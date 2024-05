Viss gads - citā rajonā

Mācību gads tūlīt tūlīt jau beigsies, un mēs, svētlaimē sagaidot lielos svētkus, kurus sauc par vasaru, aptversim, cik laba mājvieta ir pasaule.

It kā jau nekā īpaša šajā mācību gadā nebija - tāds pats kā visi citi. Bet varbūt tomēr bija gan? Piemēram, tiem skolēniem, kuriem bija jāuzsāk mācības prom no mājām - jo, mainot skolu, bija jāmaina arī dzīvesvieta. Ar to šogad saskārās arī Brocēnu vidusskolas skolniece KARĪNA (16) no Kuldīgas. Viņa šogad dzīvoja kopmītnēs, mājās esot tikai brīvdienās.

Tu pirmo reizi dzīvoji šķirti no vecākiem?

- Tik ilgu laiku - jā.

Vai bieži ilgojies pēc mājām?

- Gada sākumā - nē, jo es domāju, ka dzīvot prom no ģimenes ir brīnišķīgi, bet tagad, kad mācību gads iet uz beigām, es arvien biežāk ilgojos pēc mājām. Dzīve, kādu biju iztēlojusies, ne vienmēr sakrita ar realitāti.

Vai tad tev nemaz nepatika?

- Kamēr viss šķita jauns un neiepazīts, man šausmīgi patika, jo tad es iepazinos ar daudziem jaukiem cilvēkiem, kuri dzīvoja tajās pašās kojās. Dzīvošana izvērtās ļoti jautra, jo viņi iepina savās trakajās avantūrās, un līdz ar to dzīve ārpus mājām kļuva aizraujošāka. Bet tagad viss ir mainījies, jo ir kļuvis pārāk ierasts.

Tev noteikti izdevās novērtēt, cik mīļa ir tava ģimene...

- Jā, protams, jo, esot mājās tikai nedēļas nogalēs, gribējās, lai šīs brīvdienas ilgtu mūžīgi.

Ko tev šis gads ir devis?

- Jaunus draugus, jaunus iespaidus par Saldus rajonu, jaunus mīļus skolotājus. Vēl iemācījos labāk gatavot ēst un aprēķināt savu iknedēļas budžetu.