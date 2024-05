Kā esi ieplānojis pavadīt vasaru?

Next

LINDA, 18

- Pirmkārt, šajā vasarā - mācības, konsultācijas, eksāmeni, iestāšanās augstskolā budžeta grupā..., būs grūti. No aktīvās dzīves - "iesvētīsim" jaunos "demokrātiešus" no Demokrātijas akadēmijas nometnē pie jūras. Mani uzaicināja vadīt izlaidumu Kurzemītes pamatskolā, plus vēl dažādi semināri, par kuriem uzzināšu tikai kādu nedēļu iepriekš.

LIENE, 19

- Šovasar es domāju meklēt darbu, atrast TO un arī strādāt (par viesmīli), un vēl atpūsties.

ANDRIS, 15

- Man vasara sāksies tikai pēc 15. jūnija, tas ir, pēc izlaiduma. Tad būs jāaptver, ka ir sācies brīvlaiks. Tā kā man ļoti patīk peldēt, kādu mēnesi es pavadīšu pie jūras. Jāņos būšu nometnē Imantās.