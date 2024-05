Baltie lopi aukstuma nebaidās

Vakarrīt, kad termometra stabiņš bija noslīdējispāri 30 grādu atzīmei, Šķēdes pagasta "Treidās" liellopu ganāmpulks atradās, kur parasti, - vai nu uz sniegotā lauka, vai arī nojumē bez logiem un durvīm, kur saimnieks Imants Ozols tiem noliek barību.

"Šarolē lopi jūtas normāli, tie aukstuma daudz nebaidās, jo visu laiku tiek turēti savvaļā un pieraduši pie ļoti dažādiem apstākļiem - karstuma un aukstuma, vēja un lietus, ziemā tiem ir bieza vilna. Aukstumu šie lopi pacieš gandrīz vai labāk nekā pagājušās vasaras karstumu. Palielinoties salam, neko speciālu nedaru, arī barība ir tāda pati un tikpat daudz, cik siltākā laikā.

Patlaban man ir 36 Šarolē šķirnes lopi, pagaidām mazu telēnu nav. Vienīgās grūtības ir sagādāt ganāmpulkam dzeramo ūdeni. Ar to mokāmies jau kopš pērnās vasaras. Akas ir tikpat kā tukšas. Nācies braukt uz kaimiņu māju, kur neviens nedzīvo, un vest no turienes, bet arī tajā akā ūdens pavisam maz. Kamēr nebija tāda aukstuma, vedām no dīķa, pēc ūdens braukts arī uz karjeriem. Kaut kāda izeja jāmeklē visu laiku - lopiem dzert jādod."