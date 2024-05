Dārzkopjiem laiks mācīties

Līdz ar mācību cikla sākumu sācies arī jaunais dārzkopju gads. Tajā dārzkopjiem notiks vairāki teorētiski semināri.

Jau janvāra beigās seminārā "Kas sagaida Latvijas dārzkopi Eiropas Savienībā?" būs uzaicināti Pārtikas un veterinārā dienesta inspektori, lai pastāstītu par tiem augļu un dārzeņu kvalitātes standartiem, prasībām produkcijas glabātavām, transportam, iesaiņojumam un par citām prasībām, kas būs jāievēro; par valsts subsīdijām un Eiropas Savienības palīdzību dārzkopjiem, kas līdz šim bija neskaidrs jautājums; kā arī par kopējo ES tirgu un mūsu iespējamo vietu tajā. Šī semināra daļa būs noderīga arī dārzeņkopjiem.

Semināra otrajā daļā stāstīšu par augļu koku intensīvu stādījumu ierīkošanu. Šī semināra daļa vairāk paredzēta tiem interesentiem, kuri plāno iekārtot savu pirmo intensīvo dārzu un vēlas iemācīties to izdarīt pareizi, lai iegūtu tiesības saņemt subsīdijas. Lekcija noderēs arī tiem, kuri meklē savu vietu tirgū, un - kāpēc lai tā nebūtu augļkopība? Pastāstīšu arī, kā pērnā gada vasarā strādājām praktiskos darbus dārzā, un mēģināsim izveidot līdzīgu grupu (informācija žurnāla "Dārzs un Drava" janvāra numurā).

Šāds seminārs paredzēts tikai Dienvidkurzemes reģiona centrā Saldū un Ziemeļkurzemes centrā Talsos, tādēļ aicināti piedalīties arī citu rajonu dārzkopji.

Tēma "Intensīvu augļaugu stādījumu kopšana" daļai augļkopju jau pazīstama. Šogad seminārā lielāka vērība būs veltīta ne tikai ābeļu vainagu veidošanai, bet arī slimību un kaitēkļu apkarošanai, produkcijas augstas kvalitātes un tirgus prasību sasniegšanai.

Pundurābelītes var stādīt arī mazdārziņos, un to dara diezgan daudzi, bet vairums mazdārziņu kopēju nezina, ka šādu ābeļu stādiņu kopšana ļoti atšķiras no ierastās. No pareizas kopšanas atkarīgs rezultāts - skaistu un garšīgu augļu ieguve. Tādēļ īpaši ar mazdārziņu kopējiem šos jautājumus pārrunāšu seminārā "Pundurābele mazdārziņā un kā to kopt".

Līdz šim pārāk maz vērības esmu pievērsusi dārzeņkopībai, kas ir tikpat nozīmīga dārzkopības joma kā augļkopība. Arī dārzeņkopībā pēdējos gados notikušas būtiskas izmaiņas, mainījušās audzēšanas tehnoloģijas, par kurām noteikti jārunā. Tā kā dārzeņu pārstrādātāji sūdzas, ka Latvijā dārzeņkopji nespēj izaudzēt pārstrādei nepieciešamo gurķu apjomu, lekciju cikls dārzeņkopībā sāksies ar tēmu "Gurķu audzēšana konservēšanai". Salīdzināsim dažādas gurķu audzēšanas tehnoloģijas, šķirņu piemērotību dažādiem izmantošanas veidiem.

Labprāt uzklausīšu ieteikumus, kādas dārzkopības tēmas ir neskaidras un par kurām būtu jārunā "lielajās lekcijās", bet kuras labāk skatīt vasarā dabā, praktisko darbu grupās. Mans telefons - 9199241. Novēlu visiem dārzkopjiem darba sparu un labām idejam pilnu galvu jaunajā dārzkopju gadā un aicinu uz sadarbību.