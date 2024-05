Maģija - burvju māksla (ar latvisku vārdu).

Maģiskā kultūra ir gara kultūras nozare.

Maģijai ir tik liela nozīme tautu kultūras vecākajos slāņos, ka tie bez maģijas paražu pazīšanas nav nemaz saprotami.

Ar maģijas palīdzību primitīvais cilvēks īpatnā ceļā ar specifiskiem līdzekļiem ietekmēja cilvēku dzīvi un dabu, lai - no vienas puses - iegūtu sev kādu labumu un - no otras puses - lai atvairītu no sevis kādu ļaunumu, pieburot (novēlot) šo ļaunumu kādam citam cilvēkam.

To maģiju, kas grib kaitēt cilvēkam un viņu apburt, sauc par melno maģiju. Baltā turpretim ir tā, kas grib apburtajam līdzēt un burvību ar pretburvību apkarot.

Gadījumu vairākumā melnā maģija saistās ar ļauniem spēkiem, bet baltā - ar labiem.

No grāmatas "Maģija latviešu tautas tradīcijās"