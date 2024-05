RTU nemācās tikai einšteini

Šobrīd Latvijā ir ļoti nepopulāri studēt tehniskās zinātnes, bet šādu speciālistu katastrofāli trūkst. Iemesli nestudēt inženieriju vai enerģētiku ir dažādi. Vieniem studijas šķiet par grūtu, citiem atkal tehniskas un zinātniskas lietas nešķiet aizraujošas. Taču ne visiem ir bail no... Jā, no kā tad?

Par studijām Rīgas Tehniskajā universitātē (RTU) lūdzu pastāstīt Elektronikas un telekomunikāciju fakultātes studentu Rihardu Strautu.

Īsumā par augstskolu

RTU dibināta 1862. gadā kā Rīgas Politehniskā augstskola. Tā bija pirmā daudznozaru tehniskā augstskola tā laika cariskajā Krievijā, no 1990. gada tās nosaukums mainīts uz tagadējo. Augstskolas uzdevums ir sagatavot starptautiski konkurētspējīgus inženierus, ekonomistus, pārvaldes un vadības speciālistus, arhitektus un akadēmiskos pedagogus. Šogad iestājušies 170 pirmkursnieki, no kuriem par studijām maksā tikai 25. Studiju maksa ir 550 Ls gadā. No nākamā gada tā var tikt palielināta.

RTU ir atvērusi filiāles Daugavpilī, Liepājā un Ventspilī. Noslēgtais līgums ar LR Ārlietu ministriju paredz RTU laboratorijās veikt zinātniskus eksperimentus un pētījumus valsts drošības sistēmas uzlabošanai.

Augstskola piedāvā 2 līmeņu augstāko izglītību - koledžas un augstāko profesionālo jeb "grādus".

Fakultātes:

Arhitektūras un būvniecības;

Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas;

Elektronikas un telekomunikācijas;

Enerģētikas un elektronikas;

Inženierekonomikas;

Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas;

Transporta un mašīnzinību.

Iestājeksāmeni

Par reģistrēšanos eksāmeniem ir jāmaksā 11 Ls + 2 Ls par katru papildu izvēli. Topošajam RTU studentam jārēķinās, ka augstskola ņems vērā atestāta atzīmes algebrā, ģeometrijā, fizikā, ķīmijā un rasēšanā (ja tāda tikusi mācīta). Ja kopsumma ir 45 un vairāk punktu, tad iestājeksāmeni nav jākārto. Taču - ja nav paveicies, tad iestājeksāmeni nemaz neesot tik grūti, kā sākumā šķiet.

Rihards apgalvo - ja vidusskolā matemātikas skolotāju redz pietiekami bieži, tad lielām problēmām nevajadzētu būt. Saprotams, ka vieglāk ir arī tad, ja pirms iestājeksāmeniem jaunietis savu sablīvēto darba grafiku var nedaudz izbrīvēt, lai gatavotos īpaši. Kā kārtīgā skolā nākas - špikošanas varbūtība tuvu nullei... Ja pēdējo 2 gadu laikā esi uzrādījis teicamus rezultātus valsts un starptautiskajās olimpiādēs matemātikā, fizikā, informātikā, tevi pieņems par RTU studentu automātiski.

Studijas

Augstskola piedāvā studēt klātienē dienas vai vakara nodaļā un neklātienē. Tā kā RTU mērķis ir sagatavot patiešām izcilus speciālistus inženierijā un elektronikā, tad "studijas ir ļoti intensīvas - lekciju skaits ir mazs, bet apgūstamās vielas daudz", saka Rihards. Redzesloka paplašināšanai bakalaura grādam tiek piedāvāti arī humanitārie kursi - tiesību pamati, ekonomika, filozofija, socioloģija u.c. Augstskolā obligāti ir jāmācās arī viena svešvaloda - angļu vai vācu. Rihards: "Manai grupai angļu valoda tiek mācīta zemā līmenī. Vidusskolā bija grūtāk."

Labu pedagogu trūkums draud arī citos priekšmetos, jo tagadējie pasniedzēji vairums ir pāri pusmūžam un pensijas vecumā, taču jaunie nevēlas strādāt augstskolā zemā atalgojuma dēļ. Ar šo problēmu beidzot ir sākusi nodarboties arī valsts, tādēļ jācer, ka risinājums tomēr tiks rasts (valsts bez zinātnes ir kā ūdens zupa banketā). Liela uzmanība tiek pievērsta datorzinātnēm, kur studenti apgūst ne tikai maketēšanu un programmēšanu. 1. kursa studentam kursa darba alternatīva ir savas mājas lapas veidošana, kurā tiek iekļauta informācija par sevi (jā, te nu radošai dzirkstij ir liela nozīme!).

Sesija

Cik atšķirīga reakcija ir katram manis intervētajam studentam, kad pieminu šo vārdu! Vieni priecīgi par brīvdienām, citi atkal atzīst, ka bija grūti, taču ne nāvējoši. Rihards pēc nelielas pauzes smiedams atbildēja: "Nokārtoju!" Noprotu, ka bijis pagrūti. Ziemas sesijā viņš kārtojis 5 eksāmenus un 6 ieskaites.

RTU īpatnība ir tā, ka tā ļauj pārlikt nenokārtotos eksāmenus līdz nākamajai sesijai (citas augstskolas dod noteiktu sesijas pagarinājumu, kurā jānokārto visi parādi). Par katru no jauna kārtojamu eksāmenu jāmaksā 12 Ls. Taču vasaras sesijā Riharda optimisms varētu kristies par dažiem grādiem uz leju, jo tā solās būt vēl nopietnāka un grūtāka, tāpēc satraukums ir pamatots.

Kopmītnes

Rihardam ir paveicies - viņš dzīvo RTU labākajās kojās, kuras atrodas Ķīpsalā. Tur ir 6-istabu bloki ar kopēju koridoru, vannas istabu, virtuvi un tualeti. Rihards ir apmierināts, jo istabiņā bez viņa dzīvo vēl 2 puiši (tātad dzīvošana nav saspiesta), kuri ir baigi labie. Turklāt nav jāuztraucas, ka pēkšņi no istabiņas pasaulē laimi meklēt aiziet kāda no personiskajām mantām, - kaimiņi ir uzticami un godīgi. Turklāt puiši istabiņā atveduši privāto televizoru un ledusskapi, kas dzīvi vērš saulaināku. Dzīvošanas apstākļi ir labi, turklāt par pieņemamu cenu - 12 Ls mēnesī.

Finanses

RTU budžets ir neliels, tādēļ tā nevar saviem studentiem nodrošināt ne lielas kompensācijas, ne ikmēneša stipendijas (8-12 Ls). Augstskola apmaksā transporta izdevumus 50% apmērā. Studentiem ar īpašu sociālo statusu (bez viena vai abiem apgādniekiem, daudzbērnu ģimenes locekļiem u.c.) tiek piešķirta sociālā stipendija. Tā ir 5 Ls mēnesī, uz Ziemassvētkiem tā tika ieskaitīta 50 Ls apmērā.

Finansiālo stāvokli pasliktina fakts, ka augstskolā nepastāv rotācijas princips. "Kursā ir atbrīvojušās vairākas budžeta vietas, taču maksas grupas studenti uz tām netiek laisti," - saka Rihards. Ar laiku tomēr rotācijas princips tiks ieviests - pagaidām tas ir tikai projekta līmenī. Jūs jautājat - kā tad var izdzīvot? RTU studentiem ir labas darba iespējas, jau vecākajos kursos firmas meklē jaunos speciālistus, turklāt maksā pietiekami lielu algu.

Fakultatīvi

Augstskola paredzējusi iespēju arī savu brīvo laiku studentam pavadīt augstskolā. Tā piedāvā dziedāt korī, spēlēt džeza grupā, teātrī, debatēt, dejot līnijdejas, iesaistīties erudītu klubā, mācīties valodas. Nu, vai tu vēl joprojām domā, ka RTU mācās neveselīgi nopietni jaunie zinātnieki, kuri bez laboratorijām un formulām neko citu neredz?

RTU students

Pēc Riharda stāstītā noprotu, ka šīs augstskolas studentam nav jābūt mazajam Einšteinam. Viņam ir jābūt mērķtiecīgam, nedrīkst krist panikā par it kā šķietami nenormāli lielo studiju apjomu, bet apzinīgi pildīt prasīto. Viņam nav obligāti jābūt vīrietim (Riharda kursā mācās arī meitenes, kuras tiek respektētas, - un neviens nesaka: "Ko tu sajēdz no tehnikas?!"). Nu - interese par tehnoloģijām ir obligāta.

Uzziņai

Adrese: Kaļķu iela 1, Rīga

Tel. - 7089300

Fakss - 7820094

Mājas lapas adrese - http://www.rtu.lv

Atvērto durvju diena - 6. aprīlī.