Ģeometrijas konkurss beidzies

Saldus pamatskolas 6.a klases un "Saldus Zemes" "Ģeometrijas konkurss" pamatskolēniem noslēdzies.

Tā jautājumi tika publicēti 11. un 22. jūnija laikrakstā.

PAREIZĀS ATBILDES (Saldus pamatskolas 6.a klases skolēnu skatījumā)

Benzīntanks pie apvedceļa - trīsstūris, taisnstūris, lauzta līnija.

Nams Jelgavas ielā 7 - cilindrs, kvadrāti, taisnstūri.

Nams Lielā ielā 7 - prizma, taisnstūri, kvadrāti, piramīda.

Lielā ielā 2 - trīsstūri, taisnstūri, lauzta līnija, sešstūris.

Logs Striķu ielā 49 - taisnes, taisnstūri, četrstūri, piecstūri.

Privātmāja Zvejnieku ielā 21 - pusaplis, liekta līnija, trīsstūris, taisnstūris, kvadrāts.

"Saldus Zemes" balviņas redakcijā (Lielā ielā 8, Saldū) gaida MADARU INDRIKSONI no Ošeniekiem un ANDU ĀBOLKALNU no Kursīšu pagasta. Anda savas atbildes asprātīgi un glīti noformējusi. Viņa visiem vēl laimīgu vasaru un piebilst: "Lielā, gudrā matemātika, tā mums visiem nepatika. Ģeometrija - it nekas, tikai lineāls un figūras."

Pamatskolēni, lai jums veicas arī citos konkursos!