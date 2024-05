Bērni vēl pazīst brīnumu un to zīmē

Next

Stingra, prasīga - tā saka par Saldus mākslas skolas sagatavošanas klases skolotāju Annu Dobeli. Bet - paskatieties uz viņas skolēnu darba rezultātu! Tādu var panākt tikai mīlēti bērni.

Patlaban sagatavošanas klasē top ziemas darbi - ar rūķiem un dāvanu maisiem, sniegu, sapņiem... Es nevaru atraut acis no kāda zīmējuma - trīs mazi bērni stāv sniegā lielas egles priekšā, eglē iedegtas, gaiši spīd sveces. Ir viegli iztēloties, kā staro bērnu sejiņas un kādas ir viņu acis! Lūk, patiesais prieks - ko zīmē bērns, un pie kura viņš liek atgriezties pieaugušajam.

Annas Dobeles klasē ir vēl kāds prieks, kuru pamanu, pirms ar skolotāju uzsāku sarunu. Tas ir logs - viņiem ir logs uz saulrietu! Pāri Saldus namu jumtiem un koku galotnēm no šejienes var vērot mākoņus un aizejošu sauli. Kad sākam runāt, viens skolnieciņš sauc: "Skolotāj, sarkanas debesis!..."

Arī ēna ir krāsaina

Patlaban Saldus J. Rozentāla vēstures un mākslas muzejā ir mākslas skolas sagatavošanas klases darbu izstāde - daudzu gadu veikums un uzkrājums. Oktobrī izlika rudens darbus, tagad tos nomainījusi ziemas tematika. Skolotāja cer, ka varēs iekārtot arī Lieldienu izstādi, jo materiālu pietiek, to pat esot tik daudz, ka jāveic cītīga atlase.

Jautāju, kāds bijis darba sākums? "Nezinošs," - neslēpj Anna Dobele. "Mākslas skolā sāk mācīties no pamatskolas 5. klases, kad bērni spēj jau konstruktīvi domāt un viņiem ir cita pieeja, bet te vairāk - rotaļa un tuvas tēmas. Sākām, mazliet skatoties pieredzi citur, un - ar līnijām. Šajā vecumā bērni ir visbrīnišķīgākie - viņi zīmē paši, nebaidās, viņiem vēl nav iestrādātu trafaretu. Kaut gan tie, kas daudz skatās Egmont izdevniecības grāmatas, jau tādi vairs nav. Ja patīk zīmēt un ir laba roka, pēc redzes atmiņas viņi sāk zīmēt vienādi - lelles, dzīvniekus, acis..."

Skolotāja māca priecāties par krāsām. Un, viņasprāt, tas ir ļoti nepieciešami, jo daudzi bērni izvēloties melnos toņus. "Viņi kaut kā baidās, arī neprot jaukt krāsas, jo to nav darījuši. Paņem sarkanu ābolu un ēnu arī - viņiem liekas, ka tikai stiprāk jāspiež. Bet patiesībā," - smaida skolotāja, "ir jāmeklē, kas tajā ēnā ir. Ka pamattonis sajaucies ar ēnu, kura krīt no kaut kurienes, no kādas krāsainas vietas."

Rezultāts prasa laiku

Esot vecāki un vecvecāki, kas uzskata - tiklīdz skolotāja pateiks, ka bērnam nav talanta, tad viņu uz skolu vairs nevedīs. Bet tā nevar vērtēt - uzskata A. Dobele. "Es gribu, ka viņi citādāk skatās, ka vēro dabu, gadalaikus. Mums nekas nav atrauts no realitātes, vienīgā mistika ir rūķīši, bet arī tie ir saistīti ar cilvēku, mīļas, apmīļojamas būtnes. Bērni iemācās krāsot, nebaidīties, uzzina, kādas katram izteiksmes līdzeklim īpatnības. Kā papīrs jāplēš, kā jālīmē, cik var liet ūdeni, kā dabūt smalku līniju, izmantot grafiskās zīmes... Attīstās rokas. Bet šis rezultāts prasa laiku, un nav tā, kā, spēlējot klavieres, - pēc mēneša vai diviem skaņdarbu apgūst. Mums katru reizi kaut kas jāsāk no jauna, un ir kāda kripatiņa nezināmā. Tāpēc vēl jo lielāks prieks par paveikto."

Talantīgu bērnu sagatavošanas klasē vienmēr bijis daudz, tādi ir arī tagad - abas Elīnas, Monta, Saiva un Talita, Dāvids... Arī pārējie ir ar īpašām dotībām, un viņiem interesē viss, pie kā ķeras. Piemēram, paši sameklē un uz skolu atnes dažādas smilgas, rudenī - mazus bumbierus, kas nebojājas un kurus var zīmēt. Milzīgus piebriedušus pusatvērušos kastaņus no ezerkrasta...

Daudzu mazo zīmētāju vecāki atbalstot un veicinot, sekojot bērnu attīstībai līdzi. "Dažreiz skolēni saka - nevaru, bet, kad viņi iesāk, tad darbs veicas. Tāpēc, ka vienkārši ir jādara," - tā Anna Dobele. Viņai pašai arī reizēm liekas, ka īsti labi neizdodas, ka daži kavēkļi traucē bērniem izdarīt, varbūt viņi pat tēmu nav izpratuši, bet, kad aizejot uz skolu un redzot darbus, šaubas zūdot. Radošo daļu bērni dara skolā, bet tehniski bieži vien viņiem jāstrādā mājās. "Man liekas, ka te var justies tikai labi," - smaida skolotāja.

Viņa aicina apmeklēt izstādi muzejā, kur izlikti gan tagadējo, gan bijušo skolēnu darbi. Bet pēc 21. decembra var iet arī uz skolu Tūristu ielā 7- tur pie baltajām sienām būs vēl viena krāsaina izstāde. Par apmeklējumu var vienoties, zvanot 3825829 vai 9579601.