts būs ieinteresēta, lai arī piena ražotāji savas kvotas pildītu, bet nepārsniegtu. Nākamais gads būs references un datu salīdzināšanas gads, kurā tiks aprēķinātas un precizētas katram piena ražotājam paredzētās kvotas. Piena ražotājiem kvotas tiks sadalītas 90% apjomā no Latvijai noteiktās kopējās, bet 3% paliks rezervē un 7% - precizēšanai.

Par neizpildi kvotu samazinās

Ja saimnieks neizpildīs tirdzniecības, bet gatavojas pārpildīt piegādes kvotu, viņš saimniecībai piešķirtā daudzuma robežās varēs variēt, tomēr par to iepriekš jāinformē datu centrs. Paredzēts, ka katrs ražotājs ik gadu līdz 15. maijam iesniedz deklarāciju par realizētā piena daudzumu kvotas gadā. Par deklarācijas nokavētu sūtīšanu nāksies maksāt soda naudu.

Gadījumos, ja kvota netiek izpildīta vismaz 70% apmērā, nākamajā gadā to samazinās par 5%, ieskaitot valsts rezervē. Sods par neizpildi gan nebūs jāmaksā. Kvota netiek samazināta tikai ārkārtēju apstākļu dēļ, kas jāpierāda ar dokumentiem (saslimušas un nobeigušās govis, ganāmpulks cietis ugunsgrēkā, plūdos utt.). Kvotas aprēķinot, varētu tikt ņemtas vērā grūsnās govis, kuras atnesīsies 2004. gadā, ja zemnieks pierādīs šo faktu ar dokumentiem.

Kvotu nacionālā rezerve varētu tikt izmantota, iedalot to jaunajiem zemniekiem, kuri tikai uzsāk piena ražošanu realizācijai, kā arī, ja mazražīgas govis maina ar augstražīgākām. Vai piensaimnieks var atteikties no savas kvotas? ES valstīs to ļauj darīt, un valsts saimniekam izmaksā kompensāciju. Vēl nav zināms, kā rīkosies Latvijā.

Vai sīkražotāji nākotnē pastāvēs? Lektores izteica tikai salīdzinošas prognozes. Dānijā pirms piena kvotu ieviešanas bija 20 tūkstoši piena piegādātāju, bet līdz ar kvotu ieviešanu palika tikai 8 tūkstoši. Latvijā ir tendence samazināties mazo ganāmpulku saimniecībām (lai gan joprojām 58% piena piegādātāju saimniecībās ir 1 - 5 slaucamas govis), un palielināties to saimniecību skaitam, kurās ir vairāk nekā 7 slaucamas govis.