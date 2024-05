Nopietnās studijas un vētrainā studentu dzīve Ventspilī

Ventspils pievelk studentus ne tikai straujās ekonomiskās izaugsmes dēļ, ne tikai ar estētisko vidi un Olimpisko centru, bet arī tāpēc, ka Ventspils augstskola (VeA) ir viena no labākajām augstskolām visā Baltijā tulku un ekonomikas speciālistu sagatavošanā (tā atzinusi akreditācijas komisija).

Par studijām šajā augstskolā stāsta pirmkursnieki IEVA SĪPOLA (18) un EDUARDS ŠINGIREJS (20).

Oficiālas ziņas

Ventspils augstskola (VeA) ir dibināta 1997. gadā, lai veicinātu reģiona intelektuālo attīstību un sagatavotu augsta līmeņa speciālistus vietējam un pasaules darba tirgum. Lai īstenotu mērķus, VeA studiju programmas neatlaidīgi uzlabo, papildina ar jaunām mācību metodēm un mācību līdzekļiem. Studiju programmas ir akreditētas 1997. gadā uz maksimālo laiku - 6 gadiem. Lielu finansiālo atbalstu sniedz pilsētas pašvaldība un vietējie uzņēmēji (!). Augstskola saviem studentiem ir nodrošinājusi brīvu pieeju datoriem, bezmaksas internetu un bibliotēku ar 100 vietām + 10 speciāli aprīkotas multimediju darbavietas. Augstskolai ir sadarbība ar Somiju, Vāciju, Dāniju, Lietuvu, Igauniju, Īriju.

Studiju programmas

VeA studentiem piedāvā divu veidu studijas - tulkošanas un ekonomikas specialitātēs. Programmas apguvei nepieciešami 4 gadi, iegūstot bakalaura grādu. Studiju laikā teorija ir cieši saistīta ar praksi.

Eduards studē Tulkošanas studiju fakultātes (TSF) angļu - krievu - latviešu tulkošanas studiju programmu. Ir iespējams izvēlēties arī vācu - krievu - latviešu tulkošanas programmu. Lai iegūtu tulka/tulkotāja profesionālo diplomu, studiju 4 gadu laikā pusgadu Eduards strādās praksē, pēc tam aizstāvēs kvalifikācijas darbu.

Ieva studē Ekonomikas un pārvaldības fakultātē (EPF). Pirmos divus kursus jāiegūst vispārīgas zināšanas, taču trešajā kursā ir iespējams izvēlēties vienu no piedāvātajām specialitātēm:

- vadības grāmatvedība un finansu pārvaldība;

- mārketinga pārvaldība;

- loģistikas pārvaldība;

- informāciju tehnoloģijas uzņēmumā.

Studiju maksa

VeA ir neparasta kārtība - budžeta vietu ir vairāk nekā maksas vietu. (Šogad no 150 ekonomistiem par studijām maksā tikai 30, no 42 tulkiem studiju maksu maksā tikai 6!) Neticami, bet tā ir taisnība! Šāda sistēma nodrošina vislabāko studentu atlasi no daudziem. Ja ekonomistos nāktos studēt par maksu, būtu jāmaksā 500 Ls, tulkos - 770 Ls.

Iestājeksāmeni

"Iestājeksāmeni bija samērā viegli, bet tas ir atkarīgs no individuālajām spējām," - saka Eduards. Viņam iestājeksāmenos bija rakstiska un mutiska angļu valodas pārbaude, tests krievu un latviešu valodā. Vērā tika ņemts arī vidusskolas angļu valodas sertifikāts - gan tulkiem, gan ekonomistiem. Arī Ieva iestājeksāmenus atceras bez nepatīkamām izjūtām: "Tie, manuprāt, vidusmēra skolēnam bija normāli. "Iekrita" tie, kuri matemātikā "laida uz bodi", jo par katru nepareizu atbildi ņēma punktus nost." Norakstīšanu iestājeksāmenos nemanīja ne Ieva, ne Eduards (vai tas liecina, ka VeA stājas tie, kuri nopietni grib studēt, nevis atpūsties gada garumā?).

Studiju intensitāte

Ieva atzina, ka jāmācās ir ļoti daudz, ka gribētos vairāk brīvā laika, taču parādi var sagādāt nevajadzīgas nepatikšanas. Lekciju garums ir 90 min., dienā ap 3 - 5 lekcijām, gluži kā citās augstskolās (pieļauju, ka kāds sāk pārdomāt, vai maz vēlas studēt...). Pasniedzēji ir "pretimnākoši un patiešām labi", kuri cenšas studijas padarīt interesantas ar metožu un informācijas dažādību. "Pasniedzēji daudz liek mācīties, taču tas ir labi, jo pieradina cilvēku darīt," - saka Ieva.

Sesija

"Traki bija - negulētas naktis, satraukums, bet līdz ar sesiju tu iepazīsti savus kursa biedrus daudz labāk - kopīgi mācās, izpalīdz viens otram!" - stāsta Ieva. Savukārt Eduards uzskata, ka sesija nav bijusi tik grūta, kā licies sākumā. Tās laikā ir jākārto ieskaites vai eksāmeni visos mācību priekšmetos. Zinu, ka skan biedējoši, taču studenti ir tāda tauta, kura pat mirstot ar kaujas saucienu uz lūpām izdzīvo katru mirkli ar smaidu un pašironiju. Šo to esmu dzirdējusi arī par špikošanu, bet kurš students nepaskatās palīglīdzekļos...

Kopmītnes un īrētas istabas

VeA kopmītnēs nepietiek vietas visiem augstskolas studentiem, kuriem tas nepieciešams, tāpēc pirmkursnieki parasti īrē istabas pie saimniekiem. Augstskola jūtas vainīga, ka nespēj visiem nodrošināt istabas kopmītnēs, tādēļ komandante sameklē saimniekus, pie kuriem īrēt istabas. Eduards dzīvo kojās, katru mēnesi samaksā 12 Ls, lai varētu dzīvot ļoti labi izremontētā istabiņā. Tā kā istabiņas biedrs ir saprātīga būtne, tad sadzīvošanas grūtību neesot. Bet, ja negribi dzīvot ar kādu kopā, samaksā 25 Ls - tiksi pie vieninieces. Šausmu stāsti, ka kojās nevar mācīties, šoreiz ir nepatiesi, jo kopmītnes ir savienotas ar bibliotēkas ēku, - ja vēlies klusumu, ej mācīties uz bibliotēku!

Ievai nepaveicās dabūt istabiņu kopmītnēs, tāpēc viņa ar paziņu palīdzību sameklējusi istabiņu, par kuru maksā 12 Ls mēnesī (dažreiz saimniece pat uztaisot vakariņas). Var just, ka Ieva ir nedaudz skumja, jo "... kojās redzama īsta studentu dzīve, dažreiz jūt bada sajūtu..."

Studentu budžets

Saprotams, ka studenti nav naudīgās šķiras pārstāvji, taču iztikšana ir pieņemama pat jaunības maksimālismam. VeA piedāvā saviem studentiem studējošo kredītu 35 Ls mēnesī. Bez tam pienākas arī valsts stipendija 8 - 15 Ls mēnesī. Taču 4 īpaši aktīviem un gudriem studentiem pilsētas mērs Aivars Lembergs no saviem līdzekļiem piešķir 100 Ls stipendiju mēnesī uz vienu semestri. Ikmēneša transporta kompensācija reizēm nāk kā saukta tad, kad maciņš plānāks par Ķenča degunu... Topošajam studentam, kurš interesējas par VeA, ir jārēķinās ar Ventspils cenām - gandrīz tikpat augstas kā Rīgā. Ja pieticīgi prot dzīvot, tad mēnesī nepieciešams ap 60 Ls, kuros iekļaujas viss nepieciešamais.

Sabiedriskās aktivitātes

Tā kā Ieva ir sportiska meitene, Ventspilī viņa jau kļuvusi ievērojama starp sportistiem. Līdz ar to draugi ir arī no vecākajiem kursiem. Reiz Ieva uz basketbola laukuma spēcīgi traumējusi celi, pat paiet nav varējusi. "Bija labi studenti, kas izsauca transportu un nogādāja kojās, sasmērēja ar sildošo smērīti, nākamajā dienā pat aizveda pie ārsta!" Turklāt saldenieki atraktīvi piedalās studentu pašpārvaldes rīkotajos pasākumos (Eduards ir pašpārvaldes loceklis). Šķiet, ka stereotips par Ventspils lepnajiem un augstprātīgajiem studentiem ir aplams.

Atpūta

Abi jaunieši atzīst, ka Saldū ir vairāk tusiņu vietu, taču izklaides iespējas tomēr pastāv. Jauniešiem tiek piedāvātas aktīvas sporta nodarbības, bridžs, debates, kino, bāri, slidotava... Labu relaksāciju pēc saspringtas studiju dienas var gūt pastaigā gar jūras krastu vai kādā no sakoptajiem parkiem.

Sadzīve

"Sadzīves problēmas ir dažādas, bet VeA to īpaši daudz nejūtam, jo dzīvojam savu dzīvi, kā viena ģimene," - saka Eduards. Neērtības sagādā retā satiksme no Saldus uz Ventspili - jābrauc caur Kuldīgu. Ja tomēr tik garš un nogurdinošs brauciens nav pa prātam, tad jādodas ceļā svētdienas dienā, lai paspētu līdz lekcijām (tiešais reiss pirmdienās liek kavēt lekcijas).

Uzziņai. Adrese: Inženieru iela 101.

Tel. - 3628302, 3628303. Fakss: (371)3628303. Mājas lapa - http://www.venta.lv