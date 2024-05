"Gribu, lai mans apģērbs izceļas!"

VELGAI (17) vismīļākais ir apģērba klasiskais stils - svārki, dažādi topiņi, papēžkurpītes. Ikdienā viņa izvēlas ērtu apģērbu - lai tajā justos un izskatītos labi.

Vai apģērbu izvēlies apdomīgi? Varbūt tieši pretēji - rīkojies impulsīvi?

- Ja man kas iepatīkas, to nopērku, bet arī apdomājos - kur un ar ko kopā es to varēšu uzģērbt. Pārsvarā drēbes iegādājos Rīgā, nevis Saldū - lai nebūtu vienāda ar daudziem. Es gribu, lai mans apģērbs atšķirtos no pārējiem, tādēļ arī to man šuj šuvēja. Vissvarīgāk - uzģērbt to, kas man patīk, nevis īpaši sekot līdzi jaunākajām modes tendencēm.

Cik liela nozīme cenai, pērkot apģērbu un aksesuārus?

- Diezgan liela, jo negribas arī pārtērēties. Ja uzģērbšu tikai vienreiz - kādēļ maksāt par daudz? Vidējas cenas - tās ir man, pārāk dārgi neiepērkos. Lielākā summa, ko vienā reizē esmu iztērējusi, ir aptuveni 60 - 70 latu. Dažas drēbes, ko esmu nopirkusi impulsīvi, vēl tagad karājas skapī, ne reizi neuzvilktas - arī tā gadās!

Kuras ir tavas mīļākās krāsas apģērbā?

- Melna, balta un arī violeta.

Vai pēc tavas ārienes var pateikt, kāds tev noskaņojums?

- To var pateikt - ja esmu dusmīga, tad nerunāju ne ar vienu, sēžu sabozusies, bet apģērbā tas īpaši neizpaužas.

Esmu bijusi gan blondīne, gan brunete, un labāk jūtos, kad man blondi mati. Raksturs man gan nav tāds, kā anekdotēs attēlotajām blondīnēm, - neesmu tāda muļķīte.

Cik svarīgs tev ir citu viedoklis par tavu izskatu?

- Ir svarīgi, jo, ja man uz ielas kāds pasaka: "Kā tu izskaties!", tad vairs negribas tās drēbes ģērbt. Esmu priecīga, ja man pasaka, ka izskatos labi. Puiša viedoklis, protams, ir svarīgākais, bet es uzklausu arī mammu un savu labāko draudzeni.

Dažādus nieciņus es pērku katru nedēļu, bet lielāki pirkumi man ir reizi mēnesī, divas, bet tik un tā - pirms tusiņiem, atverot skapi, saku: "Man nav, ko ģērbt!"