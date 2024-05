Mammas zīme nelīdz

Dažkārt dzirdēts, ka alkoholu pārdod arī nepilngadīgajiem. Vai tā ir taisnība - mēģināju noskaidrot pati.

Jautāju Saldus veikalu pārdevējām, interesējos arī vairākos rajona veikalos. Diez cik labi man neveicās, lielākoties atbildēja noraidoši - ka nepārdod vis. Toties uzzināju, ka visbiežāk pirktais produkts ar alkohola piedevu esot alus, pēc kura seko sidrs un dažādi vīni. Visas aptaujātās pārdevējas teicās vīnus nepilngadīgajiem nepārdodot, bet to, kas vēlas pirkt, netrūkstot.

Visbiežāk alkoholu vēlas pirkt 12 - 16 gadus veci pusaudži. Kam septiņpadsmit, jau vairs nevarot "pazīt". Biežāk šādas situācijas esot Saldus centrā, nomaļākos veikalos - retāk. Esot pat gadījumi, ka nepilngadīgais sākot veikalā izrunāties, lai gan ne pārāk bieži. Tad parasti izskan iebilde, ka pase taču nav jānēsā līdzi. Bet atbilde ir pavisam vienkārša - līdzi ir jānēsā nevis pase, bet pases kopija. Ar to parasti ir līdzēts.

Daudzi vēl arvien mēģinot veco joku ar mammas vai tēta atļauju, uzrakstītu uz papīra. Esot atkarīgs no pārdevēja - rakstītajam ticēt vai nē. Lai cik dīvaini tas būtu, ir cilvēki, kas, pateicoties šādiem pusaudžiem, pelna naudu. Kas ir vecāki par 18, nopērk alkoholu, lai tālāk to nodotu pusaudžu rokās.

Kāds atgadījums no pārdevējas pieredzes: "Uz veikalu atnāk jaunietis. Pastaigā, paskatās. Pienāk pie letes un prasa, lai pārdod vīnu. Es, protams, nepārdevu. Te pienāk pavecāka kundzīte un līdzjūtīgi vaicā: "Ko tu, dēliņ, gribēji? Tūlīt tev nopirkšu." Man nācās kundzītei pārdot prasīto..."

No manas pieredzes: Veikalā pirms manis rindā stāvēja kāds cilvēks. Arī viņš gribēja nopirkt alkoholu, bet pārdevēja nepārdeva. Tad pircējs izvilka no kabatas pasi un parādīja to pārdevējai. Prasīto viņš dabūja. Vēlāk noskaidrojās, ka puisim ir 22 gadi, bet neviens pārdevējs tam netic, tādēļ pase esot jānēsā līdzi.