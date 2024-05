Skolās ierodas Mārtiņbērni

Piektdien, 9. novembrī, izglītības iestādēs svinēja Mārtiņus.

Skolā bērniem stāsta par šīs dienas latviskajām tradīcijām un senajiem rituāliem. Saldus pamatskolā ēdamzālē pie mielasta galdiem visus 1. - 4. klašu skolēnus aicināja Saimniece.

4.c klases meitenes Laura, Anda un Elīna stāsta: "Mārtiņdienas svinībām katra klase gatavojās iepriekš. Mūsu klasei bija jānoformē svinību telpa, bet citas klases gatavoja gan tautasdziesmas par Mārtiņiem, gan ticējumus, gan mīklas, kā arī stāstīja anekdotes. Svētkos neiztikām bez Mārtiņbērniem, dziesmām, dejām un teātra uzveduma. Tika sumināti Mārtiņi, kuri kopā pa visām klasēm bija deviņi."

Arī Gaiķu pamatskolā šī diena atšķīrās no citām. Starpbrīžos notika atrakcijas, rotaļas, spēles, ko sagatavoja skolēnu dome un skolotāja Oksana Salmiņa. Bet pēc stundām - Mārtiņdienas tirgus. Tam 3. - 9. klašu skolēni turpat skolā gatavoja desmit dažādu veidu salātus. Visi tos degustēja un par gardākajiem aizklāti balsoja. Par oriģinālākajiem atzina "Aborigēnu brokastu salātus". To autores - Linda Uzule, Anita Prūsaka un Laila Graudiņa. 2. vieta "Pupiņu salātiem", ko pagatavoja Dita Burkovska, Juta Erba un Maira Reinvalde. Tirgus apmeklētāji priecājās arī par zēnu veikumu - "Puravu salātiem", kurus galdā cēla Ingmārs Olmanis un Vairis Brujs.

Bet Cieceres internātpamatskolā piektdien atskanēja "ķekatā - ļekatā". Te dziesmu, rotaļu un mīklu uzvedumu bija sagatvojusi 3.a klase ar savu audzinātāju. Par šiem svētkiem stāsta 6.b klases skolniece Daina Pupura: "Bērni prata atminēt mīklas un arī sevi aizstāvēt gaiļu cīņās. To iemūžināja mūsu skolas filmētājs skolotājs Edvīns Čukna. Kad, pārģērbušies par gaiļiem, bērni rotaļājās, negaidīti ieradās Laumiņa. Viņa sacīja: "Es jūs noburšu par žurkulēniem, bet skolu - par ķirbi." Tas neizdevās, jo viņas patiesais uzdevums ir aizsargāt skolu no ļauniem gariem un mošķiem, kas klīst apkārt Mārtiņos un it īpaši daudz ir salmu kūļos. Viens tāds Salmu kūlis bija skolotāja Zenta Sala.

Man vislabāk patika, ka Laumiņa (skolotāja Jolanta Tuza) ar bērnu palīdzību uzbūra skaistas dāvanas Mārtiņiem. Patika arī budēlīši, kas svētkus uzsāka un noslēdza ar jautru dziesmu. Bērni smējās un dziedāja, bet skolotāji smaidīja kopā ar skolēniem.