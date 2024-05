Ir jārada labs precedents. Tā būs Striķu pamatskola

“Man ir vēlēšanās kaut ko labu izveidot," - saka Striķu pamatskolas direktore Daina Zandberga. Aizvadītajā mācību gadā viņa nerimtīgi meklēja iespējas attīstīt savu skolu. Un atradusi veidu, kā to izdarīt - kvantitatīvi un kvalitatīvi.

"Par zilām acīm" turpmāk nepārcels

"Es nepateikšu neko oriģinālu - kopumā bērni negrib mācīties. Viens no iemesliem, manuprāt, ir pirms pāris gadiem pieņemtais lēmums, ka arī ar nepietiekamu vērtējumu skolēns var pabeigt skolu. Patiesībā skolotājs patlaban ir nostādīts ampelmaņa lomā - viņam ir jāiedod zināšanas, bet tajā pašā laikā viņam nav nekādu iespēju piespiest bērnu darīt, kas tam jādara," - tā Daina Zandberga.

Tāpēc Striķu skolā domāja, ko darīt. Skolas pedagoģiskās padomes sēdē skolotāji sprieda: darīsim savādāk. Priekšlikumu atbalstīja arī vecāku pilnsapulce, un skolas dome nolēma, ka nepārcels uz nākamo klasi skolēnu, ja viņa liecībā ir nepietiekams vērtējums.

"Kaut arī daudz tiek runāts, ka atzīme nevar būt motivācija, tomēr tā ir rādītājs, ka skolēns izdarījis elementāri nepieciešamo. Sistēma, ka atzīmes neliek par katru sīkāko darbiņu, bet par lielākiem pārbaudes darbiem, ir laba, un ikdienā atzīme nav kā pātaga. Tomēr tas ir rādītājs, ka bērns ir izdarījis savu darbu," - skaidro direktore.

Uz skolu aicina mācītāju

Skolotāju kolektīvs un vecāku pilnsapulce ir atbalstījusi vēl kādu ideju. "Man gadījās būt Svētā Jāņa baznīcā dievkalpojumā, kad mācītājs Jānis Bitāns draudzei teica, ka ir jāceļ skola. Mūsējā ir pustukša skola, un es, labi pārdomājusi un aprunājusies ar pedagogiem, mācītājam jautāju, vai viņš nevēlas nākt uz Striķiem. Viņš atbildēja, ka vēlas. Tā sākām sadarbību, kas turpinājās visu aizvadīto gadu," - stāsta D. Zandberga.

Kā iecerēts to turpināt? Direktore sola - skolas nosaukums nemainīsies, bet skolas morāle tiks veidota pēc kristīgās ētikas principiem. Tā kā vairāk sadarbība izveidojusies ar Svētā Gregora skolu, gan tās direktors Jānis Bitāns, gan arī darbinieki, pasniedzēji un studenti būs nākamie skolotāji Striķu pamatskolā. Viņi vadīs kristīgās mācības stundas un kopīgas rīta lūgšanas.

"Es domāju, vienkāršākais un dabiskākais veids ir mācīt universālas bibliskas patiesības, kas vienlaicīgi ir gan vispārcilvēciskas, gan atstāj pozitīvu iespaidu uz katru cilvēku," - tā Jānis Bitāns. "Varētu rasties jautājums - vai šādi nesaplūdīs kopā valsts uzturēta un atbalstīta skola ar ticības sludināšanu vai ideoloģiju? Konfliktu mēs negribam, tāpēc izvēle tiek atstāta skolēnu un viņu vecāku ziņā - katrs pats izlems, vai apmeklēs mācību priekšmetus, kas veido biblisku pasaules uzskatu."

Lūgšanas, stāsta mācītājs, varētu notikt pēc sena parauga visiem bērniem kopā, izlūdzoties svētību, aizsardzību un vadību visai dienai - gan skolotājiem, gan skolēniem. To apmeklējums - ikviena izvēle.

"Kristīgā mācība dod reālu skatījumu."

Jau vairākus gadus Striķu skolā ir apvienotās klases, tāpēc ļoti aktuāls jautājums - kā risināt skolēnu skaita palielināšanas problēmu. Tikai tad, ja uz skolu nāks skolēni, varēs likvidēt apvienotās klases, un skolai būs nākotne. Izvēloties jaunu virzienu, ir rasta iespēja arī piesaistīt jaunus skolēnus. J. Bitāns aicina Jāņa draudzes locekļus savus bērnus vest uz Striķu skolu, to izvēlējies arī viņš pats saviem bērniem. Savukārt tiem skolēniem, kuri nāk no citas vides, būs iespēja redzēt, pārbaudīt un, ja patiks, - arī pieņemt.

"Tautā par ticības mācību dēvētās stundās māca baušļus, evaņģēliju, kristīgas attiecības. Arī to, ka pārkāpuma gadījumā ar cilvēku vispirms jārunā zem četrām acīm. Ja nelīdz, tad - zem sešām, ja vēl neklausa, tikai tad - visas sabiedrības priekšā. Un, ja vēl nav līdzēts, tad vienkārši izslēdz. Pasaulīgā skatījumā gan notiek pretēji - vispirms par cilvēku ir masu medijā, pēc tam nevar paskatīties acīs...," - saka mācītājs. "Kur vēl labāk mācīt bibliskas un kristīgas cilvēku attiecības, ja to var darīt skolā un veidot no iesākuma. Protams, tas iespaido pasaules redzējumu. Varbūt ticības mācības stunda ir vienīgā, kur par Čārlzu Darvinu pateikt, ka viņš savu evolūcijas teoriju pirms nāves grēku nožēlā ir nožēlojis? Kas notiktu, ja evolūcijas grāmatās to ierakstītu pirmajā lapaspusē?"

J. Bitāns uzskata, ka ticības mācība dod reālu pasaules redzējumu. Mēs dzīvojam pasaulē, kurā vadāmies pēc sabiedriskiem procesiem, tajā pašā laikā nemitīgi tiekam pārsteigti ar netaisnību un nelaimēm. Cilvēki jautā - kāpēc, bet, dzīvojot atšķirīgi no Dieva prāta un bez viņa svētības, citāda pasaule nav iespējama.

Sāksies ilgstoša sadarbība

Augļi nevar būt uzreiz. Striķu skolas un Gregorskolas sadarbībai jābūt ilgstošai, un abās skolās tai ir gatavi. "Sabiedrībā jārada labs precedents tam, par ko ir aizspriedumi vai subjektīvi viedokļi. Laiks parādīs, vai bija vērts, vai attaisnojas, - ko tur tagad tik daudz runāt? Mēs esam ilgu laiku lūguši, lai pilsētā vai rajonā būtu tāda svētība, ka Dievs ir nevis fakultatīvs, bet cilvēkiem, kuriem ir pārliecība, ir reāla iespēja iepazīt un mācīties. Jāpriecājas, ka mums ir kaut kas ārpus pelēkās ikdienas un vispārpieņemtās rutīnas," - aicina J. Bitāns.

Kopīgiem spēkiem tiks nokārtots transporta jautājums. Saldus bērnus uz skolu un no tās vedīs Jāņa draudzes transports, bet, ja skolēnu būs daudz, jautājumu risināt apsolījusies Zvārdes pašvaldība.

"Striķos ir dabiskums un harmoniska vide. Un Zvārde ir vieta, kurā vēl iespējams pienākt klāt un turpināt kristīgās vērtības. Man ļoti patīk Striķos. Es biju uzaicināts pagājušogad vadīt kapusvētkus un lepojos, ka šajā pagastā pašvaldības vadītājs pats ir tik pazemīgs, ka viņš mācītāju kā šoferis izvadāja pa pagasta kapsētām. Tas bija ļoti sirsnīgi un aizkustinoši," - mācītājs pārliecināts, ka iesāktais izdosies.

Vēl esot svarīgi - ka mazās Striķu skolas klases rada ģimeniskuma atmosfēru. Bet tā savukārt rada labus apstākļus mācībām. Un, ja motivācija ir nevis "viena skolotāja teica", bet daudz cēlāka, augstāka, dziļāka - atbildība Dieva priekšā -, tad būtu jābūt labam rezultātam.