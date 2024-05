2. vidusskolas direktore Anglijā iegūst starptautisku sertifikātu

"SZ" ciemojās Saldus 2. vidusskolā pēdējā skolas dienā (ziņa 1. jūnija laikrakstā) un uzzināja, ka aizvadītajā mācību gadā skolā bijuši vairāki veiksmīgi valsts mēroga projekti.

Par to pastāstīja direktore Natālija Balode.

"Draugi runā vienā valodā" - šis skolotājas Ingas Silabriedes vadītais projekts saistīja trīs divplūsmu skolas. Teātra izrādes latviešu valodā Saldus 2. vidusskolā rādīja mājinieki un ciemiņi - Līvānu 2. vidusskola un Liepājas 2. vidusskola.

Otrs projekts, ko vadīja skolotāja Anita Kupše un 12.d klase, par aktuālu tēmu - "Jaunieši jauniešiem par smēķēšanu". Projekts atzinīgi novērtēts gan rajonā, gan valstī, un skolēni balvā ieguva finansējumu ceļojumam pa Latviju.

Mācās Anglijā

"Par lielu ieguvumu uzskatu savu izglītošanos Londonā, Comenius 2 projektā "Skola bez robežām", kurā ieguvu tiesības celt kvalifikāciju uz Anglijā - Birmingemu un Londonu," - tā N. Balode. "Braucienam ļoti nopietni gatavojos. Šajā projektā piedalījās 11 Eiropas valstis, Latviju pārstāvēju es.

Brauciena mērķis bija izglītoties, tādēļ dienas bija ļoti noslogotas ar mācībām. Ikdienas mācības mums notika Ņūmena koledžā, kurā var iegūt augstāko profesionālo izglītību. Milzīgā, piecreiz lielākā par mūsu skolu celtnē. Kursu laikā bija jāsagatavo referāti par visām mācību tēmām. Viena no tām - autonomā apmācība, kas Latvijā nav izplatīta, nav arī tik populāra, kā tā ir ārzemēs. Šī apmācība ir sarežģīta, bet vienlaikus arī vienkārša - dažādojot apmācības metodes, saskatīt vienā mācību priekšmetā saikni ar citiem, tos integrēt. Mācīt daudzus skolēnus un vienu skolēnu vienlaikus. Katru bērnu uztvert kā personību, bet arī kā klases kolektīvu. Tā ir arī filozofija, un angļiem tai ir īpaša pieeja. Skolā ir viens skolotājs, kurš atbild par autonomo apmācību. Mums demonstrēja, kā tas notiek praksē. Ļoti spilgts piemērs bija valodu apmācība - valodu var mācīt ne tikai valodas stundā."

Izbrīnī Latvijas izglītības sistēma

"Vēl man bija nozīmīgi uzzināt, kā vidē tiek asimilēti skolēni ar speciālām vajadzībām. Mēs parasti uzskatām, ka šiem skolēniem jāmācās speciālās skolās. Bet mūsu skolā mācās šāda skolniece, viņa ir teicamniece un iekļāvusies skolas kolektīvā. Anglijā klasēs ir līdzīga pieredze kā Latvijā - ir divi skolēni, piemēram, ar runas traucējumiem, ar garīgiem defektiem. Viņus uzņem un asimilē.

Interesanta tēma bija jaunās tehnoloģijas. Mums rādīja un mācīja, kā mēs kā administratori varam izmantot jaunākās tehnoloģijas un skolā pielietot savā darbā. Jāteic, Anglija mums tālu priekšā šajā jomā.

Nākamais - valodu nozīme komunikācijā. Šajā ziņā varējām paspīdēt, jo mūsu skolā māca trīs valodas - krievu, vācu un angļu valodu, bet Anglijā māca angļu valodu, kas ir dzimtā valoda, un vēl vienu. Tāpēc arzemju kolēģi bija izbrīnīti, ka mūsu izglītības sistēma piedāvā tik daudz valodu.

Es arī uzzināju par visu projekta dalībvalstu izglītības sistēmām. Mēs katrs uzstājāmies ar referātu. Man tās bija lielas ugunskristības, jo angļu valodu mācos tikai otro gadu un bija jāprot pārstāvēt valsti tā, lai tas ne tikai izskatītos, bet arī būtu labi. Mani uzņēma atsaucīgi ne tikai citu valstu pārstāvi, bet arī angļi. Katrs centās palīdzēt angļu valodas apguvē.

Visi sadraudzējāmies un tagad apmaināmies ar imeiliem, domājam turpināt sadarbību un draudzēties ar skolām, kas bija pārstāvētas. Uzaicinājumu sadarboties nupat saņēmu no Norvēģijas, tāpat - no Igaunijas. Visi man raksta un apsveic arī tāpēc, ka Latvija ir uzvarējusi Eirovīzijas konkursā. Es esmu lepna par to."

Londona pārsteidz

"Projekts man deva daudz arī kā literatūras skolotājai. Biju Šekspīra dzimtajā vietā, viņa atdusas vietā. To, ko es mācu pasaules literatūrā, varēju redzēt dabā. Anglijā biju pirmoreiz, un Londonas apmeklējums man bija patīkams šoks. Esmu daudz ceļojusi un redzējusi, bet divas vietas pasaulē mani ir īpaši pārsteigušas. Roma, kur viss ir uzbūvēts tā, lai cilvēks saprastu, no vienas puses, cik viņš ir niecīgs, no otras puses - cik Dievs ir tuvu. Un Londona, kurā esot, apzinies, cik sīks un mazs esi, bet tajā pašā laikā pārsteidza, kā cilvēki būvējuši celtnes un cik monumentālas tās ir tagad.

Man bija arī iespēja vērot mācību stundas laikā, kad notika karalienes - mātes bēres. Redzēju, kāda ir maziem sākumskolas bērniņiem attieksme, ar kādu cieņu viņi dziedāja dziesmu par karalieni, ar kādu pietāti par viņu runāja. Priecājos, kā angļiem notiek nacionālā audzināšana. Es arī ļoti gribu, lai mani skolēni himnas laikā zina, ko darīt; lai pret Valsts prezidenti būtu attieksme kā pret paraugu un valsts simbolu."

Veido piederības izjūtu

"Pats svarīgākais mans ieguvums ir pieredze, jaunas idejas un ceturtais starptautiskais sertifikāts. Man bija norvēģu, zviedru, dāņu, tagad - arī angļu sertifikāts, kas apliecina manu vēlmi izglītoties un celt kvalifikāciju arī ārzemēs. Domāju, ka esmu ieguvusi ne tikai es, bet arī arī skola, jo varu savas zināšanas pielietot praksē arī šeit.

Tā katru dienu, stundu nu jau astoto gadu veidoju piederību savai skolai, to mācu ne tikai skolotājiem, ne tikai sev, bet arī saviem skolēniem. Es to izjūtu, ar labām domām ejot pie saviem skoleniem, skolotājiem, ejot ar labām domam sajā celtne iekšā.

Direktores stundā 9. klasēs teicu: "Ja es nedomātu, ka šī ir labākā skola, tad man ir jāmaina darbs. Un, ja jūs domājat, ka šī ir labākā skola, tad jums ir jāmācās šeit, daudzi man atbildēja, ka šī ir labākā skola, - veidosim un celsim to tālāk kopīgi. Mēs visi kopā veidojam savu skolu - mierīgi, smagi un viegli strādājot ikdienā un svētkos. Mēs visi kopā veidojam savas skolas auru ar savām domām, darbiem un dvēseles laipu, pa kuru ejam pie skolēniem, un priecājamies, ka viņi pa šo laipu panāk mums pretī."