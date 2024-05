Ieviestas izmaiņas lopu un ūdens izmeklējumos

Ir apstiprināts dzīvnieku infekcijas slimību valsts uzraudzības rīcības plāns 2003. gadam, kas gan stratēģiskās nostādnēs, gan arī tā praktiskajā realizācijā atbilst Eiropas Savienības, starptautiskā Epizootiju biroja un Latvijas Republikas likumu prasībām.

Rīcības plāns nosaka dzīvnieku infekcijas slimību izmeklējumu biežumu un metodes kvalitatīvas un nekaitīgas pārtikas iegūšanai, kā arī valsts pasargāšanai no dzīvnieku infekcijas slimību izplatības.

Dzīvnieku īpašnieki ar pasākumu plānu varēs iepazīties pie valsts pilnvarotajiem veterinārārstiem. Daži jaunumi un nianses tomēr jāakcentē.

Pārbaudīs paraugus, vakcinēs lopus

Govis, teles un vaislas buļļi uz leikozi izmeklējamas no 12 mēnešu vecuma (iepriekšējos gados - no 6 mēn. vecuma). Uz leikozi vairs nav jāizmeklē nobarojamie buļļi. Leikozes skartajās saimniecībās govju ganāmpulks izmeklējams, vadoties pēc instrukcijas (no 6 mēn.).

Zemniekiem ekonomiski izdevīga varētu būt iespēja izmeklēt dzīvniekus uz leikozi piena kopparaugā. Tas ir piena paraugs, kurā apvienoti 5 ml piena no katras govs, bet ne vairāk kā no 50 govīm. Optimālais skaits ir 10 - 30 govju piens vienā paraugā. Ja kopparaugs būs pozitīvs uz leikozi, katrai govij būs jāņem asins paraugs, lai noskaidrotu konkrēto slimo dzīvnieku. Izmeklējumi pienā jāveic 2 reizes gadā.

Īpašas prasības ir dzīvnieku izmeklējumiem saimniecībās, kas realizē nepasterizētu pienu patērētājiem.

2003. gadā sertificētiem vaislas ērzeļiem, buļļiem, kuiļiem, āžiem un teķiem ir augstākas prasības attiecībā uz infekcijas slimībām.

2003. gadā valstī par budžeta līdzekļiem veiks fona izmeklējumus A un B grupas (sevišķi bīstamas) 16 infekcijas slimībām. To dara vairākus gadus pēc kārtas ar mērķi noskaidrot valsts statusu (valsts ir brīva no attiecīgajām slimībām vai skarta), kam liela nozīme produkcijas un dzīvnieku eksportā.

Šogad turpināsies govju izmeklējumi uz spongiozo encefalopātiju. Kautuvēs noņems paraugus visiem importētajiem dzīvniekiem, kas vecāki par 24 mēnešiem. Tāpat izmeklēs par 24 mēnešiem vecākus dzīvniekus, kas nobeigušies, klīniski aizdomīgos un piespiedu kautos. Ir paredzēts izmeklēt arī visas nokautās govis, kas vecākas par 30 mēnešiem, taču šiem izmeklējumiem pagaidām nav piešķirts valsts finansējums.

Obligāti noteiktās vakcinācijas ir tikai pret trīs slimībām: pret trakumsērgu vakcinējami suņi un kaķi reizi gadā, visu sugu dzīvnieki pēc kontakta ar trakumsērgu iespējami inficētiem vai slimiem dzīvniekiem un meža dzīvnieki (lapsas, jenotsuņi) visā valsts teritorijā 2 reizes gadā ar perorālo vakcīnu. Obligāta visu uzņēmīgo dzīvnieku vakcinācija pret Sibīrijas mēri stacionāri skartajos punktos. Saldus rajonā tādu nav. Trešā obligātā vakcinācija ir cūkām pret Tešenas slimību skartajos punktos, bet arī šī slimība Saldus rajonā nav konstatēta.

2003. gadā ir paredzēti papildu izmeklējumi infekcijas slimību diagnozes noskaidrošanai dzīvnieku abortu gadījumos.

Papildu prasības dzīvnieku laboratoriskajai izmeklēšanai ir saimniecībām, kas realizē dzīvniekus atražošanai.

Derēs kopīgie izmeklējumi

Valsts galvenais pārtikas un veterinārais inspektors izdevis rīkojumu par dzeramā ūdens paraugu mikrobioloģisko rādītāju noteikšanu slaucamo govju novietnēs. Rīkojums stājās spēkā 1. janvārī un nosaka, ka saimniecībās, kurās vidējais diennaktī patērētais ūdens daudzums ir līdz 100 m3, paraugi iesūtāmi laboratoriskajai izmeklēšanai reizi divos gados.

Saimniecībās, kuras izmanto ūdeni no kopējā apgādes tīkla, par derīgiem uzskatīs šī tīkla kopējos ūdens izmeklējumus, bet katrā novietnē jābūt pieejamiem izmeklējumu rezultātiem. Ūdeni izmeklējot, jānosaka Escerichia coli un zarnu nūjiņas grupas baktērijas. Konstatējot šos mikroorganismus, piena trauku un iekārtu mazgāšana un skalošana jānodrošina ar atbilstošas kvalitātes ūdeni, jāveic pasākumi, lai novērstu ūdens piesārņojumu. Pēc pasākumu veikšanas ūdens atkārtoti laboratoriski jāizmeklē. Izmeklējumus apmaksā parauga īpašnieks.

Rajonā dzīvnieku infekcijas slimību valsts uzraudzības plāna pasākumus pilnvaroti veikt vairāk kā 30 veterinārie speciālisti. Katram dzīvnieku īpašniekam ir tiesības izvēlēties sev tīkamāko. Informāciju par pilnvarotajiem speciālistiem var saņemt Pārtikas un veterinārā dienesta pārvaldē (PVD).

Lai šajā gadā katram dzīvniekam savs ģimenes ārsts, īpašniekiem patīkama sadarbība ar PVD inspektoriem un mums visiem kopā - nekaitīga dzīvnieku izcelsmes pārtika!