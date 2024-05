Pretējais dzimums - vai izprotams?

Ko puiši un meitenes domā viens par otru? Kas viņiem patīk pretējā dzimumā, kas - tracina?

Trīs puiši un četras meitenes dalījās ar mani savā pieredzē un domās par pretējo dzimumu.

Varu pačukstēt - vienam puisim ir pastāvīga draudzene, vienam draudzenes pašlaik nav, bet viens no puišiem pašlaik cenšas pievērst kādas meitenes uzmanību. Par meitenēm runājot, - divas ir "brīvas", bet abas pārējās ir laimīgas kopā ar savām "otrajām pusītēm". Bet kurš ir kurš - tā lai paliek intriga!

LIENE (18, Ezeres vsk., 12. klase) sevi uzskata par romantiķi, un arī puiši viņai patīk romantiski. Liene nevarētu piedot bezatbildību no puiša puses - ne tikai, ja viņš, piemēram, neatnāktu uz randiņu, bet visās lietās. Kā viņa apgalvo, tie klusie puiši esot tie labākie, jo viņi vairāk domā par savu dzīvi. Viņa nevarētu pieņemt puisi - narkomānu, bet ar kādu kaitīgu ieradumu - iespējams, spētu. "Kā varētu ar mani iepazīties? Pasmaidot, pienākot klāt, uzrunājot - man tie drošie puiši patīk," - tā Liene.

LĪGA (15, Saldus pilsētas pamatsk., 9. klase) par galveno puisī uzskata tā raksturu. Kāpēc? Var jau ieraudzīt īstu "smukulīti", bet, ja viņa raksturs ir briesmīgs, kāda jēga no viņa? Līgai nepatiktu tādas drauga īpašības kā neuzticība un skaudība. Bet pastāvot iespēja, ka viņa piedotu savam draugam neuzticību. Kādi puiši patīk Līgai? Mūziķi un mākslinieki nav "pelēkā masa". Meitene sapņo par dziesmu, ko kāds mūziķis varētu sacerēt tieši viņai un nospēlēt to. Līga piekrīt Lienei par tiem klusajiem puišiem - "autsaideri" ir paši labākie, jo viņi nereklamē apkārt to, ka ir forši un stilīgi. Viņi vienkārši tādi ir!

IEVAI (16, saldeniece, pašlaik mācās kādā no Rīgas skolām) vissvarīgākais puisī šķiet raksturs, pēc tam vienādi svarīgi esot ārējais izskats un materiālais stāvoklis.

"Man ir svarīgi, lai puisis lepotos ar mani kā savu draudzeni jebkurā sabiedrībā!" - atklāj Ieva. Kādu brīdi padomājot, Ieva saka: vislabāk patīk romantiķi, jo ir patīkami, ka randiņā tev uzdāvina puķīti… No puiša kā ideālo dāvanu Ieva gaidītu ceļojumu uz kādu skaistu vietu, bet prieku izraisītu jebkura dāvana.

Savukārt LIENEI (16, Kalnu vsk., 11. kl.) patīk ašie un jautrie puiši - tādi, kāda ir pati Liene - dzīvespriecīga un aktīva. Svarīgi, lai abu raksturi būtu līdzīgi, lai kopā ir jautri un interesanti. Ārējā izskatā ir nozīme sakoptībai. Vai Liene varētu draudzēties ar puisi, kam ir krimināla pagātne? "Ja viņš ir mainījies, tad jā." Runājot par neuzticību un krāpšanu, Liene tomēr nosprieda, ka neuzticību viņa nevarētu piedot. Kad jautāju, vai nav gadījies tā, ka puisis (it kā tikai starp citu) pajautā, vai nevarētu viņam aizdot savu skropstu tušu, lai viņš uzkrāsotos? Liene, atsvaidzinot atmiņu, atcerējās, ka vienā "tusiņā" brīvā dabā viņa bijusi kopā ar kādu puisi, kurš krāsoja melnas acis. Kad ir sācis nedaudz līņāt, viņš pēkšņi satraukts pajautājis: "Vai mana skropstu tuša nav izsmērējusies?" Tas gan bijis dīvaini, bet Lienei netraucē krāsoti puiši, ja viss viņu tēls un apģērbs ir saderīgs.

Ja JĀNIM (18, Saldus 2. vsk., 12. kl.) būtu jāizvēlas starp skaistu meiteni ar sliktu raksturu un neglītāku meiteni ar labu raksturu, tad Jānis atbildētu, ka nesmuku meiteņu vienkārši nav. Bet ja nu tomēr - tad to skaisto meiteni, jo raksturu var mainīt. Meitenes apģērbam nav īpaši lielas nozīmes un ķermeņa svaram arī nē, bet Jānim tomēr labāk patīk sievišķīgas meitenes un pēc iespējas slaidākas - lai neesot resnākas par viņu pašu. Bet apaļie cilvēki ir omulīgi!

Jānis ir konservatīvs un savu randiņu ar meiteni iedomājas restorānā pie sveces… Lai pievērstu Jāņa uzmanību un tiktu uz šo randiņu, meitenei vajadzētu izdarīt kaut ko netradicionālu (pēkšņi!) vai pavisam vienkārši - uzaicināt uz satikšanos. Vai kaut kur eksistē cilvēka ideālā "otrā pusīte"? Jānis ir par to pārliecināts.

UĢIM (16, Kalnu vsk., 10. kl.) meitenē svarīgi liekas gan raksturs un izturēšanās, gan ārējais izskats. Lai pievērstu Uģa uzmanību, meitenei vajadzētu uzaicināt viņu kopā ēst saldējumu, bet ziemā - iet kopā uz kalniņu. Meitenes svars? "Hmm... Ja meitene prot sevi "pasniegt", tad tam nav nozīmes." Mūsdienu meitenes, pēc Uģa domām, ir koptas un rūpējas par sevi. Pēc pieredzes Uģis var apgalvot, ka arī meitenes - "klusie ūdeņi", ir tās labākās. 100%!

VALTS (17, SPĢ, 11. kl.) saka: "Kāds labums no skaistas meitenes, ja ar viņu kopā nav interesanti?! Valtam patīk sievišķīgas meitenes - kas ģērbj svārkus, bet bikses lai paliek zēniem. Meitene nevarētu sastāvēt tikai no kauliem un ādas, bet nevarētu būt arī tāda, kurai ir trīs krokas uz vēdera. Svaram neesot pārāk liela nozīme. "Krāpšana? Vai es to piedotu, atkarīgs no situācijas. Ja meitene bijusi alkohola reibumā, tad - varbūt! Es būtu viņā ļoti vīlies."

Valtam neliekas svarīgas draugu domas par viņa meiteni. Galvenais - lai meitene patīk pašam! Ja viņa ir dabīga (bez kilograma "make-up" uz sejas, vēl traģiskāk - ja kas cits ir nedabīgs!), tad viņai ir iespēja pievērst Valta uzmanību.