Saldus poliklīnika piedāvā arvien jaunus pakalpojumus

"Ar gandarījumu varu pastāstīt, ko jau esam iespējuši šī gada laikā," informējot par jaunumiem rajona iedzīvotāju medicīniskajā aprūpē, teica p/u "Saldus poliklīnika" direktors AGRIS SKUJEVSKIS.

"Pagājis gads, kopš poliklīnika strādā pēc jaunās finansējuma sistēmas. Lieki piebilst, ka pērn finansējums bijis ievērojami mazāks, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem. Šobrīd gaidām jauno slimokases līgumu, kas stājies spēkā šī gada 1. februārī, taču dažādu iemeslu dēļ vēl nav nokļuvis līdz mums. Tā ka pašlaik pat nezinām, kā nostrādātais mēnesis izskatīsies finansējuma ziņā.

Bet, neraugoties uz šiem sarežģījumiem, galvas neesam nokāruši, jo nevaram domāt tikai - mums nav, ir jadomā - ko darīt, lai būtu. Jārēķinās, ka valsts finansējums veselības aprūpei neatkarīgi no mūsu vēlmēm būs tāds, kāds tas ir.

Poliklīnikas grāmatvedība šobrīd strādā ar jaunu datoru, lāzerprinteri un modernām grāmatvedības programmām.

Ir iegādāts jauns fibrogastroskops - aparāts, ko tautā sauc par kobru un kas domāts kuņģa un divpadsmitpirkstu zarnas vizuālai izmeklēšanai. Tā cena rakstāma ar daudzām nullēm. Esam jau iedalījuši naudu kursiem vienam no mūsu ārstiem. Pēc dažiem mēnešiem izmeklējums mūsu pacientiem trīsreiz nedēļā būs pieejams tepat poliklīnikā un nevajadzēs vairs pierakstīties garā rindā uz divām sestdienām mēnesī, kā tas bijis līdz šim, kad izmeklējumus veica ārsts, kas no Rīgas brauca ar savu aparatūru. Esam gan izjutuši pretestību no centra klīnikām, jo vieglāk jau visu monopolizēt Rīgā.

Nedaudz vieglāk kļuvis strādāt arī rentgenoloģiskajam dienestam, ko noteikti izjutīs katrs, kam nācis saskarties ar šiem izmeklējumiem. Esam iegādājušies jaunu rentgenuzņēmumu attīstīšanas aparatūru, ar kuru gatavu un sausu uzņēmumu var izgatavot 90 sekunžu laikā.

Ir arī jauna elektrokardiogrāfa aparatūra, kas pēc izmēra nav lielāka par telefonu. Līdz ar to kļuvis ne tikai vieglāk strādāt, bet uzlabojusies arī izmeklējumu kvalitāte.

Fizioprocedūru kabinets var lepoties ar jaunu pakalpojumu veidu - lāzerterapiju - dažādu sāpju ārstēšanā. Prieks, ka no pacientiem esam saņēmuši labas atsauksmes.

Sāpīgākais jautājums ir par kadriem, kas ir aktuāls visā Latvijā. Lai sagatavotu medicīnas speciālistu, jāmācās daudz gadu. Tie, kas pēc augstskolas beigšanas nolēmuši arī palikt šajā specialitātē, cenšas sev darbu atrast kādā no Rīgas klīnikām.

Taču arī šeit esam atraduši pagaidu izeju. No 5. februāra divreiz mēnesī poliklīnikā pacientus pieņems P. Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas Neiroķirurģijas klīnikas un Katastrofu medicīnas centra neiroķirurgs - vertebrologs Aivars Olmanis. Viņa darbs vairāk saistīts ar dažādām mugurkaula slimībām.

Tuvākajā laikā tiks noslēgts līgums ar traumatologu ortopēdu no jaunās Ādažu privātklīnikas, kas mūsu poliklīnikā pieņems slimniekus ar gūžu, ceļu un citu lielo locītavu saslimšanām.

Marta beigās vai aprīļa sākumā konsultatīvu darbu Saldus poliklīnikā solās sākt arī urologs. Cik bieži viņš pie mums brauks, būs atkarīgs no pacientu skaita.

Lieki piebilst, ka ceļš no katra pacienta mājām līdz rajona poliklīnikai gan laika, gan tēriņu ziņā būs mazāks, nekā braucot pie speciālistiem uz Rīgu. Par minēto speciālistu pieņemšanas laikiem būs sludinājums "Saldus Zemē".

Paralēli tiek domāts par pastāvīgiem speciālistiem Saldū, bet šie jautājumi ir atrisināmi ne mēnešos, bet gados.

Esam sākuši domāt par poliklīnikas grīdu seguma maiņu, taču to varētu atrisināt ilgākā laika periodā. Kavēšanās iemesls ir tikai viens - nauda.

Visbeidzot - darba samaksa poliklīnikas vidējam medicīniskajam personālam. Neskatoties uz to, ka valsts nav palielinājusi finansējumu, mūsu darbiniekiem ir izrēķinātas valdības rekomendētās algas - 84 Ls. Palicis tikai tāds sīkums, kā sagaidīt darba līgumu no slimokases. Kādreiz ieteica algu palielināt uz iekšējo resursu rēķina. Par mūsu poliklīniku varu teikt, ka tas ir kolektīva darba un kopējās sapratnes ar administrāciju rezultāts.

Uz šādas pozitīvas pusnots gribētu arī beigt savu stāstījumu par paveikto un mūsu plāniem. Lai šajā darbā mums visiem pietiek enerģijas, veiksmes, gribas un neatlaidības!"