Kā rotāties uz svētkiem?

Vai zini recepti, kā atšķirties no citiem?

Mode ir tik mainīga, ka grūti tai regulāri sekot. Mēs katrs aptuveni zinām, ko gribam vilkt mugurā, ko darīt ar vienmēr nepaklausīgajiem "mateļiem" vai kuras "acenītes" likt uz acīm, lai pasaule kļūtu spilgtāka. Ja nezinām konkrēti, tad vismaz spējam iedomāties!

Frizieres nevar noteikti pateikt modes tendences, jo tās nosakām mēs paši. Ejot pie friziera vai šuvēja, esam izdomājuši, ko un kā mēs gribam. Tagad jaunieši gūst pietiekami daudz informācijas no preses, interneta vai vienkārši noskatot kādu interesanti un stilīgi ģērbtu cilvēku un vēlāk mēģinot viņu atdarināt. (Nu nesaki, ka tu nekad neesi vēlējies kādam līdzināties!)

Frizieres no jaunās frizētavas "Hugo" uzskata, ka MODI NOSAKĀM MĒS, JAUNIEŠI. Dažādās izstādēs un konferencēs Rīgā jau var stāstīt un rādīt, kas ir pašlaik topā, bet Saldū tas būs stilīgi varbūt pēc diviem gadiem. Viņas smejoties atzīstas, ka jāmācās no jauniešiem, no viņu vēlmēm un dažādām idejām. Lai redzētu, kas ir modē, ir jāaiziet uz diskotēkām - tur nu viss būs kā uz delnas - koši sārti, zili vai pat zaļi mati, "dredi" vai simtiem bizīšu, kupli vai skruļļaini mati. Variantu ir daudz.

Vēl joprojām modē ir no zeltainiem līdz brūniem matu toņiem (tostarp arī rudie mati ir topā). Nesen frizētavā esot bijis viens klients, kas gribējis sev afrikāņu matus - skruļļainus un kā "bumbu" uz galvas. Varbūt tiešām šādi mati nāk modē?

Svētkos un ballēs ļoti eleganti izskatīsies dažādas pērlītes tavos matos. Vari likt tās, kur vien gribi, bet nepārcenties - VIENA EGLĪTE ZIEMASSVĒTKOS JAU IR, NAV VAJADZĪGA OTRA...

Mati tā kā būtu sakārtoti, bet ko likt uz acīm? Kuras brilles iegādāties? Salonā "Optika" iesaka aktualitātes: tagad modē ir kantainas brilles ar izteikti kantainiem rāmjiem. Tā ka iesaku tev tavas jau tā apaļās brillītes (saules vai koriģējošās) pastiept garākas - kas to var zināt, varbūt izstiepjas! Ja vari, tad stiep tik garas, ka tās ir platākas par seju. Tieši tādas būs uz "tip - top". Bet ne tas vien - par īpaši stilīgām tiek uzskatītas brilles bez rāmjiem. Ekstra - ja tām pati maliņa ir iekrāsota spilgtā krāsā. (It kā rāmītis, bet nav rāmīša!) Ja tev būs tādas, tad no citu uzmanības un pārsteiguma pilniem jautājumiem neizvairīties!

KRĀSAS, KOŠAS KRĀSAS - tās nenoliedzami ietekmē modi, brilles tostarp. Un ja vēl tavas brilles ir koši rozā, lillā vai zilas, nu... tad - bez vārdiem. Eleganti un stilīgi. Jaunākajos briļļu katalogos valda košās un spilgtās krāsas!

Kad esi saposies, atliek iet un svinēt Ziemassvētkus.