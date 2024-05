Re, uzspīdēja saulīte, un visi it kā atmodās no mazliet pelēcīgā pavasara dubļiem. Jā, vasara tuvojas ātrāk, nekā iespējams izsekot līdzi. Visi kļuvuši tādi smaidīgi. Arī apkārtējās krāsas kļuvušas košākas. Nu redz, ko spēj vasara! Tas viss kaut kā lika aizmirst par ieskaitēm un eksāmeniem, kas tomēr netuvojas lēnāk.

Manuprāt, ir cilvēki, kuriem šis gads saistās ne tikai ar eksāmeniem, bet arī ar jaunu dzīvesvietu un skolu. Tas nozīmē - var satikt daudz jaunu draugu un varbūt atklāt ko nebijušu savā dzīvē. Tomēr daudz kas ir atkarīgs tikai no cilvēka paša. Precīzāk - no viņa attieksmes pret citiem cilvēkiem. Galvenais - vēsu galvu apdomāt, kas būs vislabākais, un galugalā tu jau pats droši vien zini, ko vēlies. Es tev novēlu to piepildīt.

Lai veicas!