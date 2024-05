Kas Eiropā izgatavo gaļas dēlīšus?

Mūsu rajona skolniece valsts mājsaimniecības olimpiādē ieguvusi 3. vietu, bet mājturības skolotāji sagatavojuši vēstuli izglītības uz zinātnes ministram.

Olimpiādē izloka matadatas

Uz šāgada mājsaimniecības valsts olimpiādi Latvijas Lauksaimniecības universitātē bija uzaicināti četri Saldus rajona skolēni - Ieva Zaķe no Saldus pilsētas ģimnāzijas, Lelde Vīnkalna no Brocēnu vidusskolas, Edgars Stupe no Sātiņu pamatskolas un Sandis Štubis no Lutriņu pamatskolas. 9. klases skolniece Lelde Vīnkalna ieguva 3. vietu.

Uz Jelgavu viņa aizveda mājas darbus, bet olimpiādē izpildīja gan radošo daļu - veidoja kompozīciju, izmantojot dažādas tehnikas -, gan teorētisko ar 40 jautājumiem. "Pusotras stundas laikā bija jāatbild par visu ko - par uzturu, sadzīves iekārtām, mājsaimniecību... Neprasīja zināt likumus, bet - vai es protu praktiski pielietot, protu loģiski domāt," - tā Lelde par olimpiādi. "Man grūtākā bija teorija, bet praktiskā daļa padevās vieglāk. Esmu mācījusies mākslas skolā, un izgatavot planšeti man nav grūti. Radošos uzdevumos varu izpausties labāk nekā tās meitenes, kurām vairāk padodas teorija."

Leldei patīk "izlikt" emocijas, un tas, kas iznāk, visdrīzāk esot impresionisma, nevis tautiskā stilā. Olimpiādes darbā viņai ienāca prātā izmantot pat drātis, un, kamēr blakussēdētājas tamborējušas, Lelde izlocījusi savas matadatas. "Es atšķiros ar to, ka vienmēr esmu savādāka," - viņa smaida, "kaut arī reizēm žēl, ka neprotu tik glīti tamborēt, kā citas. Vienam vairāk padodas tautiskais, citam - modernais."

Šogad Leldes mājturības skolotāja ir Inita Valtere, iepriekš viņai mājturību mācīja Daiga Barančana. Labs pamats, saka skolniece, ir iegūts Saldus mākslas skolā, kur "cilvēks var attīstīt sevi un izkļūt no pelēcības; kur radoši skolotāji savos skolēnos attīsta viņu "es". Lai cik slikti cilvēks mācās mākslas skolā, viņā ieliek krāsu un mākslas izjūtu."

Paredz mazāk stundu

"Diemžēl izglītības satura reformas projekts paredz 2004. gadā mājturības stundu skaitu samazināt no tagadējām divām nedēļā uz vienu," - saka meiteņu mājturības skolotāju metodiskās apvienības vadītāja Inita Valtere. "Tādēļ rajona mājturības skolotāji ir uzrakstījuši vēstuli izglītības un zinātnes ministram - ar ieteikumiem, priekšlikumiem. Ceram, ka mūsu domas uzklausīs un priekšlikumi tiks apspriesti."

Skolotāja uzskata, ka vienā mācību stundā daudz ko praktiski nav iespējams paspēt - tik vien, kā izlikt instrumentus uz galda (sagatavot šujmašīnu, uzlikt uz plīts zupas katlu) un darbu iesākt. Bet - kas gan tā par praktisko nodarbību, ja neredzi rezultātu? Tāpēc, viņa saka, stundu skaita samazinājums var būt kaitējošs mācību priekšmeta attīstībai.

Jelgavā Inita Valtere tikās ar citu rajonu skolotājiem, un kolēģu domas esot līdzīgas. Olimpiādes darbi liecināja, ka jauniešiem par mājsaimniecību ir interese un viņi prot tik daudz, ka pārsteidz. "Tā jau nebūs, ka mēs tik labi dzīvosim, lai nebūtu jāprot rokdarbi, ko mācējuši senči (protams, mūsdienīgās izpausmēs). Ja nemācēsi adatu rokās noturēt, izpausmes neko nepalīdzēs, jo ir nepieciešamas pamatprasmes.

Skolotāji grib panākt, lai mājturības stundu skaitu nesamazina. Aptaujājot skolēnus, varētu mainīt tēmas, jo mācību programma ir elastīga, bet tautas māksla ir jāsaglabā. Jo tā ir arī mūsu valsts pašapliecinājums. Eiropā ir daudz valstu, kurās par Latvijā tapušiem rokdarbiem cilvēki izbrīnīti, jo viņiem šādas mākslas vairs nav," - saka skolotāja.

"Nav jau obligāti jāšuj tautas tērpi," - piebilst Lelde, "bet prast uzšūt sev izlaiduma tērpu - tas ir liels lepnums un gods. Un ir meitenes, kas to spēj."

Varbūt - tikai mainīt saturu?

"Daudzi cilvēki ir laiski un labprāt nedara neko. Ja liks izvēlēties pusaudžiem, visdrīzāk vairums teiks: nav vajadzīga mājturība, nav vajadzīga matemātika, nav vajadzīgs nekas..." - prāto I. Valtere. "Jautājums - kurp izglītības sistēma vispār grib aiziet? Varētu samazināt programmu apjomus, standartus (to, kas ir jāzina), bet ne jau samazināt praktisko darbu. Piekrītu, ka mazāk teorijas būtu jāzina arī mājturībā. Laika gaitā daudz kas no programmas jau ir izņemts - piemēram, aušana un mezglošana. Bet zināt par to, ko ēdam un kā galdu uzklāt - vai tas vairs nebūs vajadzīgs, un visi ēdīs restorānos? Es tādu situāciju Saldus rajonā nespēju iedomāties - kur cilvēki ņems naudu?!"

Lelde saka: "Man jau pietrūkst zīmēšanas, kura vairs ir tikai viena stunda nedēļā, - jo tā attīsta radošo pusi. Arī mājturība ir laba atpūta saspringtas dienas vidū, tajā tik daudz netiek noslogotas smadzenes un var strādāt radoši. Protams, būtu jāiet laikam līdzi. Ir jābūt ieskatam vēsturē, bet arī jāseko, lai stundās nemācās tik vēsturisko, kas ikdienā nepaliek prātā. Mūsu klase Rīgā tikās ar izglītības un zinātnes ministru Kārli Greiškalnu. Viņš sacīja - kādēļ gan zēniem jāmācās taisīt gaļas dēlīti, ja visu var nopirkt gatavu veikalā? Mūsu zēni iebilda, ka gluži pretēji, - viņu sievas būs lepnas, ka vīri to mācēs izdarīt."

Izglītības un zinātnes ministra Kārļa Greiškalna komentārs

"No 2004.gada 1. septembra Latvijā notiek izglītības satura reforma, kas paredz gan sociālo zinību bloka ieviešanu mācību programmā, gan arī priekšmetu standartu izmaiņas. Patlaban ir izstrādāti jaunie priekšmetu standartu projekti, kas nosūtīti skolu vadītājiem, lai noritētu šo jauno standartu apspriešana.

Nav pareizi apgalvot, ka mājturības stundu skaits vienkārši samazinās. Daļa no šī priekšmeta satura ir iekļauta sociālo zinību blokā, bet, lai rastu vietu jaunajam blokam, ir nepieciešams samazināt kāda priekšmeta stundu skaitu. Standartu projektā ir paredzēts samazināt stundu skaitu arī citos priekšmetos. Projekts paredz minimālo stundu skaitu katram mācību priekšmetam, atstājot skolām variācijas iespējas - kuram no priekšmetiem palielināt stundu skaitu. Tomēr gribētos uzsvērt divas lietas: pirmā - tas ir tikai projekts, kas ir nodots pedagogiem apspriešanai, otrkārt, - līdz 1. jūnijam ministrija gaida no skolām priekšlikumus, iebildumus un ieteikumus jauno priekšmetu standartu projektu sakarā."