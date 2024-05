Piecgadīgos un sešgadīgos bērnus sagatavos skolai

Septembrī visiem piecgadīgajiem un sešgadīgajiem bērniem būs obligāti jāsāk gatavoties skolas gaitām.

Šāds lēmums pieņemts, lai visi bērni tiktu sagatavoti mācībām pirmajā klasē. Līdz šim nebija noteiktu prasību - kas jāprot, uzsākot skolas gaitas. Daudzi jau līdz skolai prata lasīt, rēķināt. Protams, bija arī tādi bērni, kuri nepazina ne burtus, ne ciparus. Pirmajā klasē visiem jāmācās pēc vienas programmas, arī pārbaudes darbs Izglītības un zinātnes ministrijā veidots, ievērojot spējīgāko bērnu zināšanu līmeni.

2004. gada 1. septembrī stāsies spēkā prasības, kuras nosaka, kas jāprot, uzsākot mācības pirmajā klasē. Piemēram, būs jāprot lasīt lēni, skaidri, saprotami, ar izpratni, jāprot rēķināt ar darbībām 10 apjomā u. c. Izglītības likumā atjaunota prasība, kas paredz, ka no šī gada 1. septembra piecus un sešus gadus veciem bērniem katru dienu būs obligāti jāapmeklē nodarbības, kurās viņi tiks sagatavoti skolai.

Šobrīd vecāku vidū jūtama tendence obligāto pirmsskolas izglītību pielīdzināt mācībām skolā. Jūtos atbildīga šo vecāku un viņu mazo bērnu priekšā, jo viņi droši vien savā pieredzē ir saskārušies ar tādiem pedagogiem, kuri īsti neizprot pirmsskolas specifiku.

Pirmsskolā bērns mācās rotaļnodarbībās. Profesionāls pedagogs strādā plānveidīgi, ievēro katra bērna intereses un piedāvā viņa attīstībai atbilstošu nodarbošanos. Tā ir virzība no vienkāršām rotaļām līdz kompleksām - sistemātiskām spēlēm, kurās attīstās bērna intelekts. Pirmsskolas izglītības iestāde tieši ar to atšķiras no skolas, jo šeit ir iespēja mācīties un attīstīties rotaļājoties. Nebūtu jābūt tā, ka mazais piecgadnieks obligāto pirmsskolas izglītību izjustu kā kaut ko nepatīkamu un nogurdinošu.

21. maijā ir apstiprināta instrukcija par uzņemšanu obligātajā piecgadīgo un sešgadīgo bērnu sagatavošanā pamatizglītības programmas apguvei.

Instrukcijā noteikta kārtība, kādā bērnus uzņems obligātajā bērnu sagatavošanā skolai.

Obligātā sagatavošana pamatizglītības apguvei tiek sākta tajā kalendārajā gadā, kurā bērnam aprit pieci gadi. Tas nozīmē, ka arī tiem bērniem, kuriem rudens mēnešos apritēs pieci gadi, būs jau septembrī jāuzsāk obligātā sagatavošana skolai.

Piesakot bērnu uzņemšanai 5 - 6 gadīgo bērnu obligātā sagatavošanā, vecāki iesniedz iesniegumu, norādot izglītības iestādi un programmu, kuru bērns apgūs.

Cilvēks, kurš pašvaldībā atbild par 5 - 6 gadīgo bērnu uzņemšanu obligātajā sagatavošanā skolai, nosaka pieteikšanās vietu un termiņu, bet ne vēlāku kā līdz 1. augustam. Pēc iesnieguma reģistrēšanas noformē reģistrācijas kartīti, kurai ir divas daļas - A un B. A daļa paliek pašvaldībā, bet B daļu saņem vecāks un to iesniedz, bērnu piesakot izglītības iestādē.

Vecāki, kuru bērni līdz šim apmeklējuši pirmsskolas izglītības iestādi, iesniegumu un reģistrācijas kartīti noformē izglītības iestādē.

Neskaidrību un jautājumu gadījumā lūdzu griezties Saldus rajona Izglītības pārvaldē Avotu ielā 12, 208. kabinetā.