Žonglēšana ar ekonomiskajiem procesiem

Latvijas Banku augstskolā pagājušo vasaru viņi nonāca dažādu iemeslu dēļ - cits apzināti, otrs atkal gluži nejauši, taču patlaban Baibai Bušmanei, Zandai Ziemelei, Kitijai Rubulei, Gunāram Bidiņam, Baibai un Ivetai Rusmanēm nākotnes vīzija ir salīdzinoši līdzīga - rādās ekonomiski termini, daudz, daudz skaitļu un lietišķa darba vide.

Oficiālās ziņas

Akreditētā valsts mācību iestāde Latvijas Banku augstskola (LBA) šopavasar svinēs savu 10. pastāvēšanas gadadienu. Tā piedāvā iespēju apgūt ar finansēm saistītu specialitāti vairākos novirzienos. Augstskolas mērķis ir sagatavot akadēmiski un profesionāli izglītotus speciālistus Latvijas zinātnei, tautsaimniecībai, valsts pārvaldei, banku un finansu institūcijām. Turklāt LBA ir viena no retajām valsts iestādēm, kura nesaņem valsts finansējumu. Līdz ar to augstskola darbojas uz pašfinansējuma pamata. Studiju maksa gadā ir 650 Ls bez iespējamiem atvieglojumiem; ir iespēja samaksāt pa daļām.

Studiju programmas

Topošie studenti maldīgi uzskata, ka LBA studijas ir saistītas tikai ar banku zinībām. Augstskola piedāvā apgūt divu līmeņu augstāko izglītību. 1. līmeņa augstākās profesionālās specialitātes studijas ilgst 2 gadus, kā rezultātā tiek saņemta banku un komercdarbības speciālista un finansista kvalifikācija.

Taču augstākā profesionālā izglītība piedāvā iespēju iegūt bakalaura grādu banku zinību, finansu, ekonomikas informātikas un uzņēmējdarbības ekonomikas pārvaldes specialitātēs. Mācību ilgums - 4 gadi. Kursi tiek sadalīti vairākās grupās, katrā ap 30 studentu. Tas tiek darīts ne tikai, lai atvieglotu studiju darbu, bet arī mazo telpu dēļ.

Iestājeksāmeni

Ja tavā vidusskolas sekmju lapā atzīmes svārstīsies no 4 - 10 ballēm, tad vari droši doties uz reģistrēšanos iestājeksāmeniem. Tie parasti notiek jūlija sākumā. Tiek pārbaudītas topošo studentu zināšanas ar komplekso testu palīdzību. Tajos ir iekļauti jautājumi par ekonomiku, matemātiku, latviešu valodu un literatūru. Kā stāstīja jaunieši, konkurentu gudrais izskats pirmajā mirklī ir sabaidījis. Un kā lai jūtas pēc tam, kad nejauši redzētas sekmju lapas, kurās ir tikai 8 un 9 balles? Izjūta esot bijusi nedroša.

Ja kāds gatavojas iestājeksāmenos špikot, tad jāsaka: "Aizmirsti!" Tevi kā mazu bērnu ievedīs auditorijā, ierādīs vietu un eksāmenu laikā uzraudzīs 3 pasniedzēji, kuri par redzes asumu nesūdzas. 45 uzdevumiem tiks atvēlētas nieka 30 minūtes (jā, nav pat laika izvilkt tik labi sagatavoto špikeri). Tests būs jāpilda arī svešvalodā (angļu vai vācu). Meitenes atceras, ka svešvalodas tests esot bijis visgrūtākais.

Studijas

Mācību grāmatas kā studiju pamatelements netiek pielietotas, vajadzīgo informāciju kvalificētie pasniedzēji sniedz lekcijās, bet papildu informācijai tiek rekomendētas grāmatas, kuras ir pieejamas pašu bibliotēkā. Jaunieši katru dienu augstskolas solā sēžas 8.30, bet par izklaidi sāk domāt ap 15.00. Tiesa gan, pirms atpūtas jāpaspēj vēl izpildīt mājas darbi un kojās uztaisīt ēst. Slodze ir liela, tomēr vidusskolas režīms jau pieradinājis pie šādas darba dienas.

Lekciju saturs pārsvarā saistīts ar ekonomikas zinātni, bet ļoti nopietns uzsvars tiek likts arī uz svešvalodu. Manis izjautātie jaunieši visi mācās angļu valodu (viena pasniedzēja esot "ar iekšām", ja tā drīkst izteikties). Vēlākos kursos augstskola piedāvā iespēju izvēlēties humanitāros kursus atslodzei (kaut gan šaubos, vai filozofija tiešām var būt atslodze). Tie, kuri krieviski runāt un saprast nespēj, var priecāties, jo šo priekšmetu nemāca. Jaunieši tomēr atzina, ka tas nav īpaši labi, jo sadarbība ar austrumiem ir neizbēgama. LBA apmaiņas programmas piedāvā lielisku iespēju studentiem savas zināšanas iegūt arī ārzemju šī novirziena augstskolās.

"Neoficiālās brīvdienas"

Vai kāds no jums varēja iedomāties, ka tā LBA studenti sauc sesiju? Ziemas sesija esot vieglāka par pavasara. Kitija stāstīja, ka ap decembra vidu esot sākusi izbaudīt brīvdienas. Protams, tikai tādā gadījumā, ja visu semestri esi strādājis (nav parādu, ir apmeklētas lekcijas, izpildītas saistības ar pasniedzēju). Viņus var tiešām saukt par laimīgajiem studentiem, jo bijis jākārto tikai viens eksāmens. Pavasara sesija solās būt smagāka, eksāmenu skaits - daudz lielāks.

Prakse

Praktiska strādāšana kādā uzņēmumā ir paredzēta 2. kursā. Augstskola iesaka to meklēt pašiem studentiem, tomēr neatsakās palīdzēt to sameklēt. Šobrīd ir problemātiski atrast prakses vietu bankas darbiniekiem, jo, kā teica Gunārs, tad "šī niša jau ir pilna". Kā atrisinājumu augstskola plānojot samazināt bankas speciālistu skaitu, daļu novirzot uz apdrošināšanas specialitātēm (pagaidām projekts ir tikai idejas stadijā).

Pirmais iespaids

Nav ko slēpt, ka pirmā nedēļa jaunā vidē ir grūta. Kitija pēc pirmās dienas esot pat raudājusi. Kāds tur brīnums, ja pirmais iespaids - nu ja, te jau visi gudrīši, ko tad es... Māsas Rusmanes tagad atceras, cik pārsteigtas bijušas, ka viņas ir tikpat gudras kā pārējie. Savukārt Gunārs atsmej, ka bija daļēji vīlies - viņš vairs nav gudrākais komandā, pārējie ir tādā pašā līmenī, kā viņš! Zanda par savu kolektīvu saka, ka tas ir ļoti draudzīgs, pat krievu jaunieši neatdalās (pārējās grupās ir novērojama tendence krieviem būt savrupākiem).

Sākumā nepazīstamā Rīga esot biedējusi, taču tagad tā jau pamazām tiek iepazīta. Jaunieši katru izklaides reizi cenšas apmeklēt neiepazītus klubus, līdz ar to Rīgas ģeogrāfija kļūst aizvien vienkāršāka.

Kopmītnes

Vispirms noteikti ir jāmin to atrašanās vieta - vienā ēkā ar augstskolu. Ideāli tiem, kam grūti pamosties! Tas tādēļ, ka galvenajā ēkā nav pietiekams skaits auditoriju, tur lekcijas notiek vecākajiem kursiem. Par kopmītnēm jāmaksā no 15 - 35 Ls - cenu ietekmē stāvs (to ir 10), cik vietu numuriņā un remonta "svaigums". Istabiņas ir līdzīgas dzīvokļiem - uz 2 - 3 istabiņām ir kopīga tualete, vannas istaba un koridors. Ēst gatavošana notiek stāva vienīgajā virtuvē. Kojas - kā kojas, tikai ne visās ir lifts!

Oficiālie tusiņi ir vārda un dzimšanas dienas, lai gan pieļauju, ka kāds savu dzimšanas dienu pamanās nosvinēt vismaz 4 reizes gadā... (neskaidrs mājiens). Lai gan melotu, ja teiktu, ka tur valda nekārtība, - topošie ekonomisti ir solīda tauta, kura lieki neriskē nokļūt uz ielas.

Sadzīves knifs

Pēc intervijas abas ar Baibu B. braucām trolejbusā uz centru. Viņa lieto mēnešbiļeti vienam transporta numuram (viņas gadījumā - 3. trolejbusam), kurā transporta numuru mēdzot ierakstīt ar zīmuli. Un suns nav ierakts lielā siena čupā, turpat virspusē vien ir - ja nu pēkšņi jāizmanto cita numura trolejbuss?... Citi to varētu uztvert kā blēdīšanos, kaut gan students neko lielu jau valstij neatņem, vai nav tiesa?

Potenciālais students

Jaunieši nenoliedz, ka šajā augstskolā ir nopietni jāmācās, taču mīts par pārgudriem eksemplāriem ir pārspīlēts. Protams, ka pasniedzēji no studenta prasa kvalitatīvu darbu un nopietnu attieksmi pret studijām. Tādēļ topošajam LBA studentam jāapzinās izglītības nozīme karjeras izaugsmē, ir jābūt mērķtiecīgam, neatlaidīgam, aktīvam sabiedrības loceklim, jātic sev un darbam, ko dara. Viņam ir jābūt gatavam savā izglītības procesā ieguldīt lielus līdzekļus, lai sasniegtu sev izvirzīto mērķi. Protams, topošajam studentam ir jāizjūt simpātijas pret skaitļiem, formulām un ekonomiskiem terminiem un procesiem. Vai atbilst tev? Nu tad - uz priekšu!

Kontakti

Kr. Valdemāra iela 1b (galvenā ēka)

Kr. Valdemāra iela 161

Tel. 7322605. Mājas lapa: http://www.lba.lv