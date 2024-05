Skolēni lasa avīzes un veido tās paši

Saldus 2. vidusskolā pagājušonedēļ bija preses nedēļa.

To ierosināja 12.a klase, un latviešu valodas skolotājas kopīgi ar skolēniem ieceres realizēja. Nedēļā notika televīzijas vakars ar iestudētiem raidījumiem, diktoriem un laika ziņām. Bija arī septiņu avīžu brīnumu vakars, kurā izdevniecību kolektīvi reklamēja savu izdevumu un piedalījās atjautīgās spēlēs.

Īpaši atsaucību guva avīžu diena ar skolēnu veidotu avīžu izstādi. Bērni un pieaugušie vairākkārt nāca izlikto lasīt, izšķirstīt, dažs pat šo to norakstīja. Mode, izklaide, sports, auto - par šādām un citām tēmām sagatavoti gan individuāli, gan arī darba grupu un klašu kolektīvu izdevumi. Lielākoties - uz papīra, bet 12.c klases avīze - uz palaga. 6.c klase savā kopdarbā stāsta par digitālajiem monstriem, bet 11.c izdevusi nopietnu avīzi "Drukas kļūda" - par mācīšanos.

Ar smaidu par skolotājiem savu izdevumu gatavojuši 10.c skolēni, no periodikas izgrieztiem cilvēku attēliem pielipinot savu skolotāju sejas no fotogrāfijām. 6.a klases skolnieces Kristīnes Piterānes avīze "Kronis visam" pārējo vidū izceļas ar glītu un akurātu noformējumu. Meitene sameklējusi rakstus par modes vēsturi, tostarp - par piedurknēm, par to, kas izgudroja ķemmi un kad dāmas sākušas cirtot matus.

Skolasbiedru un skolotāju atzinību izpelnījās Miks Muižarājs no 8.c, kas jau vairākus mēnešus izdod sētas avīzi "Cigārs". Tajā - sētas notikumi un ziņas, jaunumi un arī skumjas vēstis par kaimiņiem. Miks stāsta par savu ģimeni, savu suni, avīzē ievieto arī anekdotes, aptaujas anketas, uzdevumus, TOPa tabulas un pasaules informāciju. Viņš saka: to, par ko pats gribētu uzzināt. Avīzi viņš izplata savā sētā. Lai tā taptu, jaunajam redaktoram palīdz vecāki. To gan Miks neapgalvo, ka, izaudzis liels, kļūs par avīžnieku, jo viņam interesē arī sports. Miks trenējas airēšanā.

Preses nedēļā notika arī aptauja par preses izdevumiem. Tajā aptaujāja pavisam 203 skolēnus (122 no pamatskolas, 81 no vidusskolas klasēm).