Saldus rajona mācību priekšmetu olimpiāžu rezultāti 2001./2002. mācību gadā

Šajā mācību gadā rajonā notikusi 31 olimpiāde.

Tradicionālās olimpiādes šogad papildināja lietišķās informātikas olimpiāde pamatskolai, kā arī atsevišķu mācību priekšmetu olimpiādes sākumskolai. Priecājamies, ka arī skolas kļuvušas par aktīvām olimpiāžu rīkotājām. Sākumskolas latviešu valodas olimpiādi organizēja Jaunlutriņu pamatskola, bet dabas mācību un lietišķo informātiku - Druvas vidusskola, savukārt sākumskolas matemātikas un vairākas citas atklātās olimpiādes jau tradicionāli piedāvā Brocēnu vidusskola.

Kā mūsējiem veicies novada un valsts olimpiāžu kārtās?

Valsts mājsaimniecības olimpiādē 9. - 12. klasei 3. vietu un bronzas medaļu 88 dalībnieču konkurencē izcīnīja Brocēnu vidusskolas 9. klases skolniece Lelde Vīnkalna. Viņas skolotāja Inita Valtere saņēmusi IZM Atzinības rakstu.

Valsts vizuālās mākslas olimpiādē šogad bija tēma "Baroks", tā notika atbilstošā vidē - Rundāles pilī. Pagājušā gada laureāte, Pampāļu pamatskolas skolniece Liene Pureniņa ieguva 3. vietu, viņas skolotāja - Daira Ābola. Valsts ģeogrāfijas olimpiādē 10. - 12. klasei Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības rakstu šogad nopelnījis skolotājas Teikas Rudovicas audzēknis Ēriks Pavasars no Saldus 2. vidusskolas. Valsts vides projektu olimpiādē 8. - 12. klasei mūsu rajons piedalījās tikai otro gadu, un Kursīšu pamatskolas 8. klases skolēnu izstrādātais projekts "Smēķēšanas paradumi ģimenē" ieguva IZM Atzinības rakstu, projektu aizstāvēja Eva Griblo, konsultēja skolotāja Irēna Lagūna.

Novada latviešu valodas un literatūras olimpiādē 7. - 9. klasei Liepājā 1. vietu ieguva Druvas vidusskolas skolniece Elīna Strautmane, 3. vietā - Saldus pilsētas ģimnāzijas skolniece Jana Suseklīte un Brocēnu vidusskolas skolniece Lelde Vīnkalna, Atzinības rakstu saņēma Blīdenes pamatskolas skolniece Sendija Audriņa. Novada vēstures olimpiādē 9. klasei Ventspilī 2. vietu izcīnīja Ieva Zaķe no Saldus pilsētas ģimnāzijas, Atzinības rakstu par labiem rezultātiem saņēma Ieva Kraine no Brocēnu vidusskolas un Linda Šteinberga no Saldus pamatskolas. Novada vācu valodas olimpiādē 8. klasei Talsos 1. vietu ieguva Saldus pilsētas ģimnāzijas audzēknis Guntars Cīze.

Mēs priecājamies par Saldus rajona skolēnu sasniegumiem novadā un valstī, taču nākas atzīt, ka augsto rezultātu birums ir ļoti pieticīgs. Visbiežāk mūsu audzēkņu sniegums valsts olimpiādēs ir viduvējs. Aizbildinājums ar to, ka nevaram taču konkurēt ar Rīgas 1. ģimnāzijas vai Āgenskalna valsts ģimnāzijas rezultātiem, nav īsti vietā. Izpētot valsts olimpiāžu protokolus, var pārliecināties, ka tajos pietiekami bieži uzvarētāju vidū minēti daudzu Saldus rajonam līdzīgu skolu audzēkņu vārdi. Mums visiem kopā pamatīgi un mērķtiecīgi jāstrādā ar talantīgajiem skolēniem, lai viņu konkurētspēja paaugstinātos.

Piedāvājam rajona olimpiāžu uzvarētāju sarakstu. Apbalvota vieta olimpiādē piešķirta, ja dalībnieks saņēmis vismaz 50% no iegūstamo punktu skaita.

1. LATVIEŠU VALODA SĀKUMSKOLĀ, piedalījās 96 skolēni.

/Vieta/ /Vārds, uzvārds/ /Skola/ /Skolotājs/

1. klase

/1./ /Elza Burve/ /Druvas vsk./ /Ilga Otto/

/2./ /Kristiāna Ķeire/ /Rubas psk./ /Maira Narvila/

/2./ /Liene Malāņina/ /Saldus psk./ /Valērija Šķipare/

/3./ /Annija Gončarova/ /Saldus sākumsk./ /Valija Krūmiņa/

2. klase

/1./ /Maija Bidiņa/ /Rubas psk./ /Vija Mauraga/

/1./ /Elza Muraševa/ /Saldus sākumsk./ /Antra Keišmane/

/2./ /Ieva Līgotne/ /Saldus psk./ /Aina Viļuma/

/3./ /Sandra Alksne/ /Druvas vsk./ /Indra Zālīte/

/3./ /Liene Miķelsone/ Saldus psk./ /Aina Viļuma/

3. klase

/1./ /Gatis Priedītis/ /Saldus sākumsk./ /Gunta Draveniece/

/2./ /Sanda Silakaktiņa/ /Saldus sākumsk./ /Linda Plūksna/

/3./ /Inga Auna/ /Zirņu psk./ /Maiga Rolava/

/3./ /Agne Bundzena/ /Druvas vsk./ /Dzintra Januze/

4. klase

/1./ /Kristīne Blūma/ /Saldus psk./ /Inese Grebņeva/

/2./ /Valdis Volbergs/ /Rubas psk./ /Līga Ķeire/

/3./ /Inita Horste/ /Zirņu psk./ /Ināra Romanovska/

Turpinājums sekos