Redz perspektīvas profesionālai telpu uzkopšanai

Četri saldenieki pārliecinājušies, ka uzņēmējdarbības daudzveidība ir neierobežota, ja vien pietiek vērības "ieraudzīt problēmu". Pirms mēneša Saldū darbu uzsākusi SIA "Geldmanit", kas nodarbojas ar telpu profesionālu uzkopšanu.

"Pirms dažiem gadiem šāds pakalpojums varbūt liktos pārmērība," saka firmas projektu vadītājs Uģis Grīvs. "Taču cilvēku prasības pēc dzīves augstākas kvalitātes pieaug. Piemēram, dzeramo ūdeni mēs pērkam veikalā, jo tas ir kvalitatīvāks par to, ko saņemam no krāna, kaut gan arī tam nav nekādas vainas. Tas pats ir ar tīrību - arī tā ir relatīva. Mēs, uzņēmuma dibinātāji, visi spēlējam basketbolu, un sporta nama zāle, kas agrāk šķita pieņemama, tagad brīžiem vairs neapmierina - te pārlieku slīd, te atkal cita vaina... Tā "ieraudzījām problēmu" - laiku pa laikam tai nepieciešama profesionāla uzkopšana. Līdzīgi ir arī citur - gan veikalos, gan birojos, gan dzīvojamās telpās."

"Goldmanit" "ražošanas līdzekļi" nav tradicionālā slota un lupata, un uzņēmuma darbaspēks nav halātos tērptu apkopēju armija. Pagaidām te pietiek darba četriem apmācītiem darbiniekiem un profesionālai "Karcher" telpu uzkopšanas aparatūrai, kas piemērota mīkstiem un cietiem grīdas segumiem, mēbeļu tīrīšanai, logu tīrīšanai un citiem darbiem. Līdz ar to arī firmas pakalpojumi neaprobežojas ar ikdienišķu putekļu noslaucīšanu vai grīdas uzmazgāšanu, kaut gan U. Grīvs norāda - uzņēmumu vadībai ir vērts parēķināt, vai apkopējas algošana, mazgāšanas līdzekļu un instrumentu iegāde, telpas iekārtošana to novietošanai neizmaksā dārgāk un nesagādā vairāk rūpju nekā darba uzticēšana profesionālai firmai.

"Pirms Ziemassvētkiem saņēmām vairākus pasūtījumus veikt telpu ģenerāltīrīšanu," turpina stāstīt U. Grīvs. "Lai arī, piemēram, grīdas mīkstais segums tiek regulāri uzkopts ar putekļu sūcēju, tas ar laiku kļūst netīrs, noplūk, un parādās "taciņas". Ar speciāliem tīrīšanas līdzekļiem un aparatūru to var atkal atjaunot. Šis darbs nav jādara katru nedēļu, bet reizi vai divas gadā, un grīdas segums ilgāk izskatīsies kā jauns. Citur mājā dzīvo suns, un saimniekiem reizi pāris mēnešos nepieciešams pamatīgi iztīrīt māju, lai atbrīvotos no spalvām. Mūsu pakalpojumi ir noderīgi arī pēc remontdarbiem mājās, jo, kā zināms, pēc tiem saimnieki mēdz mēnešiem slaucīt putekļus, kas lien ārā nez no kurienes. Ar profesionālu tehniku no tiem var atbrīvoties uzreiz. Daudzās iestādēs ir maināmie paklāji, taču ziemā tie ātri kļūst mitri - mēs varam atbraukt un ar īpašu putekļusūcēju no tiem izsūkt sakrājušos ūdeni."

Bedrainās ielas sagādā daudz rūpju namīpašniekiem un apsaimniekotājiem, jo bieži jātīra namu fasādes, reklāmas izkārtnes un logi. "Goldmanit" darbinieki piedāvā kompleksu pakalpojumu - sākot no vienošanās ar institūcijām, kas regulē satiksmi, lai varētu strādāt uz ielas, beidzot ar darba izpildi. Nav jāraizējas, kur ņemt kāpnes, kur - mazgāšanas līdzekļus, vai darbiniekiem, kas strādā uz ielas, ir atbilstošs apģērbs ar atstarotājiem un vai viņi instruēti darba drošības jautājumos...

"Saviem klientiem piedāvājam nevis vienas apkopējas vietā citu, bet gan citādāku, augstākas kvalitātes pakalpojumu," uzsver U. Grīvs. "Mēs arī radām iespēju Saldū sabiedriskās vietās izpildīt specifiskas sanitārās prasības. Piemēram, lai gaļas paviljona tīrība tirgū atbilstu visām sanitārajām prasībām, vajadzīgi gan speciāli aparāti, gan speciāli, Sanitārās inspekcijas apstiprināti, tīrīšanas līdzekļi. Mēs varam tos nodrošināt, tādējādi radot pircējiem papildu garantiju, ka šeit viņi iepērkas tiešām tīrā, visām prasībām atbilstošā tirdzniecības vietā."