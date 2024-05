Vācijas pieredze noderēs "Pampāļos"

Paju sabiedrības "Pampāļi" vadītājs JĀNIS VAĻKO bija pieredzes apguves braucienā Vācijā. Atgriezies atzina, ka uzzināts daudz jauna un Latvijas apstākļiem noderīga.

Sīksaimniecību skaits samazinās

"Šis brauciens bija vērtīgs tiem lauksaimniekiem, kuri specializējas piena lopkopībā, jo īpaša vērība bija veltīta zāles lopbarības sagatavošanai.

Vācijā izbrīnīja, ka ir vēl diezgan daudz sīksaimniecību, - 59 tūkstoši saimniecību ir tikai dažus hektārus lielas, tomēr ik gadu sīksaimniecību skaits samazinās par aptuveni 3,5%. Turpinās kapitāla koncentrācija. 48% saimniecību ir 50 - 100 hektāru lielas, bet tādu, kuru platība pārsniedz 100 hektārus, ir 18%. Saimniecībām ar vidējo platību līdz 50 hektāriem pieder 66% lauksaimniecībā izmantojamās zemes. Vācijā ir sešreiz vairāk slaucamo govju nekā Latvijā, tomēr govju skaits ik gadu samazinās par aptuveni 3%. Vidējais izslaukums no govs gadā - 6000 kilogramu. Vācijā piena lopkopība koncentrējas lielās saimniecībās - 17 procentos saimniecību ir puse no visām Vācijas govīm. Salīdzinājumam - Latvijā 75% govju ir saimniecībās ar vidējo govju skaitu līdz 10. Turpretī kaimiņos - Igaunijā - piena lopkopība ir galvenokārt lielsaimniecību ziņā, Igaunijā veidojas lieli slaucamo govju kompleksi. Šajā pieredzes braucienā piedalījās igauņi, kuru saimniecībās ir 1200 un 2100 govis.

Prognozē, ka Vācijā ar laiku noteicošās kļūs saimniecības ar 80 - 100 govīm, bet vidējais izslaukums sasniegs 10 000 kilogramus gadā.

Noderīga un ļoti interesanta bija lekcija par zāles lopbarības gatavošanu Vācijā. Tur zāli pļauj tikai ar rotējošām pļaujmašīnām. No kopējā apjoma apmēram 40% ir zāles skābbarība, 30% - kukurūzas skābbarība. Zāles skābbarībā 60 - 70% ir kvalitatīvas stiebrzāles, 15 - 20% āboliņš un 15 - 20% aromātiskas pļavu puķes, kas, līdzīgi kā garšvielas zupā, uzlabo barības aromātu, apēdamību. Zinātnieks uzsvēra, ka zāle jāsmalcina ar tādu aprēķinu, lai govij, to sagremojot, nebūtu lieki jātērē enerģija. Vecāku zāli nesmalcina garāku par 5 centimetriem, jaunāku - līdz 5 centimetrus garu. Apvītina aptuveni 4 - 5 stundas. Labos laika apstākļos zāle ik stundu zaudē līdz 4% mitruma. Ja tā žuvusi tik labi, pēc 4 - 5 stundām to skābē, izmantojot bioloģisko konservantu. Ja laika apstākļi nepastāvīgi, ir lietains un zāles mitrums ir virs 30%, izmanto ķīmisko konservantu."

Mainīgos laika apstākļos iesaka konservēt slāņos

"Vācu lektors pārliecināja, ka saimniecībā jābūt krājumā abu veidu konservantiem. Mums likās neizprotami, bet Vācijā par normālu uzskata, ka vienā skābbarības tvertnē izmanto gan bioloģisko, gan ķīmisko konservantu. Kā tas izskatās praktiski? Pieņemsim, ir jauka diena, nopļautā zāle strauji žūst, un to iekonservē ar bioloģisko konservantu. Bet pēc kāda laika sāk līt, un daļu nopļautās zāles neizdodas izžāvēt tikpat labi. Tādā gadījumā nākamo kārtu tvertnē pilda, izmantojot ķīmisko konservantu. Abu veidu konservantus nav pieļaujams jaukt vienlaikus, bet tikai katru savā slānī vai kārtā. Vācu lauksaimniecības zinātnieki iesaka vienā stundā tvertnē iepildīt līdz 40 centimetru biezu zaļās masas slāni.

Blietējot zaļo masu, traktora ātrums nedrīksk pārsniegt 2,5 kilometrus stundā. Tomēr, kad vaicāju, vai blietēšana jāturpina arī nakts stundās, kā mēs to darām, man atbildēja, ka nav nepieciešams.

Būtiski, ka konservētās zāles tvertni pārsedz ar trim plēves kārtām - apakšējā ir 0,004 milimetrus bieza plēve, tad ir 0,16 milimetrus bieza, bet virsējā kārta - 0,5 milimetrus bieza. Biezo plēvi izmanto vairākus gadus. Apakšējo - plāno plēvi - nostiprina tā, lai uzglabāšanas laikā nebojātos barība tvertnes sānu malās un galos, kā tas nemēdz notikt pie mums. Pārsegtās plēves kārtas nostiprina, par smagumu izmantojot ar granti piepildītus maisus."

Kukurūzu pļauj divreiz

"Bija interesanti arī uzzināt, ka Vācijā kukurūzu pļauj divos "stāvos" un arī katru kukurūzas pļāvumu skābē atsevišķās tvertnēs. Kukurūzas augšējās daļas skābē un izēdina augstražīgām govīm, bet zemākās daļas un koksnaināko auga daļu - stublāju bez lapām - konservē un izēdina mazāk ražīgām un cietstāvošām govīm. Tas ir interesanti, tomēr diezin vai kāds varētu atļauties šādu dalītu kukurūzas pļauju un konservēšanu Latvijā, turklāt tādai dalītai pļaušanai nepieciešama piemērota tehnika. Uzzinājām arī, ka skābbarību tur izņem no tvernes ar īpašu mehānismu, kura asmens atgādina zāles pļaujmašīnas zobus. Mums šādai vajadzībai ir griezējnazis.

Vācijā ir arī aprēķināts, kāda ir labākā zāles savākšanas tehnoloģija katrai konktrētai saimniecībai. Ņem vērā gan saimniecības lielumu un lopu skaitu, tātad kopīgo nepieciešamo barības daudzumu, gan attālumu no pļaujamā lauka līdz barības sagatavošanas vietai, piemēram, skābbarības tvertnei. Aprēķināts, piemēram, ka līdz 10 hektāru lielai saimniecībai labākais variants ir zāles tīšana rulonos, rulonu presi nomājot.

Lai gan Latvijā kā proteīna avots tiek cildināts āboliņš, Vācijā lopbarībā to plaši neizmanto. Āboliņam ir vairāki trūkumi. Viens no tiem - kulšanas apstākļi tam sarežģītāki nekā stiebrzālēm.

"Pampāļos" būtu jāpalielina stiebrzāļu īpatsvars zālāju sastāvā. Par vērtīgu lopbarību atzīstam zirņus kopā ar auzām. Šo mistru izmantojam gan, pārsējot ganības, gan sēklai, gan kā lopbarību. Auzas un zirņi, izmantojot to placinātus graudus lopbarībā, ir labs salīdzinoši lēts olbaltumvielu avots. Ņemot vērā, ka meterioloģisko apstākļu dēļ neizdodas iegūt augstas miežu ražas, zirņu un auzu mistra platības lopbarībai būtu jāpalielina. Speciālisti uzskata, ka placinātie zirņu un auzu graudi būtu pataupāmi izbarošanai uz pavasara pusi."