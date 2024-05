"Ko es fantazēju! Bet kāpēc nē?"

Gaiķu pagasta "Klonos" jau sen gribējies iegriezties. Garāmbraucot priecēja glītā norāde iebraucamā ceļa galā, caur kokiem redzēja ziedam puķes. Bet satikt saimniekus - STASI un VLADIMIRU BOLTIKUS - iznāca, kad ārā balta ziema.

"Esat nokavējusi," smejot aizrāda saimniece un stāsta, ka vasaras skaistums fotogrāfijās vien saglabāts. Tajās - puķu pasaule pie pagraba, pie mājas un vesels ziedošs paklājs pie vecās kūts, kas, zaļumos un ziedos ieskauta, izskatās kā lepna savrupmāja. Pagalma jaunākās izmaiņas esot laukakmeņu jostā iejozta dārza mala. Jūtams, ka ikkatra vietiņa un stūrītis tiek kopts ar lielu izdomu un dabas dotu radošu attapību.

Projektēts viesu nams

Viss sākas no it kā grūti realizējamas idejas, no fantāzijas. Patlaban, kad galvenās izmaiņas sākušās mājas iekšpusē, "Klonu" saimniece stāsta par nākamo ieceri, kas jau realizējusies projektā - "Klonu" ēkas pārbūve ar domu, ka mājas viens gals un viss otrais stāvs, kura patlaban vēl nav, būs viesu nams. Te vienlaikus varētu atpūsties septiņi cilvēki. Pārbūve iecerēta pamazām un pa daļām, jo jumta izbūvei un siltināšanai vien vajadzīgi 15 tūkstoši latu, vēl kādus 10 tūkstošus prasītu istabu iekārtošana. Ģimene cer, ka izdosies paveikt šo pārbūvi, izmantojot SAPARD līdzekļus.

Doma par lauku tūristu izmitināšanu esot lolota jau gadus astoņus, bet sākuši ar apkārtnes iekārtošanu, kas neprasa lielus izdevumus. Iedrošinājumu sākt ko vērienīgāku devuši kursi lauku tūrismā. Tuvākajā apkaimē lauku atpūtas piedāvājumu nav nemaz tik daudz. Netālu ir Satiķu ezers, vecais pilskalns, un ir vērts pamēģināt jaunu nodarbošanos. Domājot par nākotni, jau ierīkoti divi dīķi, vienā ielaisti līņi, karpas. Stase Boltika spriež, ka varbūt ar laiku vecā kūts varētu pārtapt par ceļmalas krodziņu un te varētu piedāvāt ciemiņiem saldu miegu siena pantā kūtsaugšā. Kursos esot dzirdēts, ka esot tādi fanātiski ārzemnieki, kuri gribētu nakšņot kūtī govs silē.

Pēc pāris gadiem, kad mājas pārbūvi plānots pabeigt, iecerēta pirts būvēšana. Saimniece skaidro, ka pirtij vieta nolūkota stāvā pakalnā. Kad nopērsies, ātri iešļūks no kalna tieši dīķī. Pat tad, ja no pilsētas neplūdīs lauku miera noilgojušies ļaudis, apkārtne un māja būs sakārtota kaut vai pašiem patīkamā izskatā.

"Man ideju pilna galva, un vīrs dažreiz neticīgi saka - ko es fantazējot? Bet kāpēc nē?"

Aug gaļas šķirnes teles

Pagaidām gan kūtī, kas vēl nav krodziņš, visai eksotiski rukšķ cūcēni - neliela daļa no visas lielās cūku saimes. Pārējās mitinās Jurģu lielfermā. Cūkas patlaban ir galvenās naudas pelnītājas gan ģimenes iztikai, gan mājas remontam. Kad "Jurģus" nopirkuši, tiem klāt dota nomas zeme - 17 hektāri. Sprieduši: sēt labību pa lauciņam neatmaksājas, tādēļ daļu atstājuši zālājiem, daļā iesēs mistru. Nopirktas sešas Šarolē krustojuma teles, četrām jau būs telēni, un Boltiki sāks audzēt gaļas liellopus, kurus visu gadu var turēt ārā. Pirms sala tām sāka taisīt aploku. Kad būs gatavs, lopi kūtī ies tikai, lai būtu aizvējā un barošanas laikā. Gaļas šķirņu liellopiem un to krustojumiem ir labvēlīgas subsīdijas, tāpēc izlemts paplašināt ganāmpulku un turpināt izkopt gaļas lopu šķirnes labākās īpašības. Pēc "Klonu" saimnieku aprēķina 17 hektāros viņi varētu audzēt pat līdz 50 gaļas liellopiem.

Barokļi dzīvo kabinetā

Vairāk nekā astoņus gadus Boltiki audzē pārdošanai cūkas - sivēnmātes un barokļus. Bet šo nozari tomēr viņi uzskata par ļoti nedrošu. Sākumā audzējuši tikai liellopus, vienlaikus kūtī bijis pat 17. Likās ļoti daudz, jo prasīja daudz darba. Saimniece apguva cūku mākslīgo apsēklošanu, un nu cūku baru varēja palielināt, samazinot pārējo lopu skaitu. Tagad ir jau 30 sivēnmātes.

"Klonos" vieni no pirmajiem pagastā sāka nobarot cūkas ar sauso barību. Saimniece atceras tos laikus, kad mazajā kūtiņā vēl kūpēja liels karsta ūdens katls un tika gatavota putra. Reiz spiedīgā laikā nevarēja iekurt plīti, un rukši gandrīz palika bez barības. Iebērusi silēs sausus miltus, iedevusi ūdeni, un izrādījās - cūkas lieliski ēd. Tad arī izlēmuši pārtraukt putru gatavošanu, bet nācās mācīties sabalansēt barību. Tagad saimnieki atzīst, ka tik lielam baram, kāds "Jurģos", putras vairs nespētu pagatavot. Tas būtu nenormāli ilgs, smags darbs.

Bekoniem lielfermā ir vislabākie apstākļi - katram savs kabinets vistiešākajā nozīmē. 18 dažādu lielumu bijušos speciālistu kabinetus saimnieki pielāgojuši barokļu turēšanai - telpas gaišas, sienas flīzētas, un dzīvnieki jūtas ļoti labi. Plašākajos kabinetos brīvi mitinās pat 20 - 30 bekoni, bet pašā kūtī ērti izvietotas sivēnmātes. Baroklis izaug piecos līdz sešarpus mēnešos, bet rekordists bijis 120 kilogramu baroklis, kas izaudzēts četros. Varbūt kādreiz perspektīva būs ekoloģiski audzētu cūku gaļa, tad mazai vai vidējai saimniecībai būtu izredzes labi pelnīt. Bet tādu novirzienu neveicina iepirkuma cenas.

Sarūgtina zemās iepirkuma cenas. Patlaban pēc vairāku nedēļu gaidīšanas par kilogramu dzīvsvara var saņemt 52 santīmus - nepieklājīgi zemu cenu. Par 200 kilogramu smagu sivēnmāti solīti labi ja 100 lati. Saimniece uzskata, ka pašreizējo nenormālo situāciju cūkkopībā veicinājusi aizgājusī valdība, jo ap valdību maiņas laiku bija ļoti jūtams importa cūkgaļas pieplūdums.

Lēto gaļu sauc par dārgu

"Es ceru, ka reiz taču apēdīs to importa gaļu un vietējā cūkgaļa būs pieprasīta un labā cenā. Ja es tagad vēlos legāli pārdot cūkas gaļā, man būtu jāsaņem 18% pie cenas, bet Rīgā saka: mums tik dārga gaļa nav vajadzīga. Kāpēc valsts šos jautājumus nevar sakārtot? Ja es vēlos saņemt subsīdijas, kredītus, man taču visiem dokumentiem jābūt kārtībā, ieskaitot nodokļu aprēķinus. Es taču neesmu ieinteresēta cūkas pa kluso pārdot kādam puslegālam uzpircējam. Bet nē - gaļa esot par dārgu," sašutusi "Klonu" saimniece. "Šogad saņēmu divu veidu subsīdijas par sivēnmātēm. Man nebūtu vajadzīgas nekādas subsīdijas, ja uz robežas būtu pienācīgās barjeras importam, un es savas cūkas varētu pārdot par vismaz 70 santīmiem dzīvsvara kilogramā. Tad varētu uzelpot."

Arī "Jurģos", tāpat kā "Klonos", vēl daudz darāmā. Nelielā labības kalte pie mājas jau ir nepietiekama graudu žāvēšanai, toties lielfermā ir plašas telpas, ko nodalīt lielākas kaltes iekārtošanai. Tad graudi nebūs vairākkārt jāpārcilā un jāpārber. Aktuāla zemes pirkšana pie "Jurģiem". "Mums visa zeme bija jāizpērk, te mantotas zemes vai citu īpašumu mums nebija, tā ka bijām grūtākā situācijā nekā mantinieki." Bet saimnieki skaidri zina, ko vēlas, un noteikti iecerēto izdarīs.