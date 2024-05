"Par zilajām debesīm es vēl tagad domāju..."

Bērniem organizētā lūgšanu dienā kādreizējās Zvārdes baznīcas vietā piedalījās ap 120 svētdienas skolu bērnu, arī viņu vecāki un garīdznieki.

Mācās par lūgšanu

Pasākumu rīkoja Saldus M. Lutera ev. lut. draudze, uzaicinot draugus. Tāpēc Zvārdē ieradās arī bērni no Skrundas, Vecpils, Kuldīgas, Rīgas, Gaiķiem un arī Saldus Sv. Jāņa draudzes. Kopā ar viņiem bija Kuldīgas iecirkņa prāvests Viesturs Pirro, mācītājs Martins Samms no Skrundas, Saldus Romas katoļu draudzes prāvests Gatis Bezdelīga un Saldus M. Lutera, Kursīšu, Gaiķu, Lutriņu un Blīdenes ev. lut. draudzes mācītājs Uldis Gailītis.

Darbs tika organizēts pa vecuma grupām. Trīs grupas vadīja mācītāji, bet dziedāšanas grupā ar bērniem strādāja mūzikas skolotāja Solveiga Freisa. Gatis Bezdelīga vecākiem nolasīja lekciju par tēmu "Lūgšana". Prāvests Pirro bērniem stāstīja, ko nozīmē lūgšana "Mūsu tēvs debesīs", M. Samms savā grupā runāja par rīta, vakara un galda lūgšanu. U. Gailītis aicināja izprast, kāda ir brīvo lūgšanu nozīme. Sv. Jāņa draudzes svētdienas skolas skolotāja Dace Suhareva bērnus aicināja rotaļās, stafetēs un kustību nodarbībās.

Vēl viņi zīmēja savu ģimeni. Lai kāda kuram ir ģimene - ar mammu un tēti vai bez kāda no viņiem, katrs bērns zīmēja visu ģimeni. Un lapas otrā pusē uzrakstīja savu lūgšanu par ģimeni - kas bērnam vajadzīgs visvairāk. Biežāk par citiem vārdiem tika uzrakstīti šie - dod, Dievs, lai mēs visi ģimenē esam laimīgi, veseli, paēduši, lai esam kopā! Kā sargājošs valnis zīmējumi, piesprausti pie striķa, apjoza reiz bijušās baznīcas vietu.

Zvārde ir miera vieta

"Latvijas garīdznieki sanāk kopā Latvijas augstākajā vietā - Gaiziņā un lūdz par Latviju. Kādēļ gan līdzīgi nevarētu rīkoties mēs, aicinot cilvēkus lūgšanām pulcēties kādā svētītā, īpašā vietā? Zvārde noteikti ir tāda vieta, un pasaulei, kurā karo, notiek terora akti un varmācība, ir bezdarbs, nabadzība, atkarība un ciešanas, ir nepieciešams, lai par to lūgtu... Lūgšanu dienas ideja pieder mūsu draudzes diakonijas darba vadītājai Initai Hartmanei, kurai to noorganizēt palīdzēja Marika Zemdega," - pastāstīja M. Lutera draudzes mācītājs Uldis Gailītis. "Zvārdē arī vislabāk redzams, kas notiek kara, vardarbības rezultātā. Vai šeit tiks atjaunota baznīca un draudze - šos Dieva plānus mēs nevaram zināt. Bet, ja lūdzamies, mācām labestību saviem bērniem, caur mums ir iespējams pasaulē ienākt mieram. Miers vispirms ienāk cilvēkā pašā, tad - ģimenē, sabiedrībā, līdz ar to - pasaulē."

Lai pasākums vispār notiktu, Lutera draudze Zvārdes baznīcas drupās strādāja deviņās talkās - jo šī vieta liekas ļoti nozīmīga un īpaša. "Gadsimtiem ilgi mūsu vecāki un vecvecāki ir lūguši un ticējuši Dievam. Viņi lūdza arī par nākamajām paaudzēm - par mums. Šī vieta kādreiz bija Dieva un cilvēku darbu svētīta. Tāpēc vispirms garīgi jāsakārto paši cilvēki. Jāsāk ar lūgšanu. Jālūdz Dievam svētība, lai caur cilvēku attieksmi, viņu darbu sakārtojas šī zeme," - saka Inita Hartmane.

Viņa ir pārliecināta: lai valsts, kurā mēs dzīvojam, varētu pastāvēt, tajā jādzīvo tautai, kura tur godā Dievu un pilda Viņa likumus. Tauta veidojas no ģimenēm, ģimene sākas ar bērniem. Neliedzot bērniem tuvoties Dievam, iegūst ģimene, tad - valsts. Tas ir atgriezenisks process.

DAINA KLIBIĶE, Rīgas Jēzus ev. lut. draudzes svētdienas skolas kora vadītāja: "Zvārdē bērni visu dienu bija kopā ar patiesu Dieva vārdu un apdomāja to. Galvenais, ka laiku pavadīja lūgšanās. Vakarā bijām noguruši, bet gandarīti."

AGRITA STAŠKO, Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes svētdienas skolas vadītāja: "Ļoti svētīgs un labs pasākums. Bija daudz cilvēku - gan lieli, gan mazi. Visi piedzīvoja ko tādu, kas ikdienā nav piedzīvojams. Tā bija lūgšana baznīcas drupās zem zilam debesīm, kurās nebija neviena mākonīša. Par tām zilajām debesīm es vēl tagad domāju... Daudzās baznīcās tiek krāsoti gaiši zili griesti, bet Zvārdē mēs bijām zem ziliem debesu griestiem, kas pāri liecās kā Dieva svētība.

Mēs bijām dievnama drupās, bet, ja dziļāk padomā, - visa mūsu tauta dzīvo starp tādām drupām, ko citi un paši esam radījuši. Ja nemainīsimies, tad tā arī turpināsim dzīvot. Kuldīgas bērni apņēmības pilni solīja: "Mēs atjaunosim te baznīcu, uzcelsim jaunu!" Varbūt ne šo baznīcu, varbūt ne gluži uzbūvēs, bet - viņi grib, lai kaut kas mainās uz labu..."

Organizētāji par materiālu atbalstu pateicas "Saldus labībai", īpaši - E. Kļavam, "Lainei", "Saldus maizniekam", "Našķim". Saka paldies arī "Vārpu" māju saimniekiem Ļubai un Valdim, uzņēmumam "Brocēnu ceļš".