Veselīgs dzīvesveids = dzīvesprieks

Vasara turpinās pilnā sparā, var atpūsties pēc sirds patikas, taču arī nebūtu jāaizmirst par sportošanu un veselīgu dzīvesveidu. (Šis atgādinājums, droši vien, ir lieks, jo - kad gan vēl ir piemērotāks laiks peldēties, braukt ar divriteni un slidot ar skrituļslidām, ja ne vasarā?)

Kāda attieksme pret veselīgu dzīves veidu ir jauniešiem? Par šo tematu labprāt izteicās 18-gadīga saldeniece BAIBA ŠENBRŪNA.

Kā tu raksturotu savu dzīvesveidu?

- Samērā aktīvs. Daru to, ko organisms prasa. Gribu skriet - paskrienu, gribas vingrot - vingroju. Neliedzu arī sev neko no pārtikas produktiem. Ēdu to, kas kārojas. Lietoju daudz šķidruma.

Vai tu sporto?

- Man patīk sports. Iepatikās vidusskolā, līdz tam es par to īpaši nedomāju, darīju vienkārši to, kas bija jādara. Skrienu, kad jūtu, ka to vajag un kad gribas, un gribas bieži.

Man ļoti patīk skatīties hokeju, patīk arī pašai slidot gan ar slidām, gan ar skrituļslidām. Vēl man patīk skatīties basketbolu, jautrības pēc arī pašai uzspēlēt.

No kā tu esi atteikusies, kāpēc?

- Nelietoju cukuru, jo negaršo salds, vienkārši neprasās saldums. Ļoti maz lietoju sāli. Domāju, ka veselīgs dzīvesveids balstās uz to, ko prasa organisms. Es arī nepīpēju, man nepatīk cigarešu dūmu smaka. Vēl ne reizi neesmu pamēģinājusi, pat aizdedzinātu cigareti neesmu turējusi rokās. Es nenosodu tos, kas pīpē, tā ir cilvēka brīva izvēle. Man tikai nepatīk, ka to dara manā klātbūtnē.

Kas, tavuprāt, ir veselīga dzīvesveida pamatā?

- Vitamīni, maz sāls un cukura. Jāēd dārzeņi un augļi. Nav jāatsakās pavisam no kaut kā, jo cilvēka organismam vajadzīgs pilnīgi viss. Protams, svarīgi - daudz svaiga gaisa.

Kas tavā dzīvē nekādi neatbilst priekšstatam par veselīgu dzīvesveidu?

- Pakļaujos dažādām cilvēciskām vājībām. Ja man sagribas smalkmaizīti, nopērku. Man ļoti garšo pepsis un kola. Kad to dzeru, nedomāju, vai ir veselīgi, vienkārši tā sanāk.

Kāpēc, tavuprāt, svarīgi dzīvot veselīgi?

- Tad neslimo, nerodas liekais svars. Arī nostiprinās organisma imunitāte pret slimībām. Protams, uzlabojas pašsajūta, ir vairāk enerģijas, līdz ar to vairāk arī var paveikt. Rodas lielāks dzīvotprieks.