Dzīve dzīvoklī - laime vai posts?

Skolas laikā LĪGA (16) kopā ar draudzeni dzīvo nelielā dzīvoklītī, kuru izīrē viena sieviete. Kādi ir šīs dzīves "plusi" un "mīnusi"?

Kā pozitīvo Līga var minēt ēdiena kopāgatavošanu, kas arī ekonomiski ir izdevīgāk. Ir iespēja dalīt mājas darbiņus (istabu uzkopšanu, trauku mazgāšanu, ēdiena gatavošanu). Iespēja dzīvot dzīvoklī bez vecāku gādības liek justies daudz patstāvīgākai un vecākai nekā vienaudžiem, kas dzīvo pierasti - kopā ar vecākiem.

"Esmu iemācījusies rīkoties ar naudu, domāju, kā to ietaupīt, atlicināt citām vajadzībām. Māku izdzīvot, sevi pabarot," - tā Līga. Vēl kāds "pluss" esot tusiņi piektdienu vakaros pēc grūtas mācību nedēļas. Nav mammas, kas ik pa brīdim ienāk istabā un pajautā: "Nu, mani mīlīši, kā tad jums iet?" Bez tā var iztikt!

Kur gan paliks "mīnusi"? Ilgstoši dzīvojot kopā pat ar labiem draugiem, var sākties "kašķi" un ķildas pat par sīkumiem.

Kad jautāju Līgai, vai viņa grib kaut ko mainīt savā mājvietā - dzīvoklī, viņa atbild apstiprinoši. Grūti ar ēst gatavošanu - jo dzīvokļa mazās platības dēļ tajā neesot plīts, tikai maza elektriskā plītiņa, uz kuras "neko prātīgu" pagatavot nevar.

Vēl kāds "mīnuss" - Līga gribētu, lai darbi dzīvoklī tiktu sadalīti godīgi, nevis tā, kā ir tagad. Būtu normāli, ja viena mazgātu traukus, bet otra pa to pašu laiku iztīrītu istabu. Žēl, ka dzīvē tā nenotiek. Līgai kārtība ir svarīga, jo pedantiķe viņa esot jau sen.

Protams, protams, "plusi" atsver "mīnusus". Tusiņi piektdienās un ne tikai nedēļas nogalē; iespēja atpūsties no brīžiem apnicīgā brāļa, kas zina vien to, kā runāt par pokemoniem un digimoniem; nekādu jautājumu no vecāku puses - vai izmācījies? pulkstenis jau 10, tev jāiet gulēt...

Līga atzīst, ka ir apmierināta ar dzīvi dzīvoklī. Tā pieredze nav nopērkama ne par kādu naudu. Tā ir īsta dzīves skola.