Ik stundu atgādina, cik zaļas lapas kokam

"Varētu atzīmēt pirmo dzimšanas dienu," - prāto Druvas vidusskolas radio dīdžeji.

Tā arī bijis — pirms gada sācis skanēt skolas radio. Iepriekš gan skolā uzrakstīja projektu, saņēma finansējumu, skolēni un skolotāji kopīgiem spēkiem visā skolā ievilka jaunus kabeļus, nagloja un tīrīja... Skolas galdnieks izgatavoja jaunas mēbeles, un radio savā telpā ielaida skolas pašpārvalde.

Viņi ir trīs — Pēteris Rubulis, Arturs Vanags un Jānis Pilenieks —, kas atbild par skolas zvanu un mūziku starpbrīžos, kā arī — lai savureiz izskanētu informācija.

Radio “smadzenes” ir dators. “Esmu izstrādājis zvana programmu,” — stāsta Pēteris. “Iepriekšējā programma nedaudz “niķojās”, jaunā ir bez “niķiem”. Pēc programmas automātiski dators ieslēdz zvanu — no stundas un uz stundu attiecīgā laikā ar precizitāti līdz sekundei. Viens zvans ir mierīgāks, otrs jautrāks — melodijas Dar’ man tēvis pastaliņas un Cik zaļas lapas kokam.”

Radio notiekošo neuzkrītoši uzmana direktora vietnieks Juris Levics: “Skolas administrācija ir daudz domājusi — kas šeit skan? Jo mūzikas mērķis ir starpbrīdī radīt mājīgu, klusinātu, patīkamu gaisotni, nevis “dragāt” uzbudinošu mūziku no jauniešu “topiem”. Šis nav tikai jauniešu, bet arī visas skolas darbinieku radiomezgls. Tāpēc man īpašs prieks, ka skolā skan dažādu stilu mūzika, kas iepriecina gan vienus, gan otrus, gan trešos.”

Ko var gūt, strādājot par skolas dīdžeju? Pēteris saka: “Esmu aktīvs, un tikai nākt uz stundām un no tām iet uz mājām man būtu par maz. Radio varu izpausties, man te patīk.” Arturs: “Man patīk spēlēt mūziku cilvēkiem — lai viņi to klausās kā mākslas veidu.” Bet Jānis smej: “Mani jau te tur tikai tāpēc, ka es kaut ko ierunāju mikrofonā. Pārējie baidās to darīt. Var sacīt: mācos runāt, cenšos.”